 Наемники РФ более часа обстреливали пропускной пункт "Майорское", - Госпогранслужба

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
Так, вчера в 21.05 незаконные вооруженные формирования очередной раз со стороны оккупированного населенного пункта Горловка осуществляли обстрел позиций Вооруженных сил Украины в направлении КПВВ "Майорское", который вели более часа.
При ведении огня граждане и транспортные средства на КПВВ "Майорское" не находились. Пострадавших среди гражданских и военных нет. Пограничники в ответ огонь не открывали.
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Тем временем Приморский суд Мариуполя, несмотря на отсутствие прямых доказательств вины бойца, выполнявшего военное задание в период проведения АТО, огласил приговор в виде 13 лет заключения. Апелляция, состоявшаяся вчера в том же Мариуполе, ужасный вердикт оставила в силе.
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Хакеры "Украинского киберальянса" (UCA) получили списки личного состава артиллерийской группы 3 отдельной мотострелковой бригады 1 армейского корпуса (сформированный на территории т. н. "ДНР") российско-оккупационных войск.
Всего в списках - 799 ваточеловек, включая кадровых российских военнослужащих, сообщил в Facebook волонтер международного разведывательного сообщества InformNapalm Михаил Кузнецов.
"Sean Brian Townsend (пресс-секретарь UCA под ником Sean Brian Townsend - ред.) передал волонтерам InformNapalm для изучения списки личного состава и БЧС (боевой численный состав) артиллерийской группы 3 ОМСБр российского оккупационного корпуса в Донецкой области. 799 солдат, сержантов и офицеров, включая кадровых российских военнослужащих", - говорится в сообщении.
Как анонсировали в InformNapalm, в ближайшее время выйдет "очень интересное расследование" по этому поводу.
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