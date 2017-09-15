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Все про:КНДР (343) ракеты (602)

 КНДР произвела пуск ракеты в направлении Японии. Южные корейцы запустили свою ракету в ответ (обновлено)

парад кндр

Северная Корея произвела новый запуск ракеты в направлении Японии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеканал NHK,

Отмечается, что ракета пролетела над островом Хоккайдо в 7.06 по местному времени.

Власти Японии призвали жителей ряда северо-восточных префектур направиться в укрытия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": КНДР угрожает стереть с лица земли Японию и США в ответ на новые санкции, - Reuters

Армия Южной Кореи произвела ответный пуск баллистической ракеты "Хенму-2" сразу после того, как КНДР запустила ракету в направлении Японии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на агентство "Ренхап".

"Наши вооруженные силы одновременно с пуском ракеты в Северной Корее произвела пуск ракеты "Хенму-2" в направлении Японского моря", - заявили в объединенном комитете начальников штабов южнокорейских вооруженных сил.

По данным ведомства, ракета Южной Кореи пролетела 250 км. Отмечается, что данное расстояние эквивалентно расстоянию до северокорейского аэропорта Сунан, откуда КНДР произвела запуск своей ракеты.


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Так Трамп же хотел.. так начался всемирный вой во главе с папой римским: "США - не начинайте ядерную войну!", а что делать с Кореей - ничего внятного не предложили..
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Ким Чен Ын - ещё одна геморройная шишка на пару с Ким Чен Путом.КНДР произвела пуск ракеты в направлении Японии. Южные корейцы запустили свою ракету в ответ - Цензор.НЕТ 4485
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Так чтобы прям ракетами то вряд-ли, санкции вводят понемногу
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там уже поздно вводить понемногу. только инъекция
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Напевно коли будуть мати 100% гарантію спроможності захиститися від ядерного удару скаженого північнокорейського довбойоба ....
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Интерестно!
Куда "засунут" ракету - дурачку ыну?
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п-ц,пупс охуїв, може тра їбашити комуняку вже
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Пролетела. Япония оказывается абсолютно беззащитна.
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Спорно. В июле корейская ракета взлетела на 2111 км. над Землей. Как сбить ракету на такой высоте и есть ли в этом смысл?
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Вероятность сбить ракету когда она уже у тебя над головой близка к нулю.
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И не пишите ерунды. На высоте 120 километров начинается космос. Они в Луну стреляли?
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Там написано 2,111 км. Это 2 километра, если вы не в курсе.
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Там еще написано дальность - 3,700-6,000 км. и почему-то обведена огромная часть земного шара. Наверное это тоже всего 3 или 6 км.?
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Будет война там-корейцы довыбвались-вопрос в том как сильно будет радиоактивное загрязнение
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Думаю, сравнительно не очень большим. До нас не достанет.
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Некоторые российские ученые говорят что земля плоская
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Как Земля может быть плоской если она шар, но пустая внутри , а входы-выходы туда расположены на полюсах?
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сбивается на взлете на высоте до 40 км с самолета. но это надо чтоб авиация там недалеко постоянно дежурила
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Да, но если ракета пролетела над Японией на огромной высоте - и упала где-то в океане, в сотнях км. от Японии - смысл пытаться сбить ракету?
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Он утверждает что корейская ракета летает на высоте 2000 км.


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Возможно в верхней части параболы. Хотя я не специалист признаюсь
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Да, представь: Высота полета баллистической ракеты, выпущенной во вторник с западного побережья КНДР, составила 2300 километров http://24news.com.ua/37932-severnaya-koreya-vystrelila-raketoj-v-storonu-yaponii/
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Ну и что в чем проблема запустить такую же навстречу??? Или сбить на подлете или на взлете???
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Думаю, можно и сбить было бы при подлете - если ракета летела бы на Токио, например.
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Как и Украина без ТАКТИЧЕСКОГО Ядерного оружия. Все говорят про стратегическое, которое якобы не нужно, но куда делись 3 тысячи боеголовок ТАКТИЧЕСКОГО Ядерного оружия??? Про него незаслуженно все забыли. А ведь это всего лишь мины, снаряды, небольшие ракеты которые сравнительно дешево содержать и тем более у них нет печально известного пункта управления "из Москвы" который якобы со слов пана Кравчука невозможно было переключить.
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Да да,оно как раз подходит для ТУ95 и ТУ160.Есть видео как ТУ160 уничтожают,ни одна страна мира такого бы не сделала.А теперь что есть.то есть
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Нет не мины,я тут сам напутал,на ТУ 160 идут ракеты стратегического назначения.но управление у них было у нас,а не как с балистическими ракетами управлением из москвы.И еще ведь такие машыны можно использовать не только как ядерные бомбардировщики.Даже не знал что у нас их такое большое количество было и все с минимальным налетом.
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Я говорю о тактическом ядерном оружии ( 3 тысячи боеголовок ). Достаточно обычной 152 или 203 миллиметровой пушки чтоб отстрелить ядерный снаряд или ядерные ракеты на Ту 22 или су 24.
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Европа и США вновь высказали озабоченность и призвали Ына в 100500-й раз образумиться...
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А чего сразу Минском? Может Норманд(ским)ией форматом? Гы.
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Почему их не сбивают? Неужели американская ПРО - это такой же муляж-макет, как и российские С-300, С_400.
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конечно, ракета над Японией прошла вдвое выше, чем орбита Гагарина. Но то, что ты пишешь - полный аут. прочти что-нибудь по теме, кроме руцкогаварящей "желтой" прессы.
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молча читай, цитировать не надо, все уже поняли, что ты болван.
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))) Ну ошибся ты - найди мужество, признай. Чего людей оскорбляешь?
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уймись. про последний запуск - никто не знает какой там был "Хвасон" 12 или не 12 , - исчо неизвестно. как она пролетела - уже не секрет. так что, "болван" - это почти комплимент.
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Вообще я написал в ответ на "Почему их не сбивают?" - то есть имелась в виду не только сегодняшняя ракета. А ты не разобрался и влез в разговор.
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а какая "имелась ввиду"? какая из них прошла "над Японией" на высоте 2000 км? и не слетал бы ты сам вместе с "википедией" по тому же маршруту.
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И что, что высота полета ракеты в верхней точке параболы 2000 км ???
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Сам не проверял, но масса ресурсов, в том числе и Википедия пишут, что да.
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Вполне возможно некоторые ракеты и до Марса долетали. Разные Марсоходы тому подтверждение
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Ну если Википедия пишет то так и есть. Это серьезнейший ресурс
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Ну и не только там а и в десятках других источников.
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Признаюсь я десятков источников на тему баллистических ракет в отличие от Вас не читал поэтому не сомневаюсь в Вашей правоте
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да,надувные с 300 и с 400 работают только по надувным северокорейским ракетам
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На шо только хутин с ыном надеются ... Предположим, что война началась (с двух сторон пошли ядреные птицы)... или просто с одной стороны нервишки сдали. Дык, в северной Корее С роисПРИМОРЬЕМ получится сплошной Чернобыль. Горе-горе они - наше луковое...МЕДЕД, харе бухать, пора менять муйлушу, а то не ровен час, на бухло денюх не останется... ХЕХ...
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КНДР произвела пуск ракеты в направлении Японии. Южные корейцы запустили свою ракету в ответ (обновлено)
не ну хоть спать не ложись
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Попали медведь, волк, заяц и ослик в яму. Пытались вылезьти, ни хрена не выходит. Долго сидят, а жрать то хочется. Тут волк и предложил, а давайте съедим того у кого самые длинные уши?! Заяц плюнул на лапы, прилизал уши и подумал, ПИЗДЕЦ ОСЛИКУ!
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Возможно КНДР начнет войну с Японией или Южной Кореей, аккурат под завершение так называемых свинособачих учений, для отвличения внимания НАТО от европейских дел
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Да уже понятно, что там скоро будет война, а возможно, не только там
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Да расхерачить этот дурдом давно надо уже. Плохо только что потом целый народ зомби кормить-поить придется.
Но достаточно будет уничтожить ядерные технологии и династию Ынов.
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Можно сделать так, что бы кормить-поить не пришлось
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Как? Оставить их в отрыве от мира и все рано или поздно начнется снова.
Если бы можно было решить эту проблему просто, давно бы решили.
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Сегодня начались военные учения "Запад-2017".
Совпадение? Не думаю! )))
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Японцы наверно в шоке. Че в нас то вусе пуляют???
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомКНДР произвела пуск ракеты в направлении Японии. Южные корейцы запустили свою ракету в ответ (обновлено)
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