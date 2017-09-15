 Идет серьезный переговорный процесс относительно финансирования "Плана Маршалла для Украины", - Розенко

Об этом чиновник сообщил в эфире телеканале "112 Украина", передает Цензор.НЕТ.
На вопрос о том, будет ли 5 млрд евро достаточно для финансирования, Розенко ответил:
"Безусловно, хотелось бы больше, но все суммы проходят обсуждения с нашими партнерами и мы не можем просить, требовать больше, чем реально нам могут дать. Сейчас идет серьезный переговорный процесс. Что значат эти средства? На мой взгляд, их целесообразность, направленность их должна быть на мощные инфраструктурные проекты, то есть, на экономический рост через укрепление инфраструктуры", - отметил вице-премьер.
Также Розенко отметил, что "Украина меняется, но темпы строительства дорог должна расти в разы".
Ранее отмечалось, что Андрюс Кубилюс отметил: "По подсчетам экспертов, 5 млрд евро инвестиций в экономику на год обеспечат Украине рост экономики на 6-8% годовых". Также он добавил, что по инициативе литовских коллег именно такие объемы финансирования взяты в расчет "Плана Маршалла".
Напомним, "План Маршалла для Украины" является инициативой Литовской Республики для помощи Украине на 2017-2020 годы, предусматривающий в том числе план экономической, финансово-инвестиционной поддержки. Инициатива "План Маршалла для Украины" предусматривает инвестиции в реальный сектор экономики Украины, а также поддержку реформ, направленных на экономический рост, создание новых инструментов финансирования инвестиций, поддержку малого и среднего предпринимательства.
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Ворующим-то не дают.
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А ещё узнай сколько захватили в Крыму придворные Хула себе, а не тебе холопу из секты хуйлопоклонников.
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Догонит и еще даст.
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В кремле тоже надеются.
А больше всего надеются что мы останемся с ними 1 на 1.
Как и вы я так понял.
А че, если Украину захватят полностью, можно будет с чистой совестью в Донецк вернуться..
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Черговий доказ того, що ці свині ніколи не нажруться.
Источник:https://censor.net.ua/n455377
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бандераевропа придет порядок наведет
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Или это просто балобольство?
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При цьому, наголошується, в ГПУ підкреслили, що розслідують 5 кримінальних проваджень, "де підозрюваним є Янукович"
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