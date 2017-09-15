 Дата прибытия миссии фонда в Украину еще не определена, - МВФ

"У меня пока нет определенной даты (прибытия миссии МВФ. - Ред.)", - сказал он во время традиционного брифинга в Вашингтоне в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Д.Райс сообщил, что срок завершения четвертого пересмотра программы будет зависеть от выполнения властями страны взятых на себя обязательств, в том числе относительно проведения пенсионной реформы, приватизации, результативной борьбы с коррупцией.
"Мы рассчитываем на возвращение в Украину в ближайшем будущем, чтобы оценить предпринятые меры", - сказал он, отметив проявленную властями страны во время недавней встречи с первым замглавы МВФ Дэвидом Липтоном готовность по выполнению требуемых реформ.
Напомним, первый заместитель директора-распорядителя МВФ Д.Липтон с 12 по 14 сентября находился в Украине с официальным визитом. "Реформы имеют решающее значение для продолжения международной поддержки и стимулирования роста", - сказал он по завершении визита.
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Katerina Romanik
· 11 сентября ·
- Скільки в мене на картці?
- 150 гривень.
- Зніміть, будь ласка, всі.
Старенька тремтячими руками забрала свої останні гроші, загорнула їх в целофанову торбинку, поклала в пакет і сіла у банку на стільчик. Не знаю, про що вона думала. Було видно: бабуся дуже хвора. Не витримала, віддада їй, що мала в кишені. А ще 20 гривень, які впали з її пакету на підлогу.
А поруч на банківському віконечку висіло оголошення, що відтепер при сплаті за комуналку готівкою у клієнтів-пенсіонерів братимуть комісійні. За кожну квитанцію окремо
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