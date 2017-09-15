 Рынок такси в Украине на 90% нелегальный, - Омелян

Министр, отвечая на вопрос, когда водители такси компаний Uber и Uklon получат лицензии и начнут платить налоги, сообщил, что в парламент внесли закон о такси.
"Этот закон во многом будет инноваторским, потому что в нем будет отдельный раздел, который будет регулировать вопросы такси типа Uber, Uklon и другие интернет-площадки, где вы можете заказать себе автомобиль", - сказал Омелян.
Он выразил надежду, что этот документ и другие важные для отрасли законы будут рассмотрены уже в октябре этого года в ходе "инфраструктурного дня".
"Для нас главное, чтобы пассажир получил комфорт и безопасность, для водителей - цивилизованные правила игры, потому что рынок таксопарка, к сожалению, процентов на 90 является нелегальным, находится в "тени", что означает нулевые поступления в бюджет", - рассказал министр.
Омелян добавил, что неурегулированный рынок такси это еще и постоянные проблемы для самих таксистов и компаний, предоставляющих соответствующие услуги.
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к кому в тачку не садился - все были легалы.
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Или придётся всё отдавать хозяину и для хозяина не нужно будет поднимать цену....
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потом мой легальный ответ,
а уже потом совершенно легально меня довозили до куда просил.
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все путем.
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Жена омельяна за Майбах отслюнявила в бюджет?
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понимаю датчан.
я бы тоже платил больше что бы таких как ты не видеть даже проездом.
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ненормальные законы - "скока дашь, командир?"
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приезжай в Украину и живи тут на халяву....
вон только за полгода в польшу 700 тысяч человек уехали от украинской халявы...
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меня больше волнует нелегальный рынок янтаря,например.
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Треба всього-навсього ообладнати машини таксі лічильниками-таксометрами і касовими апаратами!
Що цікаво, у маленькому Калуші більшість таксі із таксометрами, а у великому Києві - одиниці
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Запомните этот комент😊😛
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Решайте вопросы со своими быками-таксистами из 90-ых и их владельцами!
А нормальные международные проекты приплетать сюда уж точно не стоит! Типичный украинский подход, все под одну гребенку, думать и разделять грешное от праведного мы еще долго будем учиться видимо.
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Или все равны или идите в жопу.
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Долю совместной компании на российском рынке пассажирских перевозок в городах присутствия компании оценивают в 5-6%.
Приложения "Яндекс.Такси" и Uber после закрытия сделки останутся отдельными. В то же время таксопарки и водители перейдут на единую технологическую платформу. При этом в Uber не планируют менять тарифную политику.
Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев заявлял, что сделка может создать угрозу для конкуренции на рынке онлайн-агрегаторов такси. 18 августа ФАС получила ходатайство "Яндекса" и Uber об объединении бизнесов онлайн-такси в России. Тогда ведомство отмечало, что рассмотрит ходатайство в течение 30 дней с правом продления еще на два месяца.
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