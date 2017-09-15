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 Правительство РФ поручило минфину прекратить оказание гуманитарной поддержки террористам "ЛДНР", – российские СМИ

донбасс обстрелы сцкк

Правительство России намерено отказаться от оказания гуманитарной поддержки отдельным территориям Донбасса. Соответствующее поручение министерство финансов РФ получило по итогам совещания у вице-премьера Дмитрия Козака, которое прошло 1 сентября.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет российское издание РБК, со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

Поручение минфину предусматривает "исключить из проекта федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в полном объеме расходы на оказание в 2019-2020 годах гуманитарной поддержки отдельным территориям".

В открытых документах, касающихся формирования бюджета Российской Федерации, нет формулировки "гуманитарная поддержка отдельных территорий". По словам федерального чиновника и двух источников РБК, близких к Кремлю, за этой формулировкой кроется финансовая помощь самопровозглашенным властям Донецка и Луганска.

Из протокола совещания у Козака следует, что средства будут перенаправлены на инфраструктурные проекты в аннексированном Крыму и в Калининградской области.

В совокупности эти проекты оцениваются в 165 млрд рублей ($2,9 млрд). Однако оценить, исходя из этих данных, сколько денег тратится из бюджета на "ЛДНР", невозможно, отмечает издание.

Кроме того, собеседники РБК в Госдуме и в правительстве подчеркивают, что даже если власти решили прекратить расходы на гуманитарную помощь Донбассу, это не означает, что финансы перестанут поступать в Донецк и Луганск.

Финансирование "ЛДНР" полностью засекречено, описывается секретными постановлениями правительства, закрытыми строчками в бюджете, сказал один из источников РБК. "Гуманитарная поддержка", по его мнению, являлась лишь одним из нескольких каналов финансирования.

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Лугандоны завтра на митинг с лозунгами: - Хватит кормить росию)
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НЕ ДАЙ БОГ, ЕСЛИ ОНИ ОПЯТЬ ЗАХОТЯТ КОРМИТЬ УКРАИНУ
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Оказание "гуманитарной помощи террористам "ЛДНР" " теперь полностью ложится на Украину ?
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Забавно. Может быть, ввп на этот раз решил сказать правду (для разнообразия), пусть и завуалировано.
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Одне з двох - або у диринили небувало великі врожаї сільгосппрдукції, або їхні жителі навчилися їсти вугіль.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПравительство РФ поручило минфину прекратить оказание гуманитарной поддержки террористам "ЛДНР", – российские СМИ
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