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Все про:Китай (995) КНДР (345) ракеты (604) США (13405) Тиллерсон (156)

 Китай и РФ должны заявить о своей нетерпимости к безответственным пускам ракет КНДР, - Тиллерсон

тиллерсон

США призывают Россию и Китай отреагировать на очередной запуск ракеты со стороны Северной Кореи, которая пролетела над территорией Японии 15 сентября.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, пишет Reuters.

"Китай и Россия должны заявить о своей нетерпимости к этим безответственным пускам ракет, взяв на себя прямые действия", - сказал он.

Президент США также был проинформирован о ракетном пуске и пообещал, что Северной Корее никогда не будет позволено угрожать Соединенным Штатам ракетой с ядерным оружием. Также он призвал Китай приложить больше усилий, чтобы обуздать своего соседа.

Кроме этого, Reuters пишет, что США и Южная Корея технически по-прежнему находятся в состоянии войны с Северной Кореей, потому что в 1950-53 годах корейский конфликт закончился перемирием, а не мирным договором.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Совбез ООН проведет экстренное заседание из-за очередного пуска ракеты КНДР, - Reuters

Напомним, сегодня, 15 сентября, Северная Корея запустила очередную ракету неопознанного типа из Пхеньяна, которая пролетела над территорией Японии и упала в Тихом океане возле острова Хокайдо.

Южная Корея запустила собственную баллистическую ракету Хенму-2 в ответ на очередной запуск КНДР.

Власти КНДР опубликовали вчера, 14 сентября, заявление, в котором пригрозили ядерными ударами США и Японии, отметив, что Япония больше не нужна, а также потребовали "распустить бесполезный Совбез ООН" из-за ужесточения санкций.

12 сентября Совбез ООН единогласно проголосовал за введение новых санкций против Северной Кореи после шестого и крупнейшего ядерного испытания Пхеньяна. В ответ на санкции в Пхеньяне не только не отказались от развития ядерно-ракетной программы, но и пообещали ее ускорить.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что будет настаивать на рассмотрении Совбезом ООН методов политического влияния на КНДР, предложенных Россией и Китаем, выступив против санкционного давления.


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Ну заявят. А сами будут нефть, уран и харчи тайком переправлять.
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о какой нетерпимости речь? они главные торговые партнеры
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Вашінхтон тупий росія ,як юда сидить на КОреї і як завжди чужими руками грань гребе .Кацапи аферисти вони тільки вкидують кістку ,щоб гризли. США не може дійти, хто така росія і її підлою поведінкою робить всьо і сміються дупою.Але недумають росіяни, що вони поздихають як щурі як почнется все.........
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Параше самой как бы не хочется пока бомбами кидаться, так она их Ыну подкинула... мол давай , не стесняйся, что тебе терять? По тебе не ударят, Корею пожалеют. И своих " охранников" к нему прилепила... что б не передумал. А вы говорите , что параша что то осудит... с чего б ей , считай , саму себя осуждать?
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я не говорил что осудит, читайте внимательней
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Не о торговых партнерах речь идёт. Речь идёт о подстрекательстве к войне, о поставках парашей оружия массового поражения этому идиоту Ыну. Об умышленном создании горячих точек на планете.
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А вы говорите , что параша что то осудит... с чего б ей ( ваши слова)....... где вы это увидели в моем посте?
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Во как. Заявить. О нетерпимости. А потом можно дальше паковать Ына всем необходимым. Конгениально.
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Эх,а если оьеспокоиться,так вообще ЫН в ужасе будет
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Возьмите меня в ООН.За такую зп я буду не только обеспокоен,но даже озабочен
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За які прямі дії йде мова?
"Китай и Россия должны заявить о своей нетерпимости к этим безответственным пускам ракет, взяв на себя прямые действия", - сказал он.Источник: https://censor.net.ua/n455387
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Говорять про обов'язки, але де це записано
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Це прописано для цивілізації в цілому. От і стане ясно- чи вони з людською цивілізацією, чи живуть в паралельній реальності.
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нормальные люди не обращаються с нормальными предложениями к коммунякам и фашистам ....их надо с начала от пздть
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А дипломати та державні діячі мають з усіма спілкуватися- бо це їх робота.
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В том и дело, что РФ полностью терпима к выходкам КНДР.
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Цікаво, скільки хуйлостан забашляв Ину за відволікання уваги США від себе
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_Заявить? Это можно! Это пожалуйста. Это им как два пальца, так что не жалко. Главное, что придурки на Западе ждут не действий, а заявлений! Ну-ну, суициднички... никак жить вам на этой планете надоело.
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Ага, Ху%ло так и скажет: "Я настолько нетерпим к этим безответственным пускам, что кушать не могу..."
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зачем? они же сторону штатов пристреливаются!
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Государственное информагентство Казахстана "Казинформ" опубликовало карту Казахстана с новыми территориями двух российских областей и узбекистана


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Гига, а Ташкент точно казахський ? З Омском і Оренбургом зрозуміло .
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а мені чо до цього? я ж не казах .але там бував ...там всьо занадто круто,шоб тут розібратись
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А тем временем вчера учения Запад-2017 начались с падения сверзвукового бомбардировщика. С хорошим почином вас,дорогие товарищи.
Правда местные коровы остались недовольны.🐮
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Учения только начались, а Ту-22М3 весело выкатился за пределы ВПП в Шайковке, подломил стойки шасси и пропахал на фюзеляже местность для посадки ягеля. Удивляюсь, что вообще не развалился т.к. топлива на борту было мама не горюй. С почином кацапчики, так держать!
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А обеспокоенность с озабоченностью была, или я что то пропустил?
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Выглядит как родители-алкоголики сидят и пьют на лавке а их недоразвитый сын бегает размахивая ножом по двору, причем папаша его еще и хвалит мол боец растет. И тут наивный прохожий высказывает робкое возмущение родителям отморозкам, вместо того чтоб забрать нож и вызвать полицию.
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Давно пора эту жирную корейскую свинью поджарить на костре
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з напалмом згорить. і вставні зуби його згорять.
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У В'єтнамі не допомогло- і тут не допоможе, я про це сказав. Це країна фанатиків.
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А якщо не заявлять, то що буде? А нічого не буде, як немає нічого досі.
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Интересно девки пляшут. Посмотрим на каДыркин ответ.
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Пожалуй все должны заявить о нетерпимости.
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"Китай и Россия должны заявить ....хрень собачья..рашист ,оккупацией соседних территорий ,началом кровопролитных войн и конфликтов .с многотысячными жертвами и нарушением тех бумаг .которые в свое времья подмазал доказывает всему миру что у него один должок перед мировым сообществом--- сеять страх у соседей за свою территориальную целостность(неуважение территориальной целостности соседей) и нарушать установленный мировой порядок и отношения между странами...т.ч.к
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UA phantom4
Учения только начались, а Ту-22М3 весело выкатился за пределы ВПП в Шайковке, подломил стойки шасси и пропахал на фюзеляже местность для посадки ягеля
========
как сообщают "Известия", в результате инцидента разбился корпус воздушного судна.

Кроме того, сам самолет уже не подлежит восстановлению.
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Сьгодні Анатолію Пашиніну виповнилося 39 років. Вітаємо патріота України з Днем народження!
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Что за глупость - Рф поставляет Ядерные техналогии в северную корею это отчевидно помоему и школьнику ...
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СЛАВА ДОРОГОЙ, МИР НАСКОЛЬКО СЛЕПОЙ И НЕДОРАЗВИТИЙ. КАКОЙ ПОДЛОСТЮ РОСИЯ ЗАНИМАЄТСЯ ПОВСЮДУ ПОДЛО ВКИДИВАЕТ ВИ ПРАВИ МИ СЛЕПОЙ И КОГДА РОЗРЕЕТ РФ СТРАНА 'ИГИЛ.'...................
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Где Вы живёте? В прекрасной стране??? И это после того что вы испытали?? Вы неизлечимы....У вас диагноз - отсутствие мозга и логичных умозаключений....
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А ещё можно УМОЛЯТЬ толстожопого корейца больше так не делать.. Можно на колени встать...Можно отсосать ради мира... Много чего можно...А проще - дать сразу звиздюлей... Если болезнь не лечат - она прогрессирует...
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Там він не один хворий, на жаль- саме в цьому проблема. Там хворі мільони.
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"Мы никому ничего не должны" - Писькофф

Вот так вот.. они сами с усами, особено писькофф, потому нехер их учить
у варваров один закон, закон топора
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Все слышали о методичках, которые выдают паРашным пропаг#ндонам, но мало кто их видел. Одна из них выглядит так:

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Этот рексик, на мой субъективный взгляд, очень плохо натасканый песик в международной политике.
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ага хуйло абизатильна выразит сваю азабочинасть...в бурбе с миждынаротным тируризьмам
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКитай и РФ должны заявить о своей нетерпимости к безответственным пускам ракет КНДР, - Тиллерсон
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