 Главу "Лаборатории Касперского" вызвали в Конгресс США для дачи показаний

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают РИА "Новости".
Касперского пригласили на слушания, которые состоятся 27 сентября.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Министерство внутренней безопасности США запретило госучреждениям пользоваться продукцией "Лаборатории Касперского"
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что меры, предпринимаемые американской стороной в отношении "Лаборатории Касперского", направлены на подрыв позиций компаний из России.
Он также пообещал, что государство будет оказывать помощь аналогичным "Лаборатории Касперского" компаниям "там, где это возможно".
Министерство внутренней безопасности (МВБ) США потребовало от всех американских государственных учреждений прекратить использование продукции "Лаборатории Касперского" в ближайшие три месяца.
Ведомство направило соответствующую директиву, которая предписывает прекратить использование информационных продуктов компании из России.
"Директива призывает министерства и агентства определить использование или присутствие продуктов "Касперского" на своих информационных системах в течение 30 дней", - говорится в сообщении.
Также ведомства предписано разработать детальный план по устранению и прекращению текущего и будущего использования этих продуктов в течение 60 дней.
Как сообщалось, 20 июня Сенат США заявил о намерении запретить военным использовать продукты "Лаборатории Касперского". Автор рекомендации сенатор-демократ Джин Шахин заявила, что "связи Лаборатории Касперского с Кремлем вызывают серьезные опасения".
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Выходили же на митинг против неЧести?
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- Мистер Касперски, у вас заложены в ПО шпионские штучки?
- Нет.
- Подкинем монетку - верить Вам или нет...
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землесоса "Меотида" и ледокола "Капитан Белоусов" из акватории Черного
моря в Азовское море для проведения работ по углублению дна в Азовском море.
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а вот то что Аркаша Бабченко грушник знают немногие
у нас ведь главное сказать Крым -Украина и путин -х@йло и ты свой в доску
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А вообще антивирусы просто рожденны для шпионских штучек , запрещён open source , бо требуют по определению шифрования самой высокой степени и ты хрен узнаешь и перехватишь контент того , что ты антивирус шлёт на свой сервак ... Это требование работы антивируса - скрывать как работает софт .
Так что , конгрессмены наверняка вызывают Женьку не просто так для просто поговорить .
Они могут потребовать выдать decoding info исходящих низкоуровневых сообщений но не распечатки , а протоколы через который амерский sniffer сможет прочитать информацию и проанализировать зачем антивируснику нужен такой исходящий бешенный траффик . Касперский не сможет перехитрить тут , бо будут анализировать старый материал .
Конгрессмены уже получили наврняка аналитические записки и разобрались с помощью проффи где и как может шпионить антивирусник .
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