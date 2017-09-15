 КНДР произвела пуск ракеты в направлении Японии. Южные корейцы запустили свою ракету в ответ (обновлено)

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеканал NHK,
Отмечается, что ракета пролетела над островом Хоккайдо в 7.06 по местному времени.
Власти Японии призвали жителей ряда северо-восточных префектур направиться в укрытия.
Армия Южной Кореи произвела ответный пуск баллистической ракеты "Хенму-2" сразу после того, как КНДР запустила ракету в направлении Японии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на агентство "Ренхап".
"Наши вооруженные силы одновременно с пуском ракеты в Северной Корее произвела пуск ракеты "Хенму-2" в направлении Японского моря", - заявили в объединенном комитете начальников штабов южнокорейских вооруженных сил.
По данным ведомства, ракета Южной Кореи пролетела 250 км. Отмечается, что данное расстояние эквивалентно расстоянию до северокорейского аэропорта Сунан, откуда КНДР произвела запуск своей ракеты.
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Куда "засунут" ракету - дурачку ыну?
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не ну хоть спать не ложись
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Но достаточно будет уничтожить ядерные технологии и династию Ынов.
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Если бы можно было решить эту проблему просто, давно бы решили.
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Совпадение? Не думаю! )))
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