 Ряд литовских парламентариев получили грамоты Верховной Рады за заслуги перед украинским народом

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ВР.
В сообщении отмечается: "Председатель Верховной Рады Украины вручил Почетную Грамоту Верховной Рады Украины за особые заслуги перед Украинским народом заместителю Председателя комитета по европейским делам Сеймаса Литовской республики Андрюсу Кубилюсу; передал награды также Вице-спикеру Сеймаса Литовской республики, Председателю Комитета по европейским делам Киркиласу Гедиминасу; Председателю подкомитета по вопросам трансатлантических отношений Павилионису Зигимантасу, заместителю председателя Комитета по европейским делам Сеймаса Пуйдокасу Миндаугасу.
Во время встречи Председатель Парламента поблагодарил литовских коллег за предложенную ими идею разработки нового европейского плана для Украины, так называемого "плана Маршалла", по особое влияние на процессы евроинтеграции Украины и предоставления безвизового режима. "Вы сделали больше для Украины, чем некоторые наши политики", - отметил он.
Парубий подчеркнул, что по идее нового европейского плана для Украины стоит "не только вопрос предоставления денег, но и обоюдных обязательств". По его убеждению, реформы в Украине происходят лучше и эффективнее под конкретные проекты, как это было перед получением страной безвизового режима с ЕС, для получения поддержки со стороны Международного валютного фонда. Реализация такого проекта должна стать промежуточным этапом на пути в Европейский Союз.
В свою очередь, заместитель председателя комитета по европейским делам Сеймаса Литовской республики Андрюс Кубилюс согласился с необходимостью промежуточного этапа для вывода страны на более мощный экономический уровень для дальнейшего приобретения Украиной членства в Европейском Союзе
Присутствующая во время встречи Председатель Комитета по иностранным делам Анна Гопко, подчеркивая заслуги литовских парламентариев перед украинским народом, сообщила, что "наши литовские друзья проехали 500 км на велосипеде вдоль линии разграничения, чтобы собственными глазами увидеть ситуацию на Донбассе", и поблагодарила за активную помощь украинскому народу. Она также высказалась за активизацию сотрудничества парламентов дружественных нам стран на пути к реализации плана финансовой помощи Украине, нового европейского плана для Украины".
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