 Правительство РФ поручило минфину прекратить оказание гуманитарной поддержки террористам "ЛДНР", – российские СМИ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет российское издание РБК, со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.
Поручение минфину предусматривает "исключить из проекта федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в полном объеме расходы на оказание в 2019-2020 годах гуманитарной поддержки отдельным территориям".
В открытых документах, касающихся формирования бюджета Российской Федерации, нет формулировки "гуманитарная поддержка отдельных территорий". По словам федерального чиновника и двух источников РБК, близких к Кремлю, за этой формулировкой кроется финансовая помощь самопровозглашенным властям Донецка и Луганска.
Из протокола совещания у Козака следует, что средства будут перенаправлены на инфраструктурные проекты в аннексированном Крыму и в Калининградской области.
В совокупности эти проекты оцениваются в 165 млрд рублей ($2,9 млрд). Однако оценить, исходя из этих данных, сколько денег тратится из бюджета на "ЛДНР", невозможно, отмечает издание.
Кроме того, собеседники РБК в Госдуме и в правительстве подчеркивают, что даже если власти решили прекратить расходы на гуманитарную помощь Донбассу, это не означает, что финансы перестанут поступать в Донецк и Луганск.
Финансирование "ЛДНР" полностью засекречено, описывается секретными постановлениями правительства, закрытыми строчками в бюджете, сказал один из источников РБК. "Гуманитарная поддержка", по его мнению, являлась лишь одним из нескольких каналов финансирования.
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