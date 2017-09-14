 В санкционный список США против Ирана вошли две базирующиеся в Украине авиакомпании

Соответствующий список 14 сентября опубликован на сайте американского министерства финансов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
В список включили семь граждан Ирана и две базирующиеся в Украине компании, которые, по мнению Вашингтона, причастны к финансированию ядерной программы Тегерана. Речь идет о DART Ukrainian airlines и авиакомпанию Khors.
Под санкции попали также две иранские компьютерные сети, обвиняемые в кибератаках на Минфин США.
С этого момента заморожены все их американские активы, а гражданам США запрещено вступать с ними в деловые контакты.
Вашингтон обвиняет Иран в тайных попытках изготовить ядерное оружие в нарушение соглашения между Тегераном и шестью мировыми лидерами, подписанное в 2015 году.
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Порошенко должен сдохнуть за свои офшоры.
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а за все свои позорные дела(начиная с Илловайска и убийства Саши Белого)
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Каддафи убили зверски и детей его. Ну придет суд божий.
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неужели и правда в глазах ничего кроме бабла уже не отсвечивает?
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Порохоботы скажут , шо вся Америка - агенты кремля
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