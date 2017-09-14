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 За рубежом
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 Украина находится на самом главном месте мышления западных политиков, - Квасьневский

квасьневский

Западные политики думают, как помочь украинской независимости, безопасности и экономике, чтобы Украина была готова войти в европейские структуры.

Такое мнение высказал бывший президент Польши Александр Квасьневский, находясь в Киеве на встрече Ялтинской европейской стратегии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ліга.net.

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"Я боюсь, что этот конфликт (в Донбассе - ред.) Россия хочет держать как замороженный, долгосрочный конфликт. Конечно, это не помогает России, но это большая проблема для Украины и Запада", - сказал он.

Квасьневский пояснил, что, по его мнению, никаких изменений может не происходить до окончания президентской кампании и выборов в России в 2018 году.

"Но после выборов есть шанс, что Путин будет понимать, что ему надо реформы, ему надо модернизация страны, и нужна поддержка Запада. А поддержка Запада придет только тогда, когда будет решение украинского конфликта", - считает экс-президент Польши.

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Он отметил, что последний год прошел в международной солидарности с Украиной и высказал мнение, что после завершения всех выборов в Европе (на очереди - выборы в Германии) поддержка Украины будет возрастать.

"Я думаю, что Украина находится на самом главном месте мышления западных политиков: как помочь Украине, как помочь независимости Украины, безопасности Украины, и как помочь украинской экономике, чтобы вы (Украина - Ред.) были готовы войти в какой-то момент в Европейский Союз", - считает экс-президент Польши.

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Он также заявил, что Запад должен держаться своего изначальных заявлений: "не может быть никаких вопросов, связанных с территориальной интегральностью Украины".
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И квасневский в шоке от краковецких событий.
Позорище, заставить экс президента Грузии прорываться сквозь границу, остановить поезд, ну что сказать- лавочники у власти.
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А в каком месте находится Украина у так называемых украинских политиков？
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Ну если они хотят видеть Украину членом ЕС, то соответственно...
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Наглядная иллюстрация. Ресурс вражеский а материал- прекрасный! -
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Я тоже думаю про Украину. Я всё время думаю. Я постоянно думаю.
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Переговоры по статусу Крыма зашли в тупик. Россия уже была согласна и возвратить Крым, и вывести войска с Донбасса, и выплатить компенсацию Украине со времен преступлений русских охотников на мамонтов и выкопки Черного Моря. Но несмотря на все уступки и выплаты, Украина наотрез отказывалась забирать Наталью Поклонскую назад.
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Ребята не верте этим пархатым(украинским,русским,американским)
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Постулат такой - все, что "европа" - хорошо, а остальное - плохо...
Видим, что не все так однозначно. Думать надо самим.
Европа - себе на уме.
Как говорил украинский философ:

Всякому городу нрав і права

Всяка іміе свій ум голова

Всякого прихоті водять за ніс

Всякого манить к наживі свій біс
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перестаньте тогда, хотя бы, москалей русскими называть так, будто бы они имеют отношение к Руси. И сделайте это скорее, хватит уже позориться. А то ведь русскими своих смердов своим холопам велел называть москальский царь петр первый. Продолжая исполнять его указ вы тем самым всем демонстрируете свое холопство и Украину унижаете, поддерживая откровенную брехню москвы.
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вообще-то всем, кто в названиях москалями запутан. И это самый простой способ кардинально помочь Украине самым доступным образом. Как только мир перестает считать москалей русскими и отказывается признавать претензии этой орды на украинскую историю, так тут же любые притязания москвы по отношению к Украине становятся необоснованными и на первый план выходит вопрос о компенсации ущерба, нанесенного москвой Украине под предлогом того, что она на то имела право как наследница Руси.
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Вроде бы я так слышал, что династия Рюриков, управляла Россией, с 900х годов до 17го века. А тогда, Москвы же ещё вообще не было. Центром управления, был Киев. Так, нет?
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с 482 года основания Киева начиная народ нанимал и прогонял из власти князей исходя из положений народной идеи, которая объединяет все поколения украинцев. А москва ни дня в своей стыдной истории этим укладом Руси не жила, князей не нанимала и не прогоняла, идеи не имеет, Киевская идейно обоснованная демократия и тоталитаризм москалей абсолютно разные вещи, потому невозможно говорить о преемственности москвы, наследующей Киев
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"Украина находится на самом главном месте" _______________ с петей и его гоп-компанией я даже могу сказать как это "место" называется...
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едва ли кто-то поверит мальчику, которому вождь пуп сосал, но можешь попробовать, по крайней мере узнаем о тех, кто твоему опыту завидует
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"на самом главном месте мышления западных политиков" - он лайн переводчиком пользывались?
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сегодня на аэродроме Шайковка, что в Калужской области (РФ) потерпел крушение сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности Ту-22М3 RF-94233 / 20 "RED".

Украина находится на самом главном месте мышления западных политиков, - Квасьневский - Цензор.НЕТ 3016
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"Но после выборов есть шанс, что Путин будет понимать, что ему надо реформы, ему надо модернизация страны, и нужна поддержка Запада.". Квасьневский не понимает, что Хуйлу может это и надо, но ещё больше нужно обогащение кооператива "Озеро"! И главное, у него бессловесное стадо расеян, которые будут голосовать за него до самой смерти. И поэтому он имел ввиду все реформы и модернизацию страны!
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Украина(благодаря соевым) занимает самое главное место по коррупции в Европе.
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Да, Запад поддерживает Украину. Но непонятно... наверняка Запад мог бы надавить на основных коррупционеров Украины, ведь их деньги на западе (или на косвенно подконтрольных территориях).

Нужно требовать от Америки, что бы она раздавила украинских олигархов! Забрала деньги у них и вернула в Украину. Ведь США самый главный союзник Украины! США не равнодушна к судьбе Украины и её выбора.

Я так считаю. Нужно требовать, Америка поможет.
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это все, на что мы способны - "требовать от америки", что б она "раздавила" НАШИХ олигархов...приплыли граждане!
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Смотри. Тебя обокрали, а твои деньги спрятали у твоего ближайшего друга. Что должен сделать твой друг? Вернуть тебе деньги и вы вместе пойдёте в суд против вора.

Справедливо? Да! Америка друг и так и должна поступить. Просто они не в курсе деталей, может быть. Нужно пояснять им, американцы не могут всё знать.
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Больше интересно в каком месте Украина находится у украинских политиков и у шановного перзидента Поросенко. Боюсь, что где-то чуть ниже кишечника.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомУкраина находится на самом главном месте мышления западных политиков, - Квасьневский
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