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 Политика Украины, Экономика
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Все про:инвестиции (811) помощь (3415) Розенко (518) план Маршалла (5)

 Идет серьезный переговорный процесс относительно финансирования "Плана Маршалла для Украины", - Розенко

розенко

Вице-премьер Павел Розенко заявил, что сейчас идет серьезный переговорный процесс с партнерами Украины относительно финансирования "плана Маршалла" для нашей страны.

Об этом чиновник сообщил в эфире телеканале "112 Украина", передает Цензор.НЕТ.

На вопрос о том, будет ли 5 млрд евро достаточно для финансирования, Розенко ответил:

"Безусловно, хотелось бы больше, но все суммы проходят обсуждения с нашими партнерами и мы не можем просить, требовать больше, чем реально нам могут дать. Сейчас идет серьезный переговорный процесс. Что значат эти средства? На мой взгляд, их целесообразность, направленность их должна быть на мощные инфраструктурные проекты, то есть, на экономический рост через укрепление инфраструктуры", - отметил вице-премьер.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "План Маршалла" для Украины предусматривает по $5 млрд инвестиций в год и рассчитан на 10 лет, - Кубив. ВИДЕО

Также Розенко отметил, что "Украина меняется, но темпы строительства дорог должна расти в разы".

Ранее отмечалось, что Андрюс Кубилюс отметил: "По подсчетам экспертов, 5 млрд евро инвестиций в экономику на год обеспечат Украине рост экономики на 6-8% годовых". Также он добавил, что по инициативе литовских коллег именно такие объемы финансирования взяты в расчет "Плана Маршалла".

Напомним, "План Маршалла для Украины" является инициативой Литовской Республики для помощи Украине на 2017-2020 годы, предусматривающий в том числе план экономической, финансово-инвестиционной поддержки. Инициатива "План Маршалла для Украины" предусматривает инвестиции в реальный сектор экономики Украины, а также поддержку реформ, направленных на экономический рост, создание новых инструментов финансирования инвестиций, поддержку малого и среднего предпринимательства.

Также читайте: Конференцию доноров для "плана Маршалла" для Украины планируется провести в феврале-марте 2018 года, - экс-премьер Литвы
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Только под внешним управлением - эти хряки уже запакованы по самое не могу, а слюнки чисто от жадности.
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вот Саакашвили облом будет..
Ворующим-то не дают.
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Розенко - образцовый министр , а ты кремлевский агент
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Не смейте так говорить о Розенко , он засыпает и просыпается с мыслями о народе . Вы тоже кремлевский агент ?
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УРОДЫ СОЕВЫЕ РАДУЮТСЯ БУДЕТ ЧТО ВОРОВАТЬ ТВАРЯМ
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26 лет незалежности - равноценно нескольким годам второй мировой войны?
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Рашист, ты узнай сколько заводов из Лугандона вывезено в паРашу и сколько попилено на металлолом ради процветания "молодых республик".
А ещё узнай сколько захватили в Крыму придворные Хула себе, а не тебе холопу из секты хуйлопоклонников.
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еще бы .. чиновники-барыги писают кипятком как представят сколько бабла своруют...жиртрест розенко аж слюну пускает
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Ну да. Надор перекрыть газовую трубу, заморозить Европу и тогда запад сразу даст.
Догонит и еще даст.
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Выходит мы собственными деньгами кормим этих свиней. Поскольку траншы нужно отрабатывать и отдавать за дармо!.Получается ни в коем случае нельзя давать деньги этим подонкам это преступлении против Украинского народа!
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я надеюсь, что европейцы будут следить за этими средствами, чтоб они не утекли куда то еще?
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Як вони будуть за ними стежити? Спостерігачів ОБСЄ запросять?
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про аудит что то слышал?или кроме тупого троллинга ничему не обучен?
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А ти чому такий навчений тупим тролінгом займаєшся? Тебе хто навчав, Гройсман?
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Вот и получается что чем Украине хуже, тем вам лучше.
В кремле тоже надеются.
А больше всего надеются что мы останемся с ними 1 на 1.

Как и вы я так понял.

А че, если Украину захватят полностью, можно будет с чистой совестью в Донецк вернуться..
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а что мешает сейчас вернуться, если сильно хочется?
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там же вата, враги. А так везде будет вата и вроде как разницы нет
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хм, не понял логики...придется бежать за границу же, если ватная среда не по душе, причем тут, на какой части Украины она будет распространена?
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Розенко напевно вже у розумі підрахував, який % з цих коштів дістанеться йому для того, щоб освоїти, а якщо зірки правильно ляжуть, то і привласнити.
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С такими рылами вам его и на прокорм не хватит,что не раб Народа,то кабан годованый.
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На вопрос о том, будет ли 5 млрд евро достаточно для финансирования, Розенко ответил:"Безусловно, хотелось бы больше..."
Черговий доказ того, що ці свині ніколи не нажруться.

Источник:https://censor.net.ua/n455377
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"План Маршалла для України" розрахований на 10 років і в середньостроковій перспективі передбачає виділення по 5 мільярдів доларів на рік. http://www.epravda.com.ua/news/2017/09/14/629088/
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В плане Маршала есть один прикольный пункт - Украина ПОЛНОСТЬЮ переходит под внешнее управление (экономически, финансово, политически, военный аспект, и т.д. и т.п.) , и вся загвоздка только в этом - потому что Петя и Ко боятся этого до усерачки !
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по идее, такая концепция не должна понравиться нашим нацикам, а петру как раз это подходит
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эта концепция не нравится никому - Петю отгоняют сраной метлой от корыта , а патриоты оказываются не у дел....все будет решать тот кто заказывает музыку , а для остальных - хочешь танцуй, а если не хочешь - иди броди...
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многим понравится внешнее управления, так не верят своим, а верят что бандера европа придет порядок наведет
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Это кредит государству или прямые и частные инвестиции в производство в Украине?

Или это просто балобольство?
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грязь из под ногтей))) на распил бабла выпрашивают!
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У Генпрокуратурі заявили про відсутність фактів арешту закордонних рахунків та активів Віктора Януковича Закордонні правоохоронні органи не арештовували рахунки та активи Віктора Януковича.Про це, посилаючись на відповідь ГПУ на журналістський запит, повідомляє УНН - "Арешт на банківські рахунки та інші активи підозрюваного Януковича за кордоном не накладався".
При цьому, наголошується, в ГПУ підкреслили, що розслідують 5 кримінальних проваджень, "де підозрюваним є Янукович"
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О каких 6-8% роста он трындит, кода при росте 4% и больше надо будет отдавать 40% ВВП успешно подписаных яреськой.
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А наші олігархи не хочуть стати партнерами держави Україна? Чи вони воліють залишатися партнерами і кредиторами Кіпру та інших офшорів? А може переговори з ними варто вести у стінах НАБУ, СБУ та інших специфічних організацій для стимулювання їхнього бажання стати партнерами рідної країни?
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Просте питання. Наша країна не бідна, відповідно рейтингу ресурсів і виробничих потужностей. Скільки продуктивних сил у приватній власності? Чого питаннями інфраструктури і модернізації повинні займатись якісь інвестори? Під які гарантії? Менше треба красти ужрані можновладці.
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вообще то, по требованию МВФ рост экономики не должен превышать 3 %, иначе проценты за кредит выростут в разы!
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Тощий, срочно две доп дырочке на ремешке. Пилёж приближается!
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Не дадут денег Украине, потому что власть разворует !
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Додік - не хвилюйся. Шкідливо для здоров'я.
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Чергова шоколадная морковка. Теперь Цензор начнет каждый день читать быдлу эту шоколадную сказку на ночь. Хоть бы постыдились. Сколько можно жить одними надеждами что кто-то подаст.
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ПЯТЬ МИЛЛИАРДОВ???))))))) ЧТО ЭТО???? это НОЛЬ!!!! 28 миллиардов нужно вернуть за 3 года!!!!!! очередная косточка пообглодать, поц 1000 инвесторов по 1 миллиону - это МИЛЛИАРД!!!! а таких может быть 1000 и больше, хватит воровать, хватит крышевать и барыжничать и насыпят столько что не унесешь. Нормальный инвест фонд в США это 200-300 миллиардов, для них это прикурить на раз! УРОДЫ!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИдет серьезный переговорный процесс относительно финансирования "Плана Маршалла для Украины", - Розенко
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