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Все про:КНДР (345) ракеты (604) Совбез ООН (572)

 Совбез ООН проведет экстренное заседание из-за очередного пуска ракеты КНДР, - Reuters

оон совбез

Совет Безопасности ООН проведет в пятницу вечером экстренное заседание по поводу последнего ракетного запуска Северной Кореи.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает Reuters.

Встреча произойдет, по словам представителей дипломатии, по инициативе Соединенных Штатов и Японии в 15:00 по восточному стандартному времени (22:00 по киевскому).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мир никогда не примет обладающую ядерным оружием КНДР. Если она не остановится сама, то мы все перейдем к действиям, - постпред США при ООН

Напомним, сегодня, 15 сентября, Северная Корея запустила очередную ракету неопознанного типа из Пхеньяна, которая пролетела над территорией Японии и упала в Тихом океане возле острова Хокайдо.

Южная Корея запустила собственную баллистическую ракету Хенму-2 в ответ на очередной запуск КНДР.

Власти КНДР опубликовали вчера, 14 сентября, заявление, в котором пригрозили ядерными ударами США и Японии, отметив, что Япония больше не нужна, а также потребовали "распустить бесполезный Совбез ООН" из-за ужесточения санкций.

12 сентября Совбез ООН единогласно проголосовал за введение новых санкций против Северной Кореи после шестого и крупнейшего ядерного испытания Пхеньяна. В ответ на санкции в Пхеньяне не только не отказались от развития ядерно-ракетной программы, но и пообещали ее ускорить.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что будет настаивать на рассмотрении Совбезом ООН методов политического влияния на КНДР, предложенных Россией и Китаем, выступив против санкционного давления.

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Озабоченные выскажут очередную озабоченность.
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Может даже дойдет до решительной обеспокоенности
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может быть даже будут предостережение и попытки найти диалог
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Пора уже ввалить трындюлей сумасшедшему хомяку. Добром эта фигня уже не закончится. Каждый день дает хомяку время для увеличения ядерного потенциала и отработки ракетных технологий.
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Если паралельно провести ПАРЕ и ПАРЕ то все войны остановятся,террористы бросив оружие побегут чистить реки,сажать деревья,помогать бабушкам перейти дорогу и т.д. ДЕБИЛЫ б...
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будуть щоки надувати - поки трамп не ...бане, ини на землю не опустяться
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клятая кндр отвлекает мир от успехов Украины и борьбой с агрессором!
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Ничуть.Т.к. агрессор по сути один и тот же-рашка.
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проверьте под кроватью на наличие москалей.. и белье на наличие пакостей от них
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В Крыму вас видела,мелочь ускоглазую,пьянь голосливую.
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не понятно, как можно не любить американцев? ну бомбили они мирные города Кореи, но ведь из любви! вот и Украине помогает с теме же намерениями!
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Когда это нас американцы бомбили ? Вот вы, кацапы,нас столетиями миллионами уничтожали.
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ну вот и не пойму, почему они не любят американцев! вьетнамцы тоже не любят, но штаты просто хотели, что бы жили по их правилам и по любви убили 5 миллионов вьетнамцев (95% мирных)
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Угу, давай ще казочок людиноподібне, Товарооборот Вьетнама с США превышает товарооборот Вьетнама с Россией почти в 9 раз
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даже кареяки заметили что совбез оон, при наличии в нем коммуняк и фашистов немытых -"бесполезный Совбез ООН"
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Параша вето наложила на все обеспокоенности мира.
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Ын вже показав, що не зупиниться.
Що покажуть ці?
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покажуть, що теж не зупиняться - будуть збирати радбези знову і знову
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ООН - Организация Озабоченных Наций.......... Как-то так🙁
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Прозаседавшиеся. Про них ще Маяковський писав.
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С.Корея посмотрела на пример Украины и подумала - "Пошли вы все нахер.., и ЯО у нас будет и средства доставки... Лучше 100 собраний ООН, чем война и оккупация"
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ты скоро увидешь что было бы с Украиной, если бы она не отказалась от ЯО. ХВАТИТ НЕСТИ ЧУШЬ ОБ СПАСИТЕЛЬНОМ ЯО - МЫ ДАЖЕ ВОНЮЧИХ ЛЯШОК И ЮЛЬ ПОБЕДИТЬ НЕ МОЖЕМ - ИБО СОВОК ГОЛОВНОГО МОЗГА
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амеры Сирию уничтожали муслимскими фанатиками из-за отказа вести газопровод.... только украинцы любят и верят хозяевам
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не пори хуйню. зачем амерам катарский газопровод ? а вот рашке этот газопровод как серпом по яйцам.
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у оон этих озабоченностей ну просто завались!
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Сверхактивный маньяк действует и имеет преимущество в инициативе, болтуны - как и раньше - просто болтают. Внимание, вопрос знатокам: способны ли такие болтуны оказать сопротивление активному маньяку?
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Штаты по моему уже доигрались ракеты летают все лучше и лучше Бывалый222 ты наверное не различаешь стратегическое ЯО и тактическое так вот тактическое можно было оставить, Теперь Корейцы будут ставить условия Я посмотрю , что ты запоешь ,когда шахтеры из шахты откопают СС 20
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Как мило учуять здесь вонь парочки руССких хуйлопитеков, от которых разит мертвечиной - и нескольких их как бы врагов (а на самом деле полезных придурков) тупо рассусоливающих о "озабоченности и обеспокоенности" мира тем, что придётся бросать важные мирные дела, а вместо этого -
- просчитывать риски,
- эвакуировать южнокорейцев,
-экстренно переносить производства,
- передислоцировать войска,
- создавать тысячи складов резервов лекарств, продовольствия для Сеула...
Да, Северная Корея может быть уничтожена дотла. Но они могут успеть выстрелить по южнокорейцам. Сеул может быть уничтожен вместе с производствами и штаб-квартирами таких мировых научно-производственных лидеров, как Samsung, KIA, Hyundai, Daewoo, SangYong и др. От их сверхвысокотехнологичной продукции сегодня зависит весь цивилизованный мир. Население Сеула - трудолюбивое, свободное, демократическое, талантливое население Сеула достигло 25 миллионов человек... Все они находятся под прицелом многих тысяч артиллерийских стволов, ракет, реактивных систем залпового огня бесноватого северного соседа...
Расстояние от Сеула до границы с путинско-ыновско-фашистской Северной Кореей - 24 километра. Артиллерия врага бьёт намного дальше...
Южная Корея в 170 раз меньше по площади, чем Хуйлостан, но экспортирует на сумму, в три раза бОльшую, чем вся вонючая импердия Хуйла. И это экспорт не нефти и газа, а сверхтехнологичных изделий...
Однако диванные вояки даже не думают об этом. Зачем думать вообще? Фули задумываться, как и куда эвакуировать ДЕСЯТКИ МИЛЛИОНОВ ЛЮДЕЙ? Как спасать миллионы раненых? Как и чем заменить продукцию, без которой завтра остановятся сотни тысяч предприятий всего мира? Языком - огонь!

Фотографии Сеула...
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Расстояние от Сеула до границы с путинско-ыновско-фашистской Северной Кореей - 24 километра. Артиллерия врага бьёт намного дальше...?? Не вся, тільки невелика частина .
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если к этому добавить РСЗО и тактические ракеты то картина получается очень внушительной.
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В Южной Корее так-же был запуск. И их будут ...?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСовбез ООН проведет экстренное заседание из-за очередного пуска ракеты КНДР, - Reuters
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