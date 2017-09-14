 В санкционный список США против Ирана вошли две базирующиеся в Украине авиакомпании

Соответствующий список 14 сентября опубликован на сайте американского министерства финансов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.





В список включили семь граждан Ирана и две базирующиеся в Украине компании, которые, по мнению Вашингтона, причастны к финансированию ядерной программы Тегерана. Речь идет о DART Ukrainian airlines и авиакомпанию Khors.





Под санкции попали также две иранские компьютерные сети, обвиняемые в кибератаках на Минфин США.





С этого момента заморожены все их американские активы, а гражданам США запрещено вступать с ними в деловые контакты.



