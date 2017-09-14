 Шведская армия проводит крупнейшие за последние 23 года учения

В маневрах, которые начались почти одновременно с российско-белорусскими учениями "Запад-2017", принимают участие 19 тысяч военнослужащих, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
Шведские учения проводятся при поддержке НАТО и продлятся три недели.
"Ситуация с безопасностью в регионе ухудшилась", - прокомментировал начало маневров командующий шведской армии Микаэль Биден.
"Сегодня Россия - это страна, которая воздействует на общую ситуацию в Европе с точки зрения безопасности своими действиями - аннексией Крыма и продолжающимся конфликтом на востоке Украины, поэтому понятно, что мы очень тщательно следим за тем, что делает Россия", - заявил Биден.
В последние годы Швеция сокращала расходы на оборону, но в марте в стране вновь ввели военный призыв.
"Аврора" - крупнейшая операция за последние 23 года, в которой будут взаимодействовать ВВС, морская пехота и армия. Эти маневры - важный сигнал в сфере оборонной политики. Они помогут нам обезопаситься от разных инцидентов и более точно оценить нашу обороноспособность", - отметил министр обороны Швеции Петер Хультквист.
Помимо шведской армии в учениях принимают участие военнослужащие из США, Франции, Норвегии и других стран НАТО. Ранее в НАТО заявляли, что маневры не являются ответом на российско-белорусские учения "Запад-2017".
Напомним, что 14 сентября в Беларуси стартовали совместные российско-белорусские военные учения "Запад-2017". Они пройдут 14-20 сентября на семи полигонах Белоруси и трех полигонах РФ.
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Принцесса Швеции - сержант ВДВ. На фото - принцесса Швеции, герцогиня Мадлен Терезия Амелия Жозефина на военных учениях.
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немного красивых принцесс....
красавица и умница.
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Восени Україна, США, Швеція, Латвія, Грузія та інші країни розпочали масштабні військові навчання. При цьому деякі з них проходять майже одночасно із "Заходом-2017", який світові лідери вважають провокацією та загрозою для безпеки країн. http://tyzhden.ua/News/199907
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ето гоаздо лучше чем обеспокоенность с озабоченностью не подкрепленные навыками и автоматом.
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Слава Степану Андреевичу Бандере!
Слава Богу что не оставил Украину в борьбе с плешивым мокшанским сатаной!
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