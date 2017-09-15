EN|RU|UK
Темы дня: Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко"
 За рубежом
  25574  233
Материалы по теме:
Все про:Донбасс (16066) гуманитарная помощь (785)

 РФ отказывается от гуманитарной поддержки террористов "ЛДНР", – российские СМИ

донбасс обстрелы сцкк

Правительство России намерено отказаться от оказания гуманитарной поддержки отдельным территориям Донбасса. Соответствующее поручение министерство финансов РФ получило по итогам совещания у вице-премьера Дмитрия Козака, которое прошло 1 сентября.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет российское издание РБК, со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

Поручение минфину предусматривает "исключить из проекта федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в полном объеме расходы на оказание в 2019-2020 годах гуманитарной поддержки отдельным территориям".

В открытых документах, касающихся формирования бюджета Российской Федерации, нет формулировки "гуманитарная поддержка отдельных территорий". По словам федерального чиновника и двух источников РБК, близких к Кремлю, за этой формулировкой кроется финансовая помощь самопровозглашенным властям Донецка и Луганска.

Из протокола совещания у Козака следует, что средства будут перенаправлены на инфраструктурные проекты в аннексированном Крыму и в Калининградской области.

В совокупности эти проекты оцениваются в 165 млрд рублей ($2,9 млрд). Однако оценить, исходя из этих данных, сколько денег тратится из бюджета на "ЛДНР", невозможно, отмечает издание.

Кроме того, собеседники РБК в Госдуме и в правительстве подчеркивают, что даже если власти решили прекратить расходы на гуманитарную помощь Донбассу, это не означает, что финансы перестанут поступать в Донецк и Луганск.

Финансирование "ЛДНР" полностью засекречено, описывается секретными постановлениями правительства, закрытыми строчками в бюджете, сказал один из источников РБК. "Гуманитарная поддержка", по его мнению, являлась лишь одним из нескольких каналов финансирования.

Также читайте: Подразделения Нацгвардии в зоне АТО готовы к введению миротворцев ООН на Донбасс, - Аллеров
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
 
Шо бля,, - бабки заканчиваются??? Цены на нефть и газ так и не повысились?? А делать что-то ценное что можно продать в Раше так и не научились? Поэтому - сначала кидаем чужих дармоедов??? Где-же ВЯЛИЧИЕ делось?? Где Донбасские Кизяки?? Где Путька с гордой мордой лица?? Нет бабок - никого нет...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Шо бля,, - бабки заканчиваются??? РФ отказывается от гуманитарной поддержки террористов "ЛДНР", – российские СМИ - Цензор.НЕТ 270 Цены на нефть и газ так и не повысились??"

всё значительно проще - Крым отжат, Донбасс на шею Украинцев вешают с последующим внедрением народных депутатов с Донбасса в Раду.

а цены после прихода Трампа вполне терпимые. Путен ипёт вся и всех.


 показать весь комментарий
Ответить
 
А столоваться то теперь как будут дармоеды-кормильцы?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кинули кацапи думбасян. Хуйлопамагі вже не працює. Зрадники і йому не потрібні.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я придерживаюсь того мнения, шо Украине тот дамбас в нынешнем виде и нах не нужен. Не в том смысле, шо от него надо отказаться, а в том, шо надо продолжать водить мурку еще лет 20. Пока не выздыхает нынешняя популяция ваты. Да, это жестоко. Но кто сказал шо за предательство, за собственную тупость , будут давать талоны на усиленное питание? Было бы не плохо шоб все это стадо содержала мокшань. Но похоже там и без нашего бантустана скоро ласты склеят. В идеальном виде тот дамбас нужен Украине в первозданном виде. С ковыльными степями и сайгаками. Максимум с небольшими агропредприятиями. А весь индустриальный хлам - вырезать на металл и на разбить щебень для ремонта автодорог.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну да, ну да. Откажись сначала от своей квартиры, болезный. А потом расписывайся за украинские территории. Там огромные земли, нормальный район.
 показать весь комментарий
Ответить
 
У тебя заторможенная реакция, или проблемы с восприятием? Где я писал об отказе? Для таких одаренных проведу их же аналогию. Если в вашей квартире, по каким то причинам долгое время жыли бомжи, то от нее не отказываться надо, а провести дезинфекцию, карантин, и только потом - ремонт и эксплуатация. Хверштейн?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да там все есть. Пусть будет мир и все ртам опять закрутится. И строительные фирмы и фермеры, а аэропорт, и тур. фирмы и учебные заведения и всякие фирмочки для частных предпринимателей. А сейчас им же просто работать не дают - грабят склады, убивают - вот даже маникюршу убили.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ТОЧНО В ДЫРОЧКУ !!!!! БРАВИССИМО!!! Приятно видеть человека с разумом!! МОЁ ВАМ ПОЧТЕНИЕ!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Саме так. Доки не виздихають совкові дамбасяни доти не буде там ладу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Украинцев больше волнует вопрос, когда "со щёк сойдёт" Порошенко, Гройсман, Розенко, Рева ... Список можно продолжать бесконечно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кормильцев из лугадона с ручки кормит только хуйло для покорности а потом подыхать пушечное мясо отправят за сцаря.
 показать весь комментарий
Ответить
 
лугандон разграблен и орда переметнется на другие земли а судьба использованного гандона понятна
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот что санкции животворящие делают с туполобыми захватчиками.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Путин не оставит этот проект. Это новость для лохов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это правда. Когда у него настоящие деньги закончатся, он их не бросит. Будет завозить фурвми напечатанные бумажки.
 показать весь комментарий
Ответить
 

ну шо бабки? слил вас хуйло? и с крымом тоже самое будет лет через 5
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нам же і злив. Є надія, що вони вже передохли, але якісь маразмати ще не сконали.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну,всё.Теперь ОРДЛО-всю раиССю кормить будет!

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Никому верить нельзя. Может сепарам т.е. Тем кто там живет и ходил на референдум и до сих пор жо...пу рвёт за оккупанта, им финансирование урежут, но продолжат финансирование для тех кто и дальше будет продолжать на Украинской территории мутить в пользу агрессора.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
финансирование сепаратистов продолжат в Харьковской,Одесской и прочих юго-восточных областях. а ОРДЛО скорее всего посадят на украинский бюджет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ооо!!!!, это второй и очень важный маяк пошел. Ждем третьего .....последнего.
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРФ отказывается от гуманитарной поддержки террористов "ЛДНР", – российские СМИ
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти