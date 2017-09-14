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 Политика Украины, Общество
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Все про:школа (1825) язык (3517) Минобразования (874) обучение (212)

 В украинской начальной школе обучение осуществляется на 8 языках, - Минобразования

школа

В качестве предмета в школах Украины изучают 30 языков. На восьми языках преподают в начальных школах, на шести языках - в общеобразовательных учебных заведениях.

Об этом говорится в ответе Министерства образования и науки на запрос Укринформа, передает Цензор.НЕТ.

"В общеобразовательных учебных заведениях Украины осуществляется обучение на шести языках (украинском, молдавском, польском, русском, румынском, венгерском), в начальной школе на восьми (украинский, болгарский, молдавский, польский, русский, румынский, словацкий, венгерский), в качестве предмета изучаются 30 языков", - сообщило Минобразования.

Также во всех общеобразовательных учебных заведениях с обучением на языках национальных меньшинств изучаются в качестве отдельного предмета язык и литература соответствующего меньшинства.

"Мнение о том, что расширение изучения украинского языка в общеобразовательной средней школе для представителей национальных меньшинств Украины приведет к снижению качества изучения национальных языков, ошибочно", - отметили в министерстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венгрия, Румыния, Греция и Болгария обратятся в Совет Европы и ОБСЕ из-за украинского закона об образовании, - глава МИД Болгарии

По данным Департамента среднего и дошкольного образования, в 2016-2017 учебном году в Украине насчитывается 581 учебное заведение с русским языком преподавания, в которых обучаются 355 955 учеников; 75 школ (16 139 учеников) и 3 школы (2693 ученика) - с румынским и молдавским языками преподавания соответственно, 71 школа (16 020) - с венгерским, 5 (1 785) - с польским языком преподавания.

При этом дети - представители национальных меньшинств имеют возможность изучать родной язык факультативно и в кружках. Кроме этого, в качестве предмета изучают родной язык в украинских школах гагаузы, греки, крымские татары.

В системе высшего образования по специальности филология изучают 29 языков, в том числе крымско-татарский, польский, русский, румынский, болгарский, белорусский, угро-финские языки, восточные языки.

Также читайте: В МИД РФ возмущены "украинизацией образования": Принятый закон ущемляет интересы миллионов русскоязычных жителей Украины

В министерстве отметили, что несмотря на то, что во всех школах с обучением на языках нацменьшинств преподается и государственный язык, уровень овладения школьниками им крайне низок, что подтверждается результатами ВНО по украинскому языку.

В то же время в МОН подчеркивают, что обеспечение обучения представителей национальных меньшинств осуществляется в соответствии с Конституцией Украины и законодательными актами, а также "международными нормами и рекомендациями, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой и с учетом Гаагских рекомендаций Верховного комиссара ОБСЕ касательно прав национальных меньшинств на образование".

Читайте: МИД обсудит новый закон об образовании с послами 15 октября, - Пристайко


Как сообщалось, 5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

7 сентября министр иностранных дел Венгрии Пейтер Сийярто заявил, что своей новой политикой в сфере образования Украина "вонзила нож в спину" соседнему государству. 10 сентября пресс-секретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер сообщил, что на всех форумах ООН, ОБСЕ и Европейского союза Будапешт будет ставить вопрос о внесении поправок в языковую статью закона Украины об образовании. При этом дано распоряжение венгерским дипломатам не поддерживать в международных организациях важные для Украины решения.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что Украина "и в дальнейшем будет делать все для развития украинского (языка - ИФ) и гарантировать свободное развитие языков национальных меньшинств: это наша обязанность". По его словам, уже на текущей неделе Министерство образования и науки Украины предоставит детальную информацию относительно принятого закона "Об образовании" и его применения.

По состоянию на вечер 14 сентября информации о том, спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал принятый закон, нет.
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Китайский ВСЕМ пора учить ....
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А чому ми такі добрі??? В нас багато грошей? Навчання за гроші бюджету має відбуватись тільки на українській мові!
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Ви дуже несправедливі до маленьких діток! В Європейському Союзі 28 країн, а у нас лише 8 мов! Хоча б до 20 підтяглись. Не допрацюваннячко з боку Міністерства освіти, шкода...
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кому-кому, а тебе, ватная, давно его уже знать пора!
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Тебе баран неплохо было бы хоть какой-нибудь знать...
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"Тебе баран неплохо ..." - обращение "баран" выделяется запятыми.
"Тебе, баран, неплохо ..."
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Лариса Иванна, уважаемая, начни с первого выпуска, учиться никогда не поздно, даже на пенсии :В украинской начальной школе обучение осуществляется на 8 языках, - Минобразования - Цензор.НЕТ 1938
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Молодцы, нужно стоять на своем. Иначе самая последняя блохастая обезьяна из-за кордона будет указывать, как нам жить.
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Какой наглостью надо обладать министрам Болгарии и других стран, чтобы вопить о нашем законе. В тех странах не было колониального подчинения 300 лет рашке. Украина только приходит в себя . И вместо того чтобы поддержать, они уже устроили срачь . Явно с подачи рашки
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Чего добиваются, все эти венгры, румыны, итд.?
Что бы школьники не обучались в украинских школах на украинском языке?
Может что бы вообще исчез украинский язык и тогда им всем вместе будет от этого хорошо?
Да пошли вы нахер.. мы вам не указываем, что и как делать в ваших странах.
"В своїй хаті своя правда і сила, і воля" - Т.Шевченко.
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Сьогодні, 14 вересня відзначає день народження прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв, який отримав дуже багато привітань в мережі
Так, в Twitter опублікували фото Медведєва, де він стоїть разом зі школярами. Користувачі коментували цей знімок, висміюючи його зріст. Також чиновника дорікали в бездарне керівництво країною.

«Рідкісний бездарний прем'єр. З ним може конкурувати тільки Касьянов. Як президент взагалі не знає аналогів», «Ось старий анекдот згадала - ось Іван Іванович був дурень дурнем, а став головою колгоспу», - писали в мережі.
Також в мережі висміяли зріст Медведєва, і як він «вдало» зробив знімок на тлі дітей.
«Медведєв вийди», «Рідкісний випадок, коли ти вище всіх інших. Краще він би і не народився», «Фото двозначне - хтось ймовірно пожартує типу: «о, він уже в дитинстві носив піджак», - сказано в коментарі.В украинской начальной школе обучение осуществляется на 8 языках, - Минобразования - Цензор.НЕТ 3813
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Тоесть у нас до сих пор почти пол миллиона детей учатся на языке окупанта? И ето при том сто на Рашке нет ниодной украинской школы и уже последние украинские церкви закрываютс...ну-ну. Давайте и дальше будем лизать козломордым, к чему ето все вылезет...
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Просто интересно!!!А как в Венгрии обстоят дела с образованием на украинском языке для "нацменьшинств"???...Или Там только "паспорта" могут ПРОДАВАТЬ???...для "меньшинств",причём даже из Забайкалья???...
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Цікаво, як би відеагував на таке горе-Міністерство освіти Богдан Хмельницький, прибічник мононаціональної України? Не інакше, як сікір-башка міністерші і всім тьотям і дядям з її вилупку.
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В украинской начальной школе обучение осуществляется на 8 языках, - Минобразования - Цензор.НЕТ 6211Volodymyr Ogrysko‏ @Ogrysko 2 ч.2 часа назад
На тиск сусідів слід відповідати спокійно і зважено. В Україні для нацменшин створено кращі умови, ніж у цих країнах

https://t.co/UJZeFOOB8W

В украинской начальной школе обучение осуществляется на 8 языках, - Минобразования - Цензор.НЕТ 1264
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ украинской начальной школе обучение осуществляется на 8 языках, - Минобразования
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