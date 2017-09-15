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Все про:США (13403) кибербезопасность (209)

 Главу "Лаборатории Касперского" вызвали в Конгресс США для дачи показаний

интернет хакеры компьютер взлом вирус кибератаки

Глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский приглашен в конгресс США для дачи показаний

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают РИА "Новости".

Касперского пригласили на слушания, которые состоятся 27 сентября.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Министерство внутренней безопасности США запретило госучреждениям пользоваться продукцией "Лаборатории Касперского"

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что меры, предпринимаемые американской стороной в отношении "Лаборатории Касперского", направлены на подрыв позиций компаний из России.

Он также пообещал, что государство будет оказывать помощь аналогичным "Лаборатории Касперского" компаниям "там, где это возможно".

Министерство внутренней безопасности (МВБ) США потребовало от всех американских государственных учреждений прекратить использование продукции "Лаборатории Касперского" в ближайшие три месяца.

Ведомство направило соответствующую директиву, которая предписывает прекратить использование информационных продуктов компании из России.

"Директива призывает министерства и агентства определить использование или присутствие продуктов "Касперского" на своих информационных системах в течение 30 дней", - говорится в сообщении.

Также ведомства предписано разработать детальный план по устранению и прекращению текущего и будущего использования этих продуктов в течение 60 дней.

Как сообщалось, 20 июня Сенат США заявил о намерении запретить военным использовать продукты "Лаборатории Касперского". Автор рекомендации сенатор-демократ Джин Шахин заявила, что "связи Лаборатории Касперского с Кремлем вызывают серьезные опасения".



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Нормально, в самый раз. Раз Песков на него отреагировал (это в РФ, где жизнь обычного человека оценивается в ничто), значит обвинения Госдепа не беспочвенны.
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Если Песков комментирует дела частной компании, то, значит, данная компания управляется из Кремля.
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Офигеть, что про утверждение 16 кандидатов в Верховный суд - молчок, а это на порядки поважней Саакашвили.
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Про то, что Верховный суд начали утверждать?

Выходили же на митинг против неЧести?
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В Швейцарии уже лет 6 продавцы рекомендуют защиту на компютер других компаний.
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Их море. Касперский по определению фатально тормозит комп
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Согласен, но меня NOD (ESET) на работе конкретно достал - уж очень тормозит, особенно при включении. Но админы убеждают, что в корпоративной сети, да еще и при нескольких пользователях на одном ПК, AVG не справится. А вот дома - не жалуюсь.
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Аваст, Икарус, Проxмоx, Зела. ЕСЕТ Нод. Заменить фсбешный Касперский можно очень легко.
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?????
- Мистер Касперски, у вас заложены в ПО шпионские штучки?
- Нет.
- Подкинем монетку - верить Вам или нет...
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Монеткой он будет царапать на стене многочисленные года, уже отбытые на чужбине, но с приличным питанием
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Просто непонятно - если считают, что есть какие-то закладки, то о чём можно разговаривать?
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Дык его пригласили не разговаривать, а садить
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Срульб за сто, что не припихается бо свинтят прямо в зале.
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Новая версия антивируса Касперского - занимает полностью всю оперативку. Не дай ни малейшего шанса вирусам
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это что! а вот правительство приняло решение о перемещении самовывозного
землесоса "Меотида" и ледокола "Капитан Белоусов" из акватории Черного
моря в Азовское море для проведения работ по углублению дна в Азовском море.
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Если, будет доказана причастность касперского гадюшника к взлому компов американских компаний и госорганов, этот кацапский ублюдок будет сидеть на месте лазаренко 5 пожизненных, как минимум.
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Перед тим, як посадити, завжди на бесіду викликають.
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Далеко не всегда. Вон с насеровым который месяц беседуют а все не садят
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Коли відбувається вербування - тоді не садять.
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так то ж у нас....Не путайте грешное с праведным.
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Очень интересная (без кавычек) личность. Прочитайте, что пишет о нем Википедия.
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В 1987 году окончил 4-й (технический) факультет Высшей школы КГБ (в настоящее время факультет известен как Институт криптографии, связи и информатики Академии ФСБ России)
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Есть такое выражение: "злой гений" - так это о нем. И меня зацепило даже не его связи с КГБ (догадывался, что человека такого уровня спецслужбы все равно бы достали), а его взгляды на интернет: к сети подключать лишь при наличии специального паспорта (аналогично водительским правам), вести интернет-полицию. И это взгляды интеллектуала, чьи компьютерные разработки получали международные (западные) премии.
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и после этого Штаты пользовались его продуктом??? У них там все нормально с головой?
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Достаточно уже того, что он выкормыш из гэбухи,все остальное лирические подробности
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ну то что он чекист знают все
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"...а что, а я ничего,программа просмотрел все файлы отправил отчет..."
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а ведь это не тупорылыми госдуровцам отвечать на вопросы
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Полное говно этот антивирус , бо вместе с вирусами бешенно расходует ресурсы .

А вообще антивирусы просто рожденны для шпионских штучек , запрещён open source , бо требуют по определению шифрования самой высокой степени и ты хрен узнаешь и перехватишь контент того , что ты антивирус шлёт на свой сервак ... Это требование работы антивируса - скрывать как работает софт .

Так что , конгрессмены наверняка вызывают Женьку не просто так для просто поговорить .
Они могут потребовать выдать decoding info исходящих низкоуровневых сообщений но не распечатки , а протоколы через который амерский sniffer сможет прочитать информацию и проанализировать зачем антивируснику нужен такой исходящий бешенный траффик . Касперский не сможет перехитрить тут , бо будут анализировать старый материал .

Конгрессмены уже получили наврняка аналитические записки и разобрались с помощью проффи где и как может шпионить антивирусник .
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГлаву "Лаборатории Касперского" вызвали в Конгресс США для дачи показаний
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