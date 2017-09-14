 Порошенко и президент Евросовета Туск проведут встречу 19 сентября

Об этом сообщили в офисе Президента Европейского совета, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"На вторник, 19 сентября, в Нью-Йорке запланирована встреча с Президентом Украины Петром Порошенко", - сообщили в руководящем институте ЕС. Встреча запланирована на 15:00 по местному времени.
Напоминаем, 18-21 сентября Президент Украины осуществит визит в США, в рамках которого примет участие в заседании Генассамблеи ООН.
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