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 Политика Украины, Экономика
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Все про:реприватизация (17) ФГИ (486)

 Проданные предприятия, собственники которых не выполняют взятые обязательства, возможно реприватизируют, - новый и.о. главы Фонда госимущества Трубаров

трубаров

И.о. председателя Фонда государственного имущества Украины Виталий Трубаров не исключает возможности изъятия и повторной продажи важных промышленных объектов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в эфире Еспресо.TV.

"Если мы говорим о том, что есть ряд объектов, которые Фонд госимущества продал, и эти объекты, кроме денег, несли в себе список тех обязательств, которые должен выполнить владелец, но он их не выполняет, безусловно это являются существенными условиями нарушение договора купли-продажи. И по этому Фонд госимущества следит", - заявил Трубаров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин назначил Трубарова новым и.о. главы Фонда госимущества

Решение о реприватизации определенного объекта может приниматься на основе проверки, проводимой Фондом.

"Есть процедуры, связанные с проверочной деятельностью. Есть графики проверки, в течение года соответствующие службы занимаются этими вещами", - пояснил он.

К концу года, по словам Трубаров, будет проверено 10-15 крупных приватизированных ранее предприятий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Абромавичус: Реприватизация крайне негативно отразится на планах Кабмина по приватизации

"Предприятия проверяются по договорам купли-продажи как на уровне центрального аппарата Фонда, так и на уровне наших региональных отделений. У нас нет такого, что мы что-то проверяем, а то не проверяем", - отметил он.

Как отметил Трубаров, в случае нарушения собственниками приватизированных предприятий условий их приобретения Фонд обращаться в правоохранительные органы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко исключает пересмотр ранее проведенной приватизации

Вместе с тем, чиновник подчеркнул, что лично не сторонник реприватизации и выступает категорически против политически мотивированного повторной продажи приватизированного имущества.

"Я против реприватизации в какой бы форме она не шла - особенно, если мы говорим о перераспределении собственности, - добавил Трубаров. - Я не политик, а абсолютный практик".

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А що суди вже повернули ці підприємства в державну власність, чи пан Трубадуров випав з правового поля України, разом зі своїми мафіозними друзями?
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Такі заяви українських чиновників наносять інвестиційному клімату України більші збиткі ніж війна та путін.
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Ну да,например Запорожский алюминиевый, разграбили и уничтожили-теперь реприватизация и восстановление за государственный кошт?Хитрожопые ребята,а компенсация убытков и посадка за нанесение урона и подрыва обороноспособности страны видать не предусмотрено...
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Всё надо национализировать,абсолютно ВСЁ ибо оно ВСЁ украдено !!!
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Если предприятие сейчас работает, даёт работу и зарплату людям - нужно ли его опускать, даже если оно было приобретено по-дешевке?
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Пусть работает ,но не на вора и барыгу а на государство.
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Это как - на государство? А выплата налогов это не на государство?
Стать государственным, как при социализме?
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Ну,чтобы было,как в Канаде ,надо,чтобы ВСЁ то,что керует Украиной сидело бы в тюрьме а не там,где они сидят ...
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Я понимаю, что коммунисты ненавидят Порошенко не за то, как он работает, а за то, что он - капиталист...
В Канаде, надо понимать, коррупции никогда не было, а если и была,то её побороли за три года, на зависть китайцам, при их перманентным расстрелах коррупционеров?
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А ти за що так любиш порошенко? Тому, що ти не білоруський комуніст, а білоруський капіталіст? Ну і скільки у тебе білоруського капіталіста підприємств у власності?
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Ну чего ты поперёд батьки в очередь лезешь!?
Тут уже до тебя четверо мне обещали продемонстрировать мой пост, где я признаюсь в любви Порошенко.
У тебя есть шанс их опередить и получить медальку как бдительного или как такого же, как они, сплетника.
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Значить ти його не любиш, а чому всі хто ненавидить порошенко це комуністи?
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Бачу, що відповіді немає, тобто ти просто базіка.
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Криворожсталь,была изъята у орков и продана за вменяемые бабки и тоже платит налоги.
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не можно , а нужно и начать с непосильным трудом нажитое надо с 1991 года
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Кстати россиянин Бабаков. собственник киевэнерго, харбкооблэнерго и одессаоблэнерго. А ведь жто были коммунальные предприятия- то есть собственность коммуны( жителей)
А теперь облэнерго занимаются геноцидом украинцев
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Будет дельож по новым ПРавилам -ШакалАдным!!!
😀
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ватанок, в Польше все бывшие госпредприятя стали акционерными обществами. Его собственники, народ, наняли менеджеров и строго следят, что б не воровали. А в роССии, потом и в Украине, при кучмо, все народное, на шару, отдали ахметовым, которые, просто, имеют бывших собственников. Разницу видишь? Где сейчас Польша, где роССия и где Украина? так что вернуть народу его собственность, еще не значит поделить.
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потому, что в Польше народ, а у нас быдло, которое за бутылку отдавало приватизационные ваучеры. Знаю только одного, который свой станок забрал себе и сейчас точит форсунки для дизелей.
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все норм. Отжать и перепродать. А потом, следующие, у власти, будут делать, тоже самое.
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Если в стране
неэффективна государственная собственность - значит страну грабят те, кто
дорвался к власти...
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А разве речь идет о госпредприятиях? Или так, абьі ляпнуть?
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А "частные предприятия" были их собственниками, что построены? Или абы ляпнуть...
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Представляеш, большинство - да. А тьі не знал?
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А где-то есть эффективные государственные предприятия?
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Порохобот? Веский аргумент, хоть на скрижалях дописывай упущенное.

Надо бы не забыть на скрижаля также дописатьСобственники и руководство[править | править вики-текст]Крупнейшие акционеры компании - правительство Франции (15,01 %) и Nissan (15 %)[5].
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И ято боты делали бы без кацап. википедии? Рено - это государственная французская компания. Что касается Ниссан, то Рено их купили и вытащили из задницы, обменявшись пакетом акций. Вообщем, Чытай не только вашу вики и обгортки от рошеновской карамели, а что-нибудь по серьёзней. Хоча б про МАЗ
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Sorry, I don't know your native language - English
OwnerState of France (19.73%)[5]
Non-voting stock: Nissan Finance (15%)[6]

МАЗ это конкурент Рено или Лукашенко ездит по Зимбабвам,чтобы продать МАЗ?
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Это по донецкому принципу только немного заавулированно под законность,находят какие то нарушения обязательствах,ну не построило предприятие детскую площадку, и под этим предлогом отбирают,не зря донецкого поставили на АМКУ дело пойдет быстро и "люкс" та "рошен" поделят страну пополам
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Сама по себе частная собственность не гарантирует
эффективного развития экономики... Процент частной собственности в Украине выше,
чем в большинстве "классических" капиталистических странах, а
монопольно-олигархическая экономика еле дышит...
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Делов в том, что украинцам некуда вкладывать деньги. В США есть инвестиционные фонды , которые оперируют деньгами населения с целью получения прибыли. А в Украине фондового рынка нет- И ОБ ЭТОМ ВСЕ МОЛЧАТ.
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Вы хотите получать прибыль, не работая?... вкладывая деньги?...
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Фондовый рынок позволяет ЛЮБОМУ вкладывать деньги в инвестиционные фонды и получать прибыль- вы не знали этого? Другой вопрос, что в совке ХИТРОДЕЛАННЫЕ пацаны все это обгадили.
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В "совковой" политэкономии был популярный термин, о котором сегодня все забыли и совсем не упоминают - "эксплуатация" - это когда люди, сами не работая, живут за счет труда других. Украина, с олигархами и сверх-зарплатами ее высших чиновников - эксплуататорское государство... Правда тех, кого можно эксплуатировать с каждым годом становится все меньше... Это стремительно приближает страну к краху...
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Я вроде пишу не о политэкономи, а о нормальном западном инструменте- фондовом рынке и об инвестиционных фондах. В Париже есть известный район Де Фанс. Чтобы осуществить эту гигантскую стройки , надо было собрать пул денег. И деньги эти пришли через фондовую биржу от продажи акций . Акций для простых граждан.
А в Украине сегодня только биткойнами всех дурят.
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Все, что связано с производством и распределением доходов - политэкономия...
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Все это демагогия. В США простой мойщик посуды может купить акции и стать богатым человеком. А в Украине нет этих инструментов. И не надо оглядываться на совок.
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Стратегические предприятия должны находиться в собственности государства, остальное можно продать.
У нас же наоборот, все приносящее прибыль в руках Ахмета, Фирташа, Порошвайна и проч, а убыточная мелочь у государства.
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так у них большинство предприятий зарегана в офшорах и страна от этого ничего не имеет,а там где надо украсть через НДС они просто деньги проганяют и получают от государства возврат,иде простой грабеж и узаконенный
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А чего с сомнением о действии по отношению к нарушителям? Надо что бы эти ребята компенсировали убытки,компенсировали упущенную прибыль, выполнили инвестиционную программу. Кроме этого надо с ваших колег, которые допустили невыполнение приватизаторами своих обязательств, взыскать материальный ущерб. Я бы у всех таких чиновников производил конфискацию и пожизненно отправлял их работать на свалку мусора( благо свалок немерянно) для общественно полезного труда. Хорошая мотивация честно работать.
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у несогласных, чтобы небыло за что подпитывать Майданы
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Ещё один эффективный менагер после которого останется только продать остатки.
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При каждой новой власти происходит очередной передел активов. И каждая власть старается нахапать как можно больше. О каком цивилизованном рынке может идти речь, когда по криминалу можно отобрать все что угодно?
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Всё это прекрасно, я сам неоднократно выступал с таким предложением но, что они будут делать с теми предприятиями, которые тупо порезали на металолом или перепродали по несколько раз? Завод "Большевик" снесли и построили там супермаркеты, завод "Арсенал" снесли и там галерея, завод "Королёва"- таможня.... Вместо многих заводов уже новостройки. Шла планомерная деиндустриализация. К большенству разрушений причасны крупные чиновники им Фонд может только "сделать приятно". Пусть сначало выяснят на каком основании эффективные менагеры ликвидировали, а потом и продали контрольный пакет "Антонова".
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Да, ситуация такая - приватизировать, разграбить, распродать, а потом можно и государству возвратить... обломки...
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Ну, некоторым благородным можно и услугу сделать- выкупить остатки
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Ребята и девчонки, Украинцы (!), вы главное сохраните ЮжМаш, Антонов, МоторСич и Николаевские судостроительные заводы. Может ещё что-то.

Остальное можно рвать как заблагорассудится.
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Рано сдаваться. На моём заводе тоже наблюдается "разрыв поколений", но готовим молодёжь, хоть и без толку. Но есть и толковые молодые спецы.
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При приватизации заключается договор между фондом госимущества и покупающим право на распоряжение имуществом предпреятия. При этом покупатель несет обязательства по модернизации производства,увеличению или сохранению рабочих мест,улучшению охраны окружающей среды, строительство социальных обьектов для местной общины и д.р. За выполнением всех этих условий должен следить фонд и требовать их выполнения.В случае не выполнения наступает ответственость, в том числе может быть и реприватизация. За любое порезанное на металл предпреятие должны отвечать по "полной" и чиновники фонда и покупатели. Просто все не выполняют, а терпилы терпят и выбирают "безальтернативных" воров. Если есть сомнения в порядочности НЕЛЬЗЯ голосовать за таких людей. Именно поэтому мы без работы,без зарплаты,без пенсии. Потому как большинство рабосовки. А кто если не шоколадная .. . Да любой, надо попробовать избрать другого, любого из 42млн.соотечественников. И чиновники фонда при другом тоже будут другие.
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Так наХРЕНА ТАК "продавать"???Да Вы страну с этими "приватизациями" просто загнали в Помойную Яму!!!А ещё Транши "просите"???За Чей Счёт весь этот "банкет"???"Центр" коррупции переместился из Донецка в Винницу!!!Выиграет" от этого только чурка из МВД!!! Правда и картавый что-то "Урвёт"!!!Ну а петя-просто ЛОХ!!!Ему уже ни с паспортом,ни с гребаным рошеном тут-Точно Ничего Не Светит!!!...вес не "ТОТ"...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПроданные предприятия, собственники которых не выполняют взятые обязательства, возможно реприватизируют, - новый и.о. главы Фонда госимущества Трубаров
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