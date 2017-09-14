 У украинского политзаключенного Балуха начались проблемы с сердцем в симферопольском СИЗО, - правозащитники

Об этом заявила координатор Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Из-за того, что летом в СИЗО была большая жара и духота, у Балуха начались проблемы с сердцем, он нуждается в лекарствах", - сказала она. Однако, по ее словам, процесс передачи лекарств в изолятор является весьма проблематичным и долговременным.
"Проблемой для Владимира Балуха и всех заключенных в СИЗО является ужасное питание. То, что готовят там, люди не могут есть. Все, что они могут потреблять - это только передачи, которые приносят родственники и активисты. Но на оформление в СИЗО передачи тоже нужно время", - добавила Скрипник.
Правозащитница рассказала, что активист каждый раз, когда его посещают адвокаты, передает привет Украине и слова благодарности тем, кто шлет ему письма.
56 2
Материалы по теме: Оккупированные территории - Крым и Донбасс Украинские заложники в РФ
Украина не допустит игры со стороны России по инициативе миссии ООН на Донбассе, - Чалый(45)
Рассмотрение апелляции на приговор крымскому активисту Балуху назначили на 2 октября, – адвокат(3)
Похищенный ФСБ гражданин Украины Гриб до сих пор в СИЗО не получил назначенные ему лекарства, - адвокат(81)
Порошенко и генсек ОБСЕ скоординировали подходы по размещению миротворцев ООН на всей территории оккупированного Донбасса. ФОТО(173)
Наши цели и задачи(0)
Митинг в поддержку осужденного оккупантами Чийгоза и других политзаключенных Крыма прошел на Майдане. ВИДЕО(84)
Украина планирует просить об экстрадиции осужденного в оккупированном Крыму Чийгоза, - Чубаров(10)
Правильнее - "крымские фашисты"....
Ответить
Ответить