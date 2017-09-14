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Все про:армия (8162) НАТО (5735) учения (2048) Швеция (495)

 Шведская армия проводит крупнейшие за последние 23 года учения

швеция

В Швеции стартовали военные учения "Аврора" - крупнейшие за последние 23 года.

В маневрах, которые начались почти одновременно с российско-белорусскими учениями "Запад-2017", принимают участие 19 тысяч военнослужащих, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Шведские учения проводятся при поддержке НАТО и продлятся три недели.

"Ситуация с безопасностью в регионе ухудшилась", - прокомментировал начало маневров командующий шведской армии Микаэль Биден.

"Сегодня Россия - это страна, которая воздействует на общую ситуацию в Европе с точки зрения безопасности своими действиями - аннексией Крыма и продолжающимся конфликтом на востоке Украины, поэтому понятно, что мы очень тщательно следим за тем, что делает Россия", - заявил Биден.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Реальная численность российских военнослужащих на учениях с Беларусью более 100 тысяч, - министр обороны ФРГ

В последние годы Швеция сокращала расходы на оборону, но в марте в стране вновь ввели военный призыв.

"Аврора" - крупнейшая операция за последние 23 года, в которой будут взаимодействовать ВВС, морская пехота и армия. Эти маневры - важный сигнал в сфере оборонной политики. Они помогут нам обезопаситься от разных инцидентов и более точно оценить нашу обороноспособность", - отметил министр обороны Швеции Петер Хультквист.

Помимо шведской армии в учениях принимают участие военнослужащие из США, Франции, Норвегии и других стран НАТО. Ранее в НАТО заявляли, что маневры не являются ответом на российско-белорусские учения "Запад-2017".

Также читайте: Заверениям Беларуси об оборонительном характере "Запад-2017" нельзя доверять: позиция Минска - не решающий фактор, - экс посол Польши при НАТО

Напомним, что 14 сентября в Беларуси стартовали совместные российско-белорусские военные учения "Запад-2017". Они пройдут 14-20 сентября на семи полигонах Белоруси и трех полигонах РФ.


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Несколько лет назад.
Принцесса Швеции - сержант ВДВ. На фото - принцесса Швеции, герцогиня Мадлен Терезия Амелия Жозефина на военных учениях.

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просто красивых девушек много.
немного красивых принцесс....
красавица и умница.
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В Швеции равноправие. И общий призыв в армию означает ОБЩИЙ призыв, вне зависимости от пола. А теперь у меня вопрос - почему молчат феминистки Украины и не требуют равноправия для женщин - призыва в украинскую армию?
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Вы представляете эту красивую девушку в донецком аэропорту с оторваными ногами?
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а в финале учений " Аврора" викинги утопят в Питере одноименный москальский крейсер
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Відповідь "Заходу-2017". Де і як країни проводять військові навчання у вересні
Восени Україна, США, Швеція, Латвія, Грузія та інші країни розпочали масштабні військові навчання. При цьому деякі з них проходять майже одночасно із "Заходом-2017", який світові лідери вважають провокацією та загрозою для безпеки країн. http://tyzhden.ua/News/199907
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Придурочна кацапія весь світ заставила працювати на оборонний комплекс. Замість того, щоб у 21 столітті розвивати технології польотів в Космос, пошуку планет, на яких можливе життя людини і т.д. ця недоімперія навпаки, повертає людство до часів коли території завойовували війнами...
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Страна-урод. Даже китайцы с арабами успокоились, сумели договориться с Западом. А кацапье просто моральные уроды.
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поважаю шведів за їх традиційну нелюбов до росії
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Жовто-блакитныя браты : Боевой клич Шведских солдат :https://www.youtube.com/watch?v=RksqUxkHcl0Браты :
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А зачем? Обеспокоенности с озабоченностью вполне достаточно.
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обеспокоенность с озабоченностью подкрепленные навыками и автоматом
ето гоаздо лучше чем обеспокоенность с озабоченностью не подкрепленные навыками и автоматом.
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Какой-то окурок, моль поганая создала напряженность в мире...
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Потомки вікінгів достойні поваги. На оборону коштів не жаліють. Маленька країна - одна з небагатьох у світі, яка виготовляє власну важку бронетехніку і БОЙОВІ ЛІТАКИ! До речі, непогані. І це - не ліцензійні F-15,16, чи французькі "Міражі", а повністю шведські Jac 39 "Гріпен". А шведський основний бойовий танк Strv-103 - взагалі унікальний. У нього немає башти, що робить його найнижчим у світі - якість, що дозволяє добре маскуватися і затрудняє влучання ворожих снарядів.
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самых опытных вояк не пригласили поделится опытом котлов?
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Последняя осень (Часть 3) 14th Сентябрь 2017 anti-coloradosШведская армия проводит крупнейшие за последние 23 года учения - Цензор.НЕТ 5032Как уже поняли наши постоянные читатели, все это было долгим, но предисловием. Мы просто хотели обратить внимание читателей на то, что сейчас мы живем в захватывающе, прекрасное время становления нашей Украины примерно в таком виде, в котором ее видели те отчаянные рубаки из Сечи, которые умудрялись находить ответ всем, кто был вокруг и кто хотел их задушить. Об этом хорошо помнят московиты, поляки и турки. Вот если говорить боб умении воевать не числом, а умением, так это - о нас. Малыми силами, по сути - не регулярной армии и флота, наши предки умели донести до всех, кого это касалось, что мы - отчаянные рубаки и можем сжечь хоть турецкий флот, хоть Москву. И вот, через три с лишним столетия, мы встали на их плечи и поднимаем знамя Украины.Кто обещал, что это будет легкой прогулкой? Никто! Мы получили отсроченную на четверть века войну за независимость. Судьба вложила в наши руки меч, который следует держать крепко и действовать им умело. Но мы обязаны помнить и то, что завещали нам наши предки. Победить нас можем только мы, когда перед лицом врага начнем выяснять отношения и заьывать, что враг только ждет, пока мы основательно ввяжемся в драке.Есть такая старая притча рыбаков, добывающих свое пропитания в морских или океанских волнах. Звучит оно примерно так. В месте, где смешивается теплое и холодное морское течение, собирается рыба на кормежку. Теперь мы знаем, что там она может найти больше корма и маневрировать в богатых и бедных кислородом волнах. А тогда рыбаки просто констатировали факт. Рыба туда приходит и ее там много. А вслед за ней приходит крупная хищная рыба, питающаяся рыбой поменьше. И там стоит битва не на жизнь а на смерть. А рыбаки ловят и ту, и другую.Так и у нас происходило. Мы всегда начинали хорошо и замечательно били врага, пока не начинали воевать друг с другом. Тогда приходил враг и уничтожал и первых, и вторых. А мы потом воевали в его войске, за совершенно чуждые интересы. Только сейчас до нас дошла основная тактика врага и мы знаем, что он намеренно разжигает вражду в нашем стане, а тем временем - ждет момента, пока мы увлечемся дракой.
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Продолжение ...... Теперь мы это понимаем и впервые получили возможность не наступить на те же грабли, на которые наступали сто, двести, триста и четыреста лет назад. Пришло замечательное время, когда мы можем сделать то, что не смогли наши далекие предки. То есть, время - прекрасное. Все эти трудности и тяготы, обязательно закончатся и мы будем вспоминать эти несколько лет как лучшие в нашей жизни, когда мы увидели красоту нашего народа и нашей Украины, пусть и в крови и в бою. Свобода и независимость в магазине не продаются и не дарятся. Она достается только таким вот образом, а если выпал фарт получить это даром, то рано или поздно, принятую цену придется заплатить. Вот мы ее и платим.И второе. Автор, как личность творческая, иногда улавливает какие-то незаметные движения или может быть изменения света и тени, а потому, иногда делится этим как предчувствием. В первой части я писал о том, что даже профессиональные аналитики или люди, имеющие несравненно больший объем доступной информации, допускают критические ошибки. Но не претендуя на роль аналитика, автор все же хотел бы донести свое видение того, как складываются пазлы, которые в принципе не должны относиться к одной картине. Просто совокупность происходящего, примерное представление направления движения основных центров масс и некие исторические аналогии, позволяют сделать предположение о том, что мы прямо сейча находимся на водоразделе, за которым ситуация будет развиваться совершенно не так, как это было вот до этих самых дней.В общем, враг дошел до своего предела, он уже исчерпал себя в плане агрессора и просто начинает сам себя сжигать. Пока это не слишком хорошо видно, но уже ощущается. Он еще гонит эшелоны с танками, гонят самолет и поднимает по тревоге свое воинство, но он уже сам не верит в то, что может сделать что-то, что принесет ему пользу. Он уже просто не может получить профит от своей агрессии. И если раньше на эту игру хватало энергии и средств, то теперь это иссякло. Это не значит, что завтра Путин подпишет капитуляцию, но кураж уже пропал. Из наглого и агрессивного хищника, он превращается в старого, уставшего Акеллу, который потерял кураж. А в той ситуации тотального милитаризма, который создан в Московии, стоять на месте не получится, не тот градус накала. Ты либо идешь вперед, либо тебя загоняют в берлогу, откуда уже нет выхода.В общем, глядя на происходящее, мы не можем утверждать, когда именно произошел или произойдет этот слом, но считаем уже вполне уместным прислушаться к давно знакомым словам песни группы ДДТ «В последнюю осень».
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Слава Украине!
Слава Степану Андреевичу Бандере!
Слава Богу что не оставил Украину в борьбе с плешивым мокшанским сатаной!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомШведская армия проводит крупнейшие за последние 23 года учения
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