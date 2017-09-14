 В украинской начальной школе обучение осуществляется на 8 языках, - Минобразования

Об этом говорится в ответе Министерства образования и науки на запрос Укринформа, передает Цензор.НЕТ.
"В общеобразовательных учебных заведениях Украины осуществляется обучение на шести языках (украинском, молдавском, польском, русском, румынском, венгерском), в начальной школе на восьми (украинский, болгарский, молдавский, польский, русский, румынский, словацкий, венгерский), в качестве предмета изучаются 30 языков", - сообщило Минобразования.
Также во всех общеобразовательных учебных заведениях с обучением на языках национальных меньшинств изучаются в качестве отдельного предмета язык и литература соответствующего меньшинства.
"Мнение о том, что расширение изучения украинского языка в общеобразовательной средней школе для представителей национальных меньшинств Украины приведет к снижению качества изучения национальных языков, ошибочно", - отметили в министерстве.
По данным Департамента среднего и дошкольного образования, в 2016-2017 учебном году в Украине насчитывается 581 учебное заведение с русским языком преподавания, в которых обучаются 355 955 учеников; 75 школ (16 139 учеников) и 3 школы (2693 ученика) - с румынским и молдавским языками преподавания соответственно, 71 школа (16 020) - с венгерским, 5 (1 785) - с польским языком преподавания.
При этом дети - представители национальных меньшинств имеют возможность изучать родной язык факультативно и в кружках. Кроме этого, в качестве предмета изучают родной язык в украинских школах гагаузы, греки, крымские татары.
В системе высшего образования по специальности филология изучают 29 языков, в том числе крымско-татарский, польский, русский, румынский, болгарский, белорусский, угро-финские языки, восточные языки.
В министерстве отметили, что несмотря на то, что во всех школах с обучением на языках нацменьшинств преподается и государственный язык, уровень овладения школьниками им крайне низок, что подтверждается результатами ВНО по украинскому языку.
В то же время в МОН подчеркивают, что обеспечение обучения представителей национальных меньшинств осуществляется в соответствии с Конституцией Украины и законодательными актами, а также "международными нормами и рекомендациями, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой и с учетом Гаагских рекомендаций Верховного комиссара ОБСЕ касательно прав национальных меньшинств на образование".
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"Тебе, баран, неплохо ..."
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Что бы школьники не обучались в украинских школах на украинском языке?
Может что бы вообще исчез украинский язык и тогда им всем вместе будет от этого хорошо?
Да пошли вы нахер.. мы вам не указываем, что и как делать в ваших странах.
"В своїй хаті своя правда і сила, і воля" - Т.Шевченко.
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Так, в Twitter опублікували фото Медведєва, де він стоїть разом зі школярами. Користувачі коментували цей знімок, висміюючи його зріст. Також чиновника дорікали в бездарне керівництво країною.
«Рідкісний бездарний прем'єр. З ним може конкурувати тільки Касьянов. Як президент взагалі не знає аналогів», «Ось старий анекдот згадала - ось Іван Іванович був дурень дурнем, а став головою колгоспу», - писали в мережі.
Також в мережі висміяли зріст Медведєва, і як він «вдало» зробив знімок на тлі дітей.
«Медведєв вийди», «Рідкісний випадок, коли ти вище всіх інших. Краще він би і не народився», «Фото двозначне - хтось ймовірно пожартує типу: «о, він уже в дитинстві носив піджак», - сказано в коментарі.
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На тиск сусідів слід відповідати спокійно і зважено. В Україні для нацменшин створено кращі умови, ніж у цих країнах
https://t.co/UJZeFOOB8W
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