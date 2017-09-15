 Совбез ООН проведет экстренное заседание из-за очередного пуска ракеты КНДР, - Reuters

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает Reuters.
Встреча произойдет, по словам представителей дипломатии, по инициативе Соединенных Штатов и Японии в 15:00 по восточному стандартному времени (22:00 по киевскому).
Напомним, сегодня, 15 сентября, Северная Корея запустила очередную ракету неопознанного типа из Пхеньяна, которая пролетела над территорией Японии и упала в Тихом океане возле острова Хокайдо.
Южная Корея запустила собственную баллистическую ракету Хенму-2 в ответ на очередной запуск КНДР.
Власти КНДР опубликовали вчера, 14 сентября, заявление, в котором пригрозили ядерными ударами США и Японии, отметив, что Япония больше не нужна, а также потребовали "распустить бесполезный Совбез ООН" из-за ужесточения санкций.
12 сентября Совбез ООН единогласно проголосовал за введение новых санкций против Северной Кореи после шестого и крупнейшего ядерного испытания Пхеньяна. В ответ на санкции в Пхеньяне не только не отказались от развития ядерно-ракетной программы, но и пообещали ее ускорить.
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что будет настаивать на рассмотрении Совбезом ООН методов политического влияния на КНДР, предложенных Россией и Китаем, выступив против санкционного давления.
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http://news.finance.ua/ru/news/-/410286/rossijskaya-neftyanaya-kompaniya-postavlyala-kontrabandnuyu-neft-v-severnuyu-koreyu-wp
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Що покажуть ці?
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- просчитывать риски,
- эвакуировать южнокорейцев,
-экстренно переносить производства,
- передислоцировать войска,
- создавать тысячи складов резервов лекарств, продовольствия для Сеула...
Да, Северная Корея может быть уничтожена дотла. Но они могут успеть выстрелить по южнокорейцам. Сеул может быть уничтожен вместе с производствами и штаб-квартирами таких мировых научно-производственных лидеров, как Samsung, KIA, Hyundai, Daewoo, SangYong и др. От их сверхвысокотехнологичной продукции сегодня зависит весь цивилизованный мир. Население Сеула - трудолюбивое, свободное, демократическое, талантливое население Сеула достигло 25 миллионов человек... Все они находятся под прицелом многих тысяч артиллерийских стволов, ракет, реактивных систем залпового огня бесноватого северного соседа...
Расстояние от Сеула до границы с путинско-ыновско-фашистской Северной Кореей - 24 километра. Артиллерия врага бьёт намного дальше...
Южная Корея в 170 раз меньше по площади, чем Хуйлостан, но экспортирует на сумму, в три раза бОльшую, чем вся вонючая импердия Хуйла. И это экспорт не нефти и газа, а сверхтехнологичных изделий...
Однако диванные вояки даже не думают об этом. Зачем думать вообще? Фули задумываться, как и куда эвакуировать ДЕСЯТКИ МИЛЛИОНОВ ЛЮДЕЙ? Как спасать миллионы раненых? Как и чем заменить продукцию, без которой завтра остановятся сотни тысяч предприятий всего мира? Языком - огонь!
Фотографии Сеула...
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