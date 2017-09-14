 Минобороны Беларуси опровергло переброску российской танковой бригады для участия в учениях "Запад-2017"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Все подразделения российской составляющей региональной группировки войск прибыли в соответствии с установленным порядком и находятся на полигонах, приступили к отработке учебных вопросов. Прибытия иных российских подразделений на учения на территории Беларуси не предусмотрено", - заявил начальник управления информации - пресс-секретарь главного управления идеологической работы министерства обороны Беларуси Владимир Макаров.
"Что касается отработки вопросов (в рамках учений - Ред.) на территории РФ, то подчеркиваю: речь идет об отработке вопросов без передислокации на территорию Беларуси. Речь идет о полигонах в Российской Федерации", - сказал он.
Ранее в пресс-службе Западного военного округа сообщили, что бригада Первой танковой армии (Подмосковье) поднята по тревоге в ходе стратегического учения "Запад 2017".
"Личный состав танкового соединения со штатным вооружением и техникой совершил марш на железнодорожную станцию погрузки, после чего воинским эшелоном в течение суток будет переброшен в район проведения учения на территорию Республики Беларусь", - сказали в пресс-службе.
Военные сообщили, что по замыслу учения получена информация об обнаружении на территории одного из районов Союзного государства России и Беларуси незаконного вооруженного формирования.
В округе сообщили, что в ходе учения российские и белорусские танкисты отработают вопросы взаимодействия и всестороннего обеспечения войск, современные подходы боевого применения подразделений, проведения борьбы с незаконными вооруженными формированиями и диверсионно-разведывательными группами противника.
Позже он уточнил, что российская танковая дивизия, которую сегодня подняли по тревоге и начали перебрасывать на площадки учений «Запад-2017», будет отрабатывать программу на полигонах РФ. Это выяснилось после консультаций военных ведомств двух стран.
"Они будут отрабатывать программу боевых действий на трех российских полигонах, которые задействованы в рамках учений, - сказал Владимир Макаров. - Ни Беларуси, ни другим государствам это не несет никакой опасности".
Он не исключил, что информация на сайте Минобороны России появилась по ошибке.
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Интересно, это их личная инициатива, сообщить опровержение, или кремль дал указание?!
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6 хв ·
Вейшнория сражается...!!!
Сегодня днём...
ПВО Вейшнории уничтожили первый боевой самолёт агрессора...сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3...
который грохнулся в картофельное поле...
Слава защитникам свободолюбивой Вейшнории!!!
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но вас, зверят, попалят 100%..
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зверятам зверское.
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сегодня на аэродроме Шайковка, что в Калужской области (РФ) потерпел крушение сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности Ту-22М3 RF-94233 / 20 "RED". Не смотря на то, что авария произошла ещё в середине дня, первая информация стала появляться только сейчас, да и то, обходя центральные каналы, дабы не омрачить масштабные мероприятия.
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сегодня на аэродроме Шайковка, что в Калужской области (РФ) потерпел крушение сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности Ту-22М3 RF-94233 / 20 "RED".
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