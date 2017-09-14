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Все про:Иран (455) санкции (6439) США (13402)

 В санкционный список США против Ирана вошли две базирующиеся в Украине авиакомпании

иран

США ввели новые санкции против Ирана.

Соответствующий список 14 сентября опубликован на сайте американского министерства финансов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

В список включили семь граждан Ирана и две базирующиеся в Украине компании, которые, по мнению Вашингтона, причастны к финансированию ядерной программы Тегерана. Речь идет о DART Ukrainian airlines и авиакомпанию Khors.

Под санкции попали также две иранские компьютерные сети, обвиняемые в кибератаках на Минфин США.

С этого момента заморожены все их американские активы, а гражданам США запрещено вступать с ними в деловые контакты.

Вашингтон обвиняет Иран в тайных попытках изготовить ядерное оружие в нарушение соглашения между Тегераном и шестью мировыми лидерами, подписанное в 2015 году.

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Винница,Винница,гопца,дрица,гоп,ца ца.Так скоро и против всей Украины санкции введут,за торговлю с агрессором))
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Скоро штаты введут персональные санкции против ставленника пуйла Порошенко, за торговлю с пуйлом, за нарушение санкций против рашки, за прессование друга Госдепа Саакашвили... итд.
Порошенко должен сдохнуть за свои офшоры.
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не только за офшоры
а за все свои позорные дела(начиная с Илловайска и убийства Саши Белого)
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Зашибись. Доторговался Барыга? Скоро Госдеп расследуя махинации Хуйла выявит и наших Барыг которые вместе воровали и торговали и еще введет санкции на половину наших предприятий.
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"Вслед за США могут "подтянуться" другие страны" -помощник главы Пентагона Карпентер о поставках оружия Украине - Примечательно что материалы "Цензора" перепечатывает российский ресурс (Цензор в открытую запрещен на российских доменах) однако ссылку дать не может. И на том спасибо!
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вдуматься только, у президента страны бизнес в стране агрессоре...
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Ирак уже обвиняли.Хусейна повесили суки пархатые.
Каддафи убили зверски и детей его. Ну придет суд божий.
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ну ты еще с него святого мученика сделай, диктатор еще тот был...правда вопрос, нужно ли его было свергать, остается открытым
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тупой, жадный позорняк.
неужели и правда в глазах ничего кроме бабла уже не отсвечивает?
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У DART Ukrainian airlines - два самолета . Они летают в Афины и еще пару мест Еворпы. Все Компания маленькая летает из Жулянах. Заказы онлайн через интернет берет оддна женщина она же является кассиром в Жулянах . Знаю потому что моя подруга летала в Афины этим летом. У них реально два старенькиъ аеробуса. Она что ли?
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" В список включили семь граждан Ирана и две базирующиеся в Украине компании, которые, по мнению Вашингтона, причастны к финансированию ядерной программы Тегерана. Речь идет о DART Ukrainian airlines и авиакомпанию Khors "

Порохоботы скажут , шо вся Америка - агенты кремля
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ санкционный список США против Ирана вошли две базирующиеся в Украине авиакомпании
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