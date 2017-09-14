 Украина находится на самом главном месте мышления западных политиков, - Квасьневский

Такое мнение высказал бывший президент Польши Александр Квасьневский, находясь в Киеве на встрече Ялтинской европейской стратегии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ліга.net.
"Я боюсь, что этот конфликт (в Донбассе - ред.) Россия хочет держать как замороженный, долгосрочный конфликт. Конечно, это не помогает России, но это большая проблема для Украины и Запада", - сказал он.
Квасьневский пояснил, что, по его мнению, никаких изменений может не происходить до окончания президентской кампании и выборов в России в 2018 году.
"Но после выборов есть шанс, что Путин будет понимать, что ему надо реформы, ему надо модернизация страны, и нужна поддержка Запада. А поддержка Запада придет только тогда, когда будет решение украинского конфликта", - считает экс-президент Польши.
Он отметил, что последний год прошел в международной солидарности с Украиной и высказал мнение, что после завершения всех выборов в Европе (на очереди - выборы в Германии) поддержка Украины будет возрастать.
"Я думаю, что Украина находится на самом главном месте мышления западных политиков: как помочь Украине, как помочь независимости Украины, безопасности Украины, и как помочь украинской экономике, чтобы вы (Украина - Ред.) были готовы войти в какой-то момент в Европейский Союз", - считает экс-президент Польши.
Он также заявил, что Запад должен держаться своего изначальных заявлений: "не может быть никаких вопросов, связанных с территориальной интегральностью Украины".
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Видим, что не все так однозначно. Думать надо самим.
Европа - себе на уме.
Как говорил украинский философ:
Всякому городу нрав і права
Всяка іміе свій ум голова
Всякого прихоті водять за ніс
Всякого манить к наживі свій біс
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Нужно требовать от Америки, что бы она раздавила украинских олигархов! Забрала деньги у них и вернула в Украину. Ведь США самый главный союзник Украины! США не равнодушна к судьбе Украины и её выбора.
Я так считаю. Нужно требовать, Америка поможет.
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Справедливо? Да! Америка друг и так и должна поступить. Просто они не в курсе деталей, может быть. Нужно пояснять им, американцы не могут всё знать.
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