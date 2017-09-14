 Нацполиция предупредила жителей Мариуполя об антитеррористических учениях 18-20 сентября

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Нацполиции Донецкой области.
"Тренировка будет проходить совместно со Службой безопасности Украины, Нацгвардией, ВСУ, ГСЧС, пограничной службой. Цель - на практике отработать координацию силовых служб для защиты мирного населения от террористических действий", - говорится в сообщении.
В связи с этим областная полиция обращается к жителям Мариуполя с просьбой проявить бдительность и сообщать в полицию о подозрительных лицах, автомобилях и оставленных без присмотра предметах.
"Особое внимание - мужчинам призывного возраста от 18 до 60 лет, в том числе в камуфляжной одежде, которые появились в городе недавно, арендуют жилье, плохо ориентируются в городе. Конфиденциальность гарантирована", - подчеркнули в полиции.
Учения будут проводиться в рамках действующего законодательства. Полиция будет обеспечивать публичную безопасность и общественный порядок во время проведения мероприятий.
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