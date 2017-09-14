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Все про:Мариуполь (4155) учения (2047)

 Нацполиция предупредила жителей Мариуполя об антитеррористических учениях 18-20 сентября

нацполиция

В Мариуполе 18-20 сентября пройдут учения по противодействию террористической и диверсионной угрозам.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Нацполиции Донецкой области.

"Тренировка будет проходить совместно со Службой безопасности Украины, Нацгвардией, ВСУ, ГСЧС, пограничной службой. Цель - на практике отработать координацию силовых служб для защиты мирного населения от террористических действий", - говорится в сообщении.

В связи с этим областная полиция обращается к жителям Мариуполя с просьбой проявить бдительность и сообщать в полицию о подозрительных лицах, автомобилях и оставленных без присмотра предметах.

"Особое внимание - мужчинам призывного возраста от 18 до 60 лет, в том числе в камуфляжной одежде, которые появились в городе недавно, арендуют жилье, плохо ориентируются в городе. Конфиденциальность гарантирована", - подчеркнули в полиции.

Учения будут проводиться в рамках действующего законодательства. Полиция будет обеспечивать публичную безопасность и общественный порядок во время проведения мероприятий.

Смотрите также: "В аэропорту Мариуполя действует концлагерь. С расстрельными местами и пыточными", - сторонница "русского мира" о "зверствах хунты". ВИДЕО
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Хто-хто попередив? Це якась нова структура для боротьби з Саакашвілі?
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Нацолиция предупредила жителей Мариуполя об антитеррористических учениях 18-20 сентября - Цензор.НЕТ 7867
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На попередніх навчаннях відловили кілька десятків терористів. Думаю, що на цих навчаннях буде теж саме.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНацполиция предупредила жителей Мариуполя об антитеррористических учениях 18-20 сентября
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