 За прошедшие сутки один украинский воин погиб, еще двое получили ранения, - штаб АТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.
"В результате боевых действий 1 украинский военнослужащий погиб, еще двое получили ранения", - сказано в сообщении.
Отмечается, что украинский воин погиб в результате противостояния сил АТО с вражескими НВФ в районе шахты Бутовка после 21:00
Напомним, 13 сентября российские наемники 25 раз открывали огонь по позициям украинских воинов.
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