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 Политика Украины
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 У украинского политзаключенного Балуха начались проблемы с сердцем в симферопольском СИЗО, - правозащитники

балух

У политзаключенного Владимира Балуха, которого крымские немцы незаконно удерживают в СИЗО в Симферополе, начались проблемы с сердцем.

Об этом заявила координатор Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Из-за того, что летом в СИЗО была большая жара и духота, у Балуха начались проблемы с сердцем, он нуждается в лекарствах", - сказала она. Однако, по ее словам, процесс передачи лекарств в изолятор является весьма проблематичным и долговременным.

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"Проблемой для Владимира Балуха и всех заключенных в СИЗО является ужасное питание. То, что готовят там, люди не могут есть. Все, что они могут потреблять - это только передачи, которые приносят родственники и активисты. Но на оформление в СИЗО передачи тоже нужно время", - добавила Скрипник.

Правозащитница рассказала, что активист каждый раз, когда его посещают адвокаты, передает привет Украине и слова благодарности тем, кто шлет ему письма.

Также читайте: Незаконно осужденный оккупантами в Крыму активист Балух поблагодарил украинцев за поддержку. ДОКУМЕНТ

Напоминаем, Раздольненский суд оккупированного Крыма 4 августа, вынес приговор украинскому активисту Владимиру Балуху - 3 года и 7 месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере 10 тысяч рублей.

Балух вывесил на своем доме украинский флаг в 2014 году и не снимал его вплоть до ареста. Также "переименовал" свой дом в "дом 18 по улице Небесной Сотни". У него трижды проходил обыск. Во время последнего - 12 декабря 2016 года - сотрудники ФСБ "нашли" 5 шашек тротила и несколько патронов. Тогда же Владимир был арестован и находился в СИЗО по обвинению по 222, ч.1 УК РФ (хранении боеприпасов и взрывчатых веществ).
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===крымские немцы===

Правильнее - "крымские фашисты"....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУ украинского политзаключенного Балуха начались проблемы с сердцем в симферопольском СИЗО, - правозащитники
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