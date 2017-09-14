EN|RU|UK
Темы дня: Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко"
 За рубежом
  1463  31
Все про:армия РФ (6822) Беларусь (2761) танк (784) учения (2047)

 Минобороны Беларуси опровергло переброску российской танковой бригады для участия в учениях "Запад-2017"

беларусь учения 2017 запад

В министерстве обороны Беларуси заявляют, что прибытия дополнительных российских военных подразделений на совместные белорусско-российские учения "Запад 2017" не предусмотрено.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Также читайте: Путин может посетить один из компонентов белорусско-российских учений "Запад-2017", - Песков

"Все подразделения российской составляющей региональной группировки войск прибыли в соответствии с установленным порядком и находятся на полигонах, приступили к отработке учебных вопросов. Прибытия иных российских подразделений на учения на территории Беларуси не предусмотрено", - заявил начальник управления информации - пресс-секретарь главного управления идеологической работы министерства обороны Беларуси Владимир Макаров.

"Что касается отработки вопросов (в рамках учений - Ред.) на территории РФ, то подчеркиваю: речь идет об отработке вопросов без передислокации на территорию Беларуси. Речь идет о полигонах в Российской Федерации", - сказал он.

Ранее в пресс-службе Западного военного округа сообщили, что бригада Первой танковой армии (Подмосковье) поднята по тревоге в ходе стратегического учения "Запад 2017".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заверениям Беларуси об оборонительном характере "Запад-2017" нельзя доверять: позиция Минска - не решающий фактор, - экс посол Польши при НАТО

"Личный состав танкового соединения со штатным вооружением и техникой совершил марш на железнодорожную станцию погрузки, после чего воинским эшелоном в течение суток будет переброшен в район проведения учения на территорию Республики Беларусь", - сказали в пресс-службе.

Военные сообщили, что по замыслу учения получена информация об обнаружении на территории одного из районов Союзного государства России и Беларуси незаконного вооруженного формирования.

В округе сообщили, что в ходе учения российские и белорусские танкисты отработают вопросы взаимодействия и всестороннего обеспечения войск, современные подходы боевого применения подразделений, проведения борьбы с незаконными вооруженными формированиями и диверсионно-разведывательными группами противника.

Позже он уточнил, что российская танковая дивизия, которую сегодня подняли по тревоге и начали перебрасывать на площадки учений «Запад-2017», будет отрабатывать программу на полигонах РФ. Это выяснилось после консультаций военных ведомств двух стран.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Реальная численность российских военнослужащих на учениях с Беларусью более 100 тысяч, - министр обороны ФРГ

"Они будут отрабатывать программу боевых действий на трех российских полигонах, которые задействованы в рамках учений, - сказал Владимир Макаров. - Ни Беларуси, ни другим государствам это не несет никакой опасности".

Он не исключил, что информация на сайте Минобороны России появилась по ошибке.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Узурпатор власти - лучший друг нашего президента.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
він циган, а циганська правда то,-розумієте, на вар"ята
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Значит, точно прибыли!!!
Интересно, это их личная инициатива, сообщить опровержение, или кремль дал указание?!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
упаси Боже кацапня попрет с беларуси - ети будут с ними.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Они уже с ними. Проводят учения с убийцами украинцев. Что ещё тут не ясно?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Константин Машовец
6 хв ·

Вейшнория сражается...!!!
Сегодня днём...
ПВО Вейшнории уничтожили первый боевой самолёт агрессора...сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3...
который грохнулся в картофельное поле...

Слава защитникам свободолюбивой Вейшнории!!!Минобороны Беларуси опровергло переброску российской танковой бригады для участия в учениях "Запад-2017" - Цензор.НЕТ 1223
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А ведб предупреждали вейшнорцы - не летать в их небе (с)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Чую обойдет Ху"ло Сенин Европейский Вал,как Гитлер линию Можено.Не там забор городили))
 показать весь комментарий
Ответить
 
после этих учений теперь и с Беларусью забор городить надо. Так как то же ПОДЛЕЦЫ оказались (((( (речь не о народе Беларуси)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Все заявления Беларашки не стот выеденого яйца. Беларашка ето уже вассал кремля который не может контролировать свою территорию и свою економику и заявления ее выглядят смешно и не серьезно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
за одним маленьким исключением - те кацтанки, которые вы пропускаете - в Украине жгут.
 показать весь комментарий
Ответить
 
радоваться не буду, но и жалеть тоже.
зверятам зверское.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А видать что хотели -только уж слишком разголосу набрала афера с этими учениями и запад соответственно подготовился и путин решил не рисковать -но я бы например не слишком доверял этой информации а может это для приспания бдительности .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот, белорусов даже предупредить не удосужились...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Учения начались. Первьій пошел.
сегодня на аэродроме Шайковка, что в Калужской области (РФ) потерпел крушение сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности Ту-22М3 RF-94233 / 20 "RED". Не смотря на то, что авария произошла ещё в середине дня, первая информация стала появляться только сейчас, да и то, обходя центральные каналы, дабы не омрачить масштабные мероприятия.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
УЧЕНИЯ "ЗАПАД-2017" НАЧАЛИСЬ С АВИАКАТАСТРОФЫ

сегодня на аэродроме Шайковка, что в Калужской области (РФ) потерпел крушение сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности Ту-22М3 RF-94233 / 20 "RED".

Минобороны Беларуси опровергло переброску российской танковой бригады для участия в учениях "Запад-2017" - Цензор.НЕТ 4059
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМинобороны Беларуси опровергло переброску российской танковой бригады для участия в учениях "Запад-2017"
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти