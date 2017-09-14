EN|RU|UK
Темы дня: Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко"
 Происшествия
  2597  50
Материалы по теме:
Все про:Крым (20680) пытки (468) крымские татары (1700)

 Наносили удары, завязывали скотчем руки, давали разряды оголенными проводами, - крымчанин Параламов о пытках российских силовиков

параламов

Крымчанин Ренат Параламова, которого обнаружили 14 сентября на автовокзале Симферополя со следами побоев, рассказал о пытках, которые к нему применяли российские силовики.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Смотрите также: Пропавшего после обыска крымчанина Параламова избили "до неподвижности", - родственники. ВИДЕО(обновлено)

"Меня вывезли около семи часов 13 числа (сентября - Ред.), надели мешок на голову, и в районе часа дня 14 числа только сняли мешок. Мне наносили удары, завязывали скотчем руки... Давали разряды оголенными проводами... Я терял сознание... Потом они облили меня водой и я пришел в себя", - рассказал Параламов.

Он добавил, что его заставили подписать протоколы, где потерпевший "оговаривал себя, своих знакомых и тех, кому это выгодно".

Ранее родственники и адвокаты кымчанина Рената Параламова, которого нашли 14 сентября на автовокзале Симферополя после того, как накануне его увезли в неизвестном направлении люди в масках, сообщили, что Параламова сильно избили - "до неподвижности".

Крымчанин Ренат Параламов, которого накануне, 13 сентября, увезли в неизвестном направлении люди в масках и без опознавательных знаков после обыска в его доме, вышел на связь с родственниками днем 14 сентября. Его обнаружили на автовокзале Симферополя.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Похищение российскими оккупантами Рената Параламова после обыска в Крыму. ВИДЕО

Утром 13 сентября в крымском поселке Нижнегорский в доме крымчанина Рената Параламова прошел обыск, который силовики назвали "обследованием и следственными действиями". Адвокат предположил, что "осмотр" может быть связан с религиозной активностью Параламова. По словам очевидцев, люди в масках без опознавательных знаков на форме увезли Параламова в неизвестном направлении. Позже стало известно об изъятии книги и ноутбука из дома Параламова.

Российские силовые структуры в Крыму пока ситуацию официально не комментировали.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В ФСБ отрицают, что к ним привозили задержанного накануне Параламова, - Курбединов

С переходом Крыма под контроль России на полуострове ФСБ проводит регулярные обыски и допросы журналистов, активистов, общественных деятелей. Правозащитники характеризуют это как "борьбу с инакомыслием".
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Жаль пацана,но только в заголовке не правильно написано,он Раисянин,с кацапским паспортом.А Таких там 140 миллионов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
он крымский татарин... Поддавался пыткам со стороны рашистов по национальному признаку.
Не признал оккупацию рашистами Крыма.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Паспорт у него кацапский есть?В остальном я написал,что мне его жаль,но там таких 140 миллионов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да что вы за эти паспорта цепляетесь ? Украинцы тоже были вынуждены получать во время ВМВ немецкие аусвайсы , чтобы просто элементарно выжить на оккупированных территориях . Все украинцы тогда получается предателями и колаборантами были или как ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Из Украины тогда можно было уехать?А сейчас Крыма можно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
О, да . Это очень "правильно" - с чувством морального превосходства рассказывать другому человеку , что и как он должен делать по вашему мнению . Право давать такие советы появляется лишь у того , кто сам переборол себя и смог покинуть свой дом и уехать в неизвестность . Вот только парадокс - обычно именно эти люди и не настаивают , что уехать это единственно правильное решение . Ведь они знают насколько это тяжело . Ну и потом . Если все наши люди уедут оттуда , то для кого мы будем Крым освобождать ? Вы думали над этим ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Прикинь,я уехал из оккупированной кацапами Горловки,а мог бы остаться дома,работать на оккупантов,подносить так сказать снаряды,вот бы я молодец был бы? Правильно?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Надо было оставаться в ЛуганДНР и работать на оккупантов, топя в интернете за соевую власть мародёров-торговых партнеров лохандонских республик.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Уехал - молодец . Но не все это могут сделать .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Повторю,1500000 выехало из Донбасса,сколько выехало татар? Чубаров и Джамилев?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну на самом деле вроде проскакивала инфа про 10 тыс. Но не суть важно.
Вот я не понимаю, как можно оставаться на оккупированной территории, а потом удивляться что оккупанты репрессивные меры применяют. Нужно быть готовым к этому в любой момент, а если нет то собирать манатки и валить поскорее.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Крымчане причем в более выгодной ситуации,там можно продать жилье,вывезти свои вещи,из Донбасса валили многие в чем были,про продажу жилья вообще речь не идет.Но главное это дети,какое будущее детей в оккупации?Петь гимн кацапстана,и маршировать строем?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кстати, да. Выехать оттуда проще и безболезненней.
Ну а что, бомбы там же не падают поэтому можно и там отсидеться, кричать об угнетениях и под шумок пытаться у Украины выпросить часть континентальных земель, авось уродская барыжная власть выделит под их нужды.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
і за те що держава не захистила українців, віддала фашистам, бо договорняк не склївся із-за зради гітлєром сталіна, ставили відмітки у паспортах, що люди перебували на окупованій теріторії, тобто мали схильність до зради "вєлікіх ідєй комунізма", таке собі тавро... І не тільки це...СОТНІ ТИСЯЧ українців в тіх же "скотських" вагонах примусово депортували до Сібіру. 60% населення Сібіру- етнічні українці. Правда, українцями вони вже себе не вважають, бо дуже багато часу минуло...Сталін злякався, коли на той час мільони українців із зброєю в руках гнали фашистів до Берліну і почали отримували листи з батьківщини про такі звірства, то почали роптати. Побоявся, що могли повернути наші хлопці зброю не в іншу сторону, тільки тоді надав наказ припинити депортацію. Деякі повернулися, але далеко не всі...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я не понимаю этой чёрствости по отношению к жителям в аннексированном Крыму , если они не вата и не предатели . Не все могут уехать в никуда на материк . И не у всех хватит духу заняться партизанским движением .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Из Донбасса выехало 1500000 человек,по официальной статистики,в никуда.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А чому не можуть виїхати? З концтаборів тікали, а тут... концтабір також, до речі.

Для мене такого питання навіть не було б! Як можна було залишатися в кацапському гетто?
Це ж свідомо прирікти себе і свою родину на репресії, життя у вічному страху і поневоленні
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Щоб зрозуміти чи було би таке питання чи ні , треба побувати в шкурі цих людей . Не всі можуть виїхати - в декого , наприклад , старі і хворі батьки , які на старості років категорично відмовляються їхати в невідомість . Їх треба там кинути ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это тупые отмазки,а о детях думать не надо?Чему там в школе детей учат ты знаешь?К старикам претензий нет,но остальное тупой чес.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я хорошо помню , чего меня учили в советской школе . Но почему-то ни я , ни мои однокласники не стали тупыми совковыми зомбаками . Хотя , согласно вашей логике , имели все шансы .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Согласно логики,человек который добровольно получает паспорт оккупанта,отказавшись от своего гражданства называется предателем.
 показать весь комментарий
Ответить
 
там не добровольно получали кацоаусвайсы. не пришел в срок для отказа от кацапаспорта- автоматом стал рабом официальным мордора, там так было. Причем и сроки места для отказа от кацоаусвайса постоянно менялись и создавались трудности специально
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Насильно фотографировали и крутили руки когда паспорт выдавали?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Они НЕ ОТКАЗЫВАЛИСЬ от украинского гражданства . Часть ваты может и порвала украинские паспорта в 2014 , теперь чухает репу .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну, можуть бути випадки, звісно, але окупація не стала страшною трагедією для більшості населення
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Людина запрограмована виживати в будь-якій ситуації . І , в принципі , може звикнути майже до всього .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так какого хрена ныть,если они выбрали такую жизнь?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не надо этих подмен понятий . Они не выбрали избиения и издевательства . Ни один человек в здравом уме этого не выберет .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"людина запрограмована виживати"- це так, але коли на шальках терезів воля чи ярмо, то хіба патріот буде вагатися? якщо тільки щось дійсно ну дуже серйозне не стримує
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не всі там патріоти . Але і далеко не всі зрадники . Пропонуєш іх всіх урівняти ? Чим ми краще кацапів тоді ? Повторюю ще раз - якщо всі патріоти звідтам виїдуть , то для кого ми будемо звільняти ці землі ? Якщо ВСУ зайде туди , то нам треба , щоб їх зустрічало лише вороже налаштоване населення проти України ? Ти хочеш простих рецептів в складних справах ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вони у переважній масі звичайні колаборанти або ж безідейні пристосуванці. Всі вони вже все зрозуміли і все одно сидять, наче ті щури. Більшисть з них. І я не шукаю ніяких відповідей, але справжня сутність людини пізнається у важкі часи- на війні, під час голоду, поневірянь, тощо. За таких як ці не варто боротися, адже це, здебільшого генетичне сміття. В зрадників немає Батьківщини
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
мій знайомий на початку року з Макіівки витягав нашого пораненого (не тяжкого) воїна, якого переховували саме ті, хто там залишився. Чи був би шанс в цього вояка вижити, як би не ті люди? Вони обидва перевдяглись в цивільний одяг, начепили шапочки-гандончики на голову, і разом з кацапо-бойовиками їхали з Макіівки маршруткою, навіть під мінометний обстріл потрапили, послухали як орки суться від своїх же ж власних обстрілів з мінометів, які стоять просто по жилих кварталах, поміж будинків. Ви маєте рацію, не всі мають можливість поїхати, не всім є куди поїхати, та і, відверто кажучи, не всі вважають будь яку державу, чи то Україну, чи то росію - батьківщиною. Є люди, яким взагалі байдуже, росія, Україна, аби було що поїсти та випити. Є і такі. Але це теж життєве кредо, безучасність, пофігізм, ганебне, але таке, яке є.. От все одно їм, хто там буде їм пенсію та зарплатню платити. Не у всіх є ХОЧ ЯКАСЬ громадянська позиція.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ты поц? Он украинец. За ним сохраняется украинское гражданство. А без аусвайса оккупантов в Крыму прожить нереально вообще.
 показать весь комментарий
Ответить
 
подельник и партнер поросенко по развалу Украины..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так кацапи хазяйнують-українців репресують...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пора бы Чубарову не крыльями махать а организовать отстрел кацапской сволочи ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ничего у козлорылых не меняется со времен нквдэшных... Вот уж йоська сралин оставил после себя потомство, хотя... у козлорылых это на генном уровне передается....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Lvbnhj - жалю в тебе до форрумчан нема зовсім.
на це ж не мона дивитися без сліз - де антена у ціеі гидоти?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Наносили удары, завязывали скотчем руки, давали разряды оголенными проводами, - крымчанин Параламов о пытках российских силовиков - Цензор.НЕТ 3519Наша Канада @NashaCanada

-Книжку старую нашёл. Обложка осталась только: "…оральный... екс… тел… низма". Порнуха?
-Да нет, "Моральный кодекс строителя коммунизма"
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНаносили удары, завязывали скотчем руки, давали разряды оголенными проводами, - крымчанин Параламов о пытках российских силовиков
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти