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 Наемники РФ более часа обстреливали пропускной пункт "Майорское", - Госпогранслужба

обстрел

Террористы продолжают осуществлять обстрелы позиций украинских военных вблизи контрольных пунктов въезда-выезда в районе проведения АТО. На этот раз российские наемники использовали стрелковое оружие и гранатометы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Так, вчера в 21.05 незаконные вооруженные формирования очередной раз со стороны оккупированного населенного пункта Горловка осуществляли обстрел позиций Вооруженных сил Украины в направлении КПВВ "Майорское", который вели более часа.

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При ведении огня граждане и транспортные средства на КПВВ "Майорское" не находились. Пострадавших среди гражданских и военных нет. Пограничники в ответ огонь не открывали.
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Наразі французи там були, тепер казки про самообстріли запхають кацапам в дупу .
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Обстреливали более часа "Пограничники в ответ огонь не открывали." А вот нахрена нам тогда такие пограничники?
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Михо на западное границе задерживать,взятки за контрабас на востоке брать,много разных функций,ну а если они стрелять начнут,так их и посадить можно--Бердянского пограничника Сергея Колмогорова признали виновным в умышленном убийстве и превышении служебных полномочий. Боец в 2014 году открыл огонь по автомобилю, не пожелавшему остановиться на блокпосту.
Тем временем Приморский суд Мариуполя, несмотря на отсутствие прямых доказательств вины бойца, выполнявшего военное задание в период проведения АТО, огласил приговор в виде 13 лет заключения. Апелляция, состоявшаяся вчера в том же Мариуполе, ужасный вердикт оставила в силе.
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Там такой поток бабла в Киев идет,шириной как Днепр,кто же их закроет?
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Украинские хакеры передали InformNapalm имена 799 боевиков на Донбассе
Наемники РФ более часа обстреливали пропускной пункт "Майорское", - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 693
Хакеры "Украинского киберальянса" (UCA) получили списки личного состава артиллерийской группы 3 отдельной мотострелковой бригады 1 армейского корпуса (сформированный на территории т. н. "ДНР") российско-оккупационных войск.

Всего в списках - 799 ваточеловек, включая кадровых российских военнослужащих, сообщил в Facebook волонтер международного разведывательного сообщества InformNapalm Михаил Кузнецов.

"Sean Brian Townsend (пресс-секретарь UCA под ником Sean Brian Townsend - ред.) передал волонтерам InformNapalm для изучения списки личного состава и БЧС (боевой численный состав) артиллерийской группы 3 ОМСБр российского оккупационного корпуса в Донецкой области. 799 солдат, сержантов и офицеров, включая кадровых российских военнослужащих", - говорится в сообщении.
Как анонсировали в InformNapalm, в ближайшее время выйдет "очень интересное расследование" по этому поводу.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНаемники РФ более часа обстреливали пропускной пункт "Майорское", - Госпогранслужба
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