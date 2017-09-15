 Китай и РФ должны заявить о своей нетерпимости к безответственным пускам ракет КНДР, - Тиллерсон

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, пишет Reuters.
"Китай и Россия должны заявить о своей нетерпимости к этим безответственным пускам ракет, взяв на себя прямые действия", - сказал он.
Президент США также был проинформирован о ракетном пуске и пообещал, что Северной Корее никогда не будет позволено угрожать Соединенным Штатам ракетой с ядерным оружием. Также он призвал Китай приложить больше усилий, чтобы обуздать своего соседа.
Кроме этого, Reuters пишет, что США и Южная Корея технически по-прежнему находятся в состоянии войны с Северной Кореей, потому что в 1950-53 годах корейский конфликт закончился перемирием, а не мирным договором.
Напомним, сегодня, 15 сентября, Северная Корея запустила очередную ракету неопознанного типа из Пхеньяна, которая пролетела над территорией Японии и упала в Тихом океане возле острова Хокайдо.
Южная Корея запустила собственную баллистическую ракету Хенму-2 в ответ на очередной запуск КНДР.
Власти КНДР опубликовали вчера, 14 сентября, заявление, в котором пригрозили ядерными ударами США и Японии, отметив, что Япония больше не нужна, а также потребовали "распустить бесполезный Совбез ООН" из-за ужесточения санкций.
12 сентября Совбез ООН единогласно проголосовал за введение новых санкций против Северной Кореи после шестого и крупнейшего ядерного испытания Пхеньяна. В ответ на санкции в Пхеньяне не только не отказались от развития ядерно-ракетной программы, но и пообещали ее ускорить.
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что будет настаивать на рассмотрении Совбезом ООН методов политического влияния на КНДР, предложенных Россией и Китаем, выступив против санкционного давления.
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"Китай и Россия должны заявить о своей нетерпимости к этим безответственным пускам ракет, взяв на себя прямые действия", - сказал он.Источник: https://censor.net.ua/n455387
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Правда местные коровы остались недовольны.🐮
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https://www.caravan.kz/news/shejjkh-razreshil-vsem-musulmanam-prolit-krov-kadyrova-smi-401196/
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Учения только начались, а Ту-22М3 весело выкатился за пределы ВПП в Шайковке, подломил стойки шасси и пропахал на фюзеляже местность для посадки ягеля
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как сообщают "Известия", в результате инцидента разбился корпус воздушного судна.
Кроме того, сам самолет уже не подлежит восстановлению.
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Вот так вот.. они сами с усами, особено писькофф, потому нехер их учить
у варваров один закон, закон топора
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