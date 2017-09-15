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 Политика Украины, Экономика
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Все про:такси (184) Омелян (337)

 Рынок такси в Украине на 90% нелегальный, - Омелян

омелян

Рынок такси в Украине на 90 процентов является нелегальным, что означает нулевые поступления в бюджет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире телеканала ZIK.

Министр, отвечая на вопрос, когда водители такси компаний Uber и Uklon получат лицензии и начнут платить налоги, сообщил, что в парламент внесли закон о такси.

"Этот закон во многом будет инноваторским, потому что в нем будет отдельный раздел, который будет регулировать вопросы такси типа Uber, Uklon и другие интернет-площадки, где вы можете заказать себе автомобиль", - сказал Омелян.

Он выразил надежду, что этот документ и другие важные для отрасли законы будут рассмотрены уже в октябре этого года в ходе "инфраструктурного дня".

"Для нас главное, чтобы пассажир получил комфорт и безопасность, для водителей - цивилизованные правила игры, потому что рынок таксопарка, к сожалению, процентов на 90 является нелегальным, находится в "тени", что означает нулевые поступления в бюджет", - рассказал министр.

Омелян добавил, что неурегулированный рынок такси это еще и постоянные проблемы для самих таксистов и компаний, предоставляющих соответствующие услуги.

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Вся нынешняя воровская власть - нелегальная.
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У нас всі ринки на 90% в тіні. Таксі це найменше що має турбувати владу! Тарифи на вантажні перевезення Укрзалізниці, які в 4 рази нижчі за ринково обгрунтовані - ось це питання для міністра Омеляна! До кінця року потрібно підняти тариф на вантажні перевезення в 4 рази! Буде 145-та реформа, після підняття цін на газ, електрику, воду, комунальні послуги, вивезення сміття, хліб, ковбасу, сир, молочні продукти, овочі, фрукти! Арбузи вже продаються по 10 грн за кг! Гройсман де твоя клята баржа з арбузами по 1 грн?
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значит самая легальная и легитимная сейчас в ростове?
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не верю.
к кому в тачку не садился - все были легалы.
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Или таксист будет работать в два раза больше.
Или придётся всё отдавать хозяину и для хозяина не нужно будет поднимать цену....
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По такой логике на все надо отменить налоги - а то ж подорожает!
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После этих слов таксисты дружно напряглись...
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Звичайно на ринку таксі треба наводити порядок, але ж хто вам, "реформаторам" повірить?
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еще туту свои рученки загребущие не запустили?
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Шо ты мелешь ? Власть имеет полное право воровать у народа ... Ты шо , кремлевский агент ?
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Це добре, давай гнобить усіх, закручуйте гайки, може і таксисти до вас в кабмін на машинах приїдуть, налаштуйте проти себе всю країну і чим швидше ви це зробите, тим для країни буде краще.
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А че будет краще если таксисты не платят налог ? Вот в Дании все таксисты платят налог и если в Дании не заплатит налог , то могут дать больше чем за убийство , потому что они говорят , что налог когда не платит , этим ты затрагиваеш большое количество людей.
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У нас в Україні офшорний президент податок не платить, чому таксисти його платити повинні? Щоб банду офшорних бариг утримивати? Україна це не Данія, тому не потрібно нічого порівнювати.
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краще будет, когда олигархи начнут налоги платить, потом и народ подтянется..
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Я всегда говорю , что богатые в Украине должны платить налога больше , как это есть в Дании.
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Хотят запустить монополистов на рынок, чтобы взвинтить цены...
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Куди їх ще роздувати? Тоді у таксі в якості покарання клієнтів садити будуть. .
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особенно мне нравится абсолютно легальный вопрос - скока дашь, командир?
потом мой легальный ответ,
а уже потом совершенно легально меня довозили до куда просил.
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Давайте еще Скайп запретите - а то вишь чего удумали, смерды, общаться со всем миром и денюжку за это операторам не платить...
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Сами бы сучары налоги платили , а не офшорили
Жена омельяна за Майбах отслюнявила в бюджет?
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Налог должены платит и таксисты , просто в Украине такой народ , платит налог не хочет , но что бы было все на халяву .
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Да . Это датчане! Я сам слишал , как датчане говорили , что готовы платить больше налога , но что бы иностранцев Дания не принемала
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ты видимо там был проездом?
понимаю датчан.
я бы тоже платил больше что бы таких как ты не видеть даже проездом.
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Я кстати честный налогоплательщик, и плачу 38% налога .
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Порошенко как президент страны, показывает пример в этом, минимизируя налоги, переводя бабки в офшор.
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Чуєш ти Гамлет, принц Данський, не твоє це діло, про громадян України міркувати, це у вас кацапів народ, а у нас громадяни, запам'ятай це.
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нормальные законы - народ нормально платит налоги.
ненормальные законы - "скока дашь, командир?"
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Да, тут согласен. В Дании платят , потому что верят , их налоги не разворуют .
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а че ж ты там сидишь?
приезжай в Украину и живи тут на халяву....
вон только за полгода в польшу 700 тысяч человек уехали от украинской халявы...
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Народ берёт пример с Порошенка. Народу офшоры недоступны, поэтому просто не платит, или платит мизер, чтобы власть меньше украла.
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Не думал, что тут сидит так много таксистов!
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А де таксистам ще сидіти, якщо продавець з речового ринку очолює уряд ..
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Малый бизнес - основа успешного государства и враг монополий. Поэтому щимят ларьки, частников-таксистов, мелких предпринимателей.
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А я думал, "малый бизнес" это хотя бы химчистка.. а оказывается пивком в будке барыжить эт тоже "малый бизнес"
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смишной министр.
меня больше волнует нелегальный рынок янтаря,например.
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І він блін не знає що робити?

Треба всього-навсього ообладнати машини таксі лічильниками-таксометрами і касовими апаратами!

Що цікаво, у маленькому Калуші більшість таксі із таксометрами, а у великому Києві - одиниці
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Как показывпет практика, только начинают щимить ТАХI , в скором времени происходит смена парламента или преза 😅 а там опять не до таксеров
Запомните этот комент😊😛
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1) Uber - не такси! 2) За водителей, работающих с убер, их юрлица-работодатели полностью платят налоги как положено. В чем проблема?
Решайте вопросы со своими быками-таксистами из 90-ых и их владельцами!
А нормальные международные проекты приплетать сюда уж точно не стоит! Типичный украинский подход, все под одну гребенку, думать и разделять грешное от праведного мы еще долго будем учиться видимо.
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як цю проблему вирішувати? Взяти сокиру та всіх зарубати?
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"Рынок такси в Украине на 90 процентов является нелегальным, что означает нулевые поступления в бюджет." - так же обстоят дела с офшорами. Кто не верит, спросите у Порошенка.
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Да, стандартная логика "да я украл соседскую курицу! Почему мне нельзя, а Ахметову можно воровать миллиарды?"
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Государство должно подавать пример. Если государство пишет законы и само же их нарушает, то у простого человека возникает мысль: а я почему должен им следовать тогда?
Или все равны или идите в жопу.
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Uber приплел, Uklon приплел... BlaBlaCar еще приплети...
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В середине июля "Яндекс.Такси" и Uber договорились объединить в одну компанию свои онлайн-сервисы такси в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане. Согласно сделке, Uber и "Яндекс.Такси" инвестируют в новую компанию $225 млн и $100 млн соответственно. Контроль (59,3%) над новым бизнесом получит "Яндекс", еще 36,6% будет у Uber, остальные 4,1% будут принадлежать сотрудникам двух компаний. Закрытие сделки ожидается в четвертом квартале 2017 года.
Долю совместной компании на российском рынке пассажирских перевозок в городах присутствия компании оценивают в 5-6%.
Приложения "Яндекс.Такси" и Uber после закрытия сделки останутся отдельными. В то же время таксопарки и водители перейдут на единую технологическую платформу. При этом в Uber не планируют менять тарифную политику.
Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев заявлял, что сделка может создать угрозу для конкуренции на рынке онлайн-агрегаторов такси. 18 августа ФАС получила ходатайство "Яндекса" и Uber об объединении бизнесов онлайн-такси в России. Тогда ведомство отмечало, что рассмотрит ходатайство в течение 30 дней с правом продления еще на два месяца.
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рынок такси в Украине работает в основном на топливо и ремонты автомобилей. Зарплата там не очень, кроме городов миллионников. Многие знакомые таксисты уже не работают.
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потому, что бандюки лучше понимают в бизнесе, чем барыги.
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По-ходу, насколько правдивы его слова, что бюджет не имеет пользы с таксистов? Вышел так вот поц, ляпнул чтото, а мы должны ему верить? Не, ну попробуй потаксуй по дикому, никому ничего не платя?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРынок такси в Украине на 90% нелегальный, - Омелян
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