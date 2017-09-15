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 Происшествия
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Все про:обстрел (6888) штаб (840) Антитеррористическая операция (17443) Авдеевка (1663) Марьинка (524) Водяное (63)

 Враг 28 раз нарушил перемирие в зоне АТО. Украинские воины 13 раз открывали ответный огонь, - штаб

штаб ато

14 сентября обстановка в районе проведения АТО несколько обострилась, однако осталась контролируемой украинской армией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.

Так, поданным штаба, после 18 часов боевики активизировали обстрелы позиций сил АТО на всех направлениях, используя при этом минометы калибром 82 миллиметра.

"Наиболее горячо было на приморском направлении. Трижды из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов российские наемники открывали огонь в районе Водяного. 7 мин калибром 82 миллиметра боевики выпустили около Марьинки. Также под вражеские обстрелы попали наши укрепления на подступах к Павлополю, Талаковке, Гнутово", - сказано в сообщении.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "В полный рост уже не походишь. Снайпер работает и "Утес" простреливает", - российские наемники активизировались возле Адеевки. ВИДЕО

Также сообщается, что неспокойно было и на донецком направлении. Из минометов и вооружения БМП оккупанты били по украинским защитникам вблизи Зайцево, из гранатометов дважды накрывали Авдеевскую промзону. А около 21 часа из гранатометов и пулеметов противник начал обстрел украинских позиций недалеко от шахты Бутовка: "Наши бойцы огнем заставили боевиков к соблюдению режима тишины. К сожалению, в результате этого противостояния погиб один военнослужащий сил АТО".

На луганском направлении после почти недельного затишья российские оккупанты вечером и ночью 6 раз из минометов, различных видов гранатометов, стрелкового оружия били по нашим опорным пунктам у Крымского.

"Всего за минувшие сутки российско-оккупационные группировки 28 раз нарушили перемирие. Силы АТО 13 раз открывали огонь", - сказано в сообщении.

Напомним, 13 сентября российские наемники 25 раз открывали огонь по позициям украинских воинов.

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Так Пеця успевает в перерывах между минированием погранзон,объявлять все новые и новые перемирия
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злой крот на 28 обстрелов 13 ответов..., то есть 15 раз были терпилами...
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Войны то нет,а по законам мирного времени все солдаты ВСУ преступники,это самое страшное,это превращает их в терпил.
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Бердянского пограничника Сергея Колмогорова признали виновным в умышленном убийстве и превышении служебных полномочий. Боец в 2014 году открыл огонь по автомобилю, не пожелавшему остановиться на блокпосту.
Тем временем Приморский суд Мариуполя, несмотря на отсутствие прямых доказательств вины бойца, выполнявшего военное задание в период проведения АТО, огласил приговор в виде 13 лет заключения. Апелляция, состоявшаяся вчера в том же Мариуполе, ужасный вердикт оставила в силе.
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Ти різницю між ЗСУ і прикордонниками не розумієш?
Тим не менш- цей присуд повна дурня та його треба далі оскаржувати.
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Значит погранцы преступники,а ВСУ нет?Логика железная.Треба не вирок оскаржувати,а того хто до цьго допустив гнати з Київа до Ростова.
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Диктатор Міхо цього не допустив би...
А логіки в тебе немає.
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Бачиш, як шокотроля ковбасить, суне Саакашвілі на гілці не в тему, видать припекло негідника так, що ссит окропом.
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А бачив хто йоиу лайкнув? Мешканець Лугандону,котрого покарання бійців ЗСУ дуже тіше.
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Та вони весь час один одному лайкають, ходять зграєю по всіх гілках.
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злой крот - уже превратило... - от Крыма и самой границы и обстрелов с раше-территории. Не подаваться на провокации... Итоги - потеряно 7% территории...
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Тому, що головнокомандувач не вірить в ЗСУ, якби вірив, то таких наказів не віддавав би.
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один наш погибший воин, 41 обоюдный обстрел.
чем эти перемирия от неперемирия отличается?
лишь бы отзвитовать перед народом, что бумажку-досягнення подписали?
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Сентябрейшему Путе
" Когда коварный и подльій враг Саак прорвал нерушимьіе наши границьі на Западе-прошу ваше височессцво не обвинять нас-мьі сделали всё возможное:заблокировали бронепоезд,заминировали погранпунктьі,но превосходящие сильі противника сламали преградьі.Сражались мьі яростно с сектой спасителя нации -сотни поверженньіх предстанут перед трибуналом,а тьісячам ещё предстоит понести суровое наказание.Пламя святой борьбы за наши идеальі под протекторатом Москвы только начинается!"
Всепокорнейше ваш Пеця
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Дмитро Корчинський
21 хв ·

Сергій Альмужний ( Матрос) в Царствії Небесному. Вчора ввечері від снайперської кулі на лінії зіткнення. Доброволець . Воїн . Патріот.
Завжди боровся за справедливість. Саме Він з побратимами пояснив ватному генералу Никитенко , що таким керівникам не місце в українському війську. Свій військовий підрозділ завжди вважав родиною.
Велика втрата для України .Враг 28 раз нарушил перемирие в зоне АТО. Украинские воины 13 раз открывали ответный огонь, - штаб - Цензор.НЕТ 1889
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на каждый залп вражин наши должны отвечать вдвойне. Наказание должно быть неотвратимым
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВраг 28 раз нарушил перемирие в зоне АТО. Украинские воины 13 раз открывали ответный огонь, - штаб
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