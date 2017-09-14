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 Политика Украины
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Все про:ООН (2229) Порошенко (13799) Совет Европы (432) Туск (392)

 Порошенко и президент Евросовета Туск проведут встречу 19 сентября

порошенко туск

Президент Украины Петр Порошенко в кулуарах сессии Генеральной Ассамблеи ООН проведет встречу с президентом Европейского совета Дональдом Туском.

Об этом сообщили в офисе Президента Европейского совета, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На вторник, 19 сентября, в Нью-Йорке запланирована встреча с Президентом Украины Петром Порошенко", - сообщили в руководящем институте ЕС. Встреча запланирована на 15:00 по местному времени.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Порошенко: Очень надеюсь, что все поддержат инициативу Украины по миротворцам ООН на Донбассе, чтобы "остановить войну". ВИДЕО

Напоминаем, 18-21 сентября Президент Украины осуществит визит в США, в рамках которого примет участие в заседании Генассамблеи ООН.


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Это последняя поездка липецкого до Штатов,следующая до раши в одну сторону.
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Туск , как и все поляки, в шоке от собятий на Краковце
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Туск в лайно испачкаться не боится?Или будет Барыгу на колени ставить?
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Опять мягко намекнут на необходимость борьбы с коррупцией, а петя со скучным еблом будет стоять, делать вид что это не про него
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Разве в Мише дело-вся страна уже поняла -что за дерьмо у власти-та же партия регионов
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не встретится , той что с лева не ПЭТЯ, он моложе Пэти лет на 15 это самозванец ........
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на удивление членов секты обсмоктанного лединца на форуме стало меньше
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко и президент Евросовета Туск проведут встречу 19 сентября
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