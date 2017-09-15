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 За прошедшие сутки один украинский воин погиб, еще двое получили ранения, - штаб АТО

свеча

Вчера, 14 сентября, в результате боевых действий в зоне АТО один украинский военнослужащий погиб, еще двое получили ранения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.

"В результате боевых действий 1 украинский военнослужащий погиб, еще двое получили ранения", - сказано в сообщении.

Отмечается, что украинский воин погиб в результате противостояния сил АТО с вражескими НВФ в районе шахты Бутовка после 21:00

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Напомним, 13 сентября российские наемники 25 раз открывали огонь по позициям украинских воинов.

За прошедшие сутки один украинский воин погиб, еще двое получили ранения, - штаб АТО 01


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