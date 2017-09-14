 Проданные предприятия, собственники которых не выполняют взятые обязательства, возможно реприватизируют, - новый и.о. главы Фонда госимущества Трубаров

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в эфире Еспресо.TV.
"Если мы говорим о том, что есть ряд объектов, которые Фонд госимущества продал, и эти объекты, кроме денег, несли в себе список тех обязательств, которые должен выполнить владелец, но он их не выполняет, безусловно это являются существенными условиями нарушение договора купли-продажи. И по этому Фонд госимущества следит", - заявил Трубаров.
Решение о реприватизации определенного объекта может приниматься на основе проверки, проводимой Фондом.
"Есть процедуры, связанные с проверочной деятельностью. Есть графики проверки, в течение года соответствующие службы занимаются этими вещами", - пояснил он.
К концу года, по словам Трубаров, будет проверено 10-15 крупных приватизированных ранее предприятий.
"Предприятия проверяются по договорам купли-продажи как на уровне центрального аппарата Фонда, так и на уровне наших региональных отделений. У нас нет такого, что мы что-то проверяем, а то не проверяем", - отметил он.
Как отметил Трубаров, в случае нарушения собственниками приватизированных предприятий условий их приобретения Фонд обращаться в правоохранительные органы.
Вместе с тем, чиновник подчеркнул, что лично не сторонник реприватизации и выступает категорически против политически мотивированного повторной продажи приватизированного имущества.
"Я против реприватизации в какой бы форме она не шла - особенно, если мы говорим о перераспределении собственности, - добавил Трубаров. - Я не политик, а абсолютный практик".
1075 69
ФГИ передумал реприватизировать "Укртелеком" Ахметова(111)
Абромавичус: Реприватизация крайне негативно отразится на планах Кабмина по приватизации(116)
Если так решит Рада или правоохранители, то мы выполним нашу функцию. Сейчас работаем по "Укртелекому", - глава ФГИ о реприватизации(39)
Порошенко исключает пересмотр ранее проведенной приватизации(70)
Почему законопроект по расширению полномочий военной прокуратуры должен быть принят(1)
Реприватизации в Украине быть не должно, - Абромавичус(114)
"АрселорМиттал" угрожает подать в международный суд на Украину(13)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Стать государственным, как при социализме?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
В Канаде, надо понимать, коррупции никогда не было, а если и была,то её побороли за три года, на зависть китайцам, при их перманентным расстрелах коррупционеров?
Ответить
Ответить
Тут уже до тебя четверо мне обещали продемонстрировать мой пост, где я признаюсь в любви Порошенко.
У тебя есть шанс их опередить и получить медальку как бдительного или как такого же, как они, сплетника.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А теперь облэнерго занимаются геноцидом украинцев
Ответить
😀
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
неэффективна государственная собственность - значит страну грабят те, кто
дорвался к власти...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Надо бы не забыть на скрижаля также дописатьСобственники и руководство[править | править вики-текст]Крупнейшие акционеры компании - правительство Франции (15,01 %) и Nissan (15 %)[5].
Ответить
Ответить
OwnerState of France (19.73%)[5]
Non-voting stock: Nissan Finance (15%)[6]
МАЗ это конкурент Рено или Лукашенко ездит по Зимбабвам,чтобы продать МАЗ?
Ответить
Ответить
эффективного развития экономики... Процент частной собственности в Украине выше,
чем в большинстве "классических" капиталистических странах, а
монопольно-олигархическая экономика еле дышит...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А в Украине сегодня только биткойнами всех дурят.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
У нас же наоборот, все приносящее прибыль в руках Ахмета, Фирташа, Порошвайна и проч, а убыточная мелочь у государства.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Остальное можно рвать как заблагорассудится.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить