 Враг 28 раз нарушил перемирие в зоне АТО. Украинские воины 13 раз открывали ответный огонь, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.
Так, поданным штаба, после 18 часов боевики активизировали обстрелы позиций сил АТО на всех направлениях, используя при этом минометы калибром 82 миллиметра.
"Наиболее горячо было на приморском направлении. Трижды из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов российские наемники открывали огонь в районе Водяного. 7 мин калибром 82 миллиметра боевики выпустили около Марьинки. Также под вражеские обстрелы попали наши укрепления на подступах к Павлополю, Талаковке, Гнутово", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что неспокойно было и на донецком направлении. Из минометов и вооружения БМП оккупанты били по украинским защитникам вблизи Зайцево, из гранатометов дважды накрывали Авдеевскую промзону. А около 21 часа из гранатометов и пулеметов противник начал обстрел украинских позиций недалеко от шахты Бутовка: "Наши бойцы огнем заставили боевиков к соблюдению режима тишины. К сожалению, в результате этого противостояния погиб один военнослужащий сил АТО".
На луганском направлении после почти недельного затишья российские оккупанты вечером и ночью 6 раз из минометов, различных видов гранатометов, стрелкового оружия били по нашим опорным пунктам у Крымского.
"Всего за минувшие сутки российско-оккупационные группировки 28 раз нарушили перемирие. Силы АТО 13 раз открывали огонь", - сказано в сообщении.
Напомним, 13 сентября российские наемники 25 раз открывали огонь по позициям украинских воинов.
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Тем временем Приморский суд Мариуполя, несмотря на отсутствие прямых доказательств вины бойца, выполнявшего военное задание в период проведения АТО, огласил приговор в виде 13 лет заключения. Апелляция, состоявшаяся вчера в том же Мариуполе, ужасный вердикт оставила в силе.
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Тим не менш- цей присуд повна дурня та його треба далі оскаржувати.
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А логіки в тебе немає.
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чем эти перемирия от неперемирия отличается?
лишь бы отзвитовать перед народом, что бумажку-досягнення подписали?
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" Когда коварный и подльій враг Саак прорвал нерушимьіе наши границьі на Западе-прошу ваше височессцво не обвинять нас-мьі сделали всё возможное:заблокировали бронепоезд,заминировали погранпунктьі,но превосходящие сильі противника сламали преградьі.Сражались мьі яростно с сектой спасителя нации -сотни поверженньіх предстанут перед трибуналом,а тьісячам ещё предстоит понести суровое наказание.Пламя святой борьбы за наши идеальі под протекторатом Москвы только начинается!"
Всепокорнейше ваш Пеця
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Сергій Альмужний ( Матрос) в Царствії Небесному. Вчора ввечері від снайперської кулі на лінії зіткнення. Доброволець . Воїн . Патріот.
Завжди боровся за справедливість. Саме Він з побратимами пояснив ватному генералу Никитенко , що таким керівникам не місце в українському війську. Свій військовий підрозділ завжди вважав родиною.
Велика втрата для України .
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