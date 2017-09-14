 Наносили удары, завязывали скотчем руки, давали разряды оголенными проводами, - крымчанин Параламов о пытках российских силовиков

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Меня вывезли около семи часов 13 числа (сентября - Ред.), надели мешок на голову, и в районе часа дня 14 числа только сняли мешок. Мне наносили удары, завязывали скотчем руки... Давали разряды оголенными проводами... Я терял сознание... Потом они облили меня водой и я пришел в себя", - рассказал Параламов.
Он добавил, что его заставили подписать протоколы, где потерпевший "оговаривал себя, своих знакомых и тех, кому это выгодно".
Ранее родственники и адвокаты кымчанина Рената Параламова, которого нашли 14 сентября на автовокзале Симферополя после того, как накануне его увезли в неизвестном направлении люди в масках, сообщили, что Параламова сильно избили - "до неподвижности".
Крымчанин Ренат Параламов, которого накануне, 13 сентября, увезли в неизвестном направлении люди в масках и без опознавательных знаков после обыска в его доме, вышел на связь с родственниками днем 14 сентября. Его обнаружили на автовокзале Симферополя.
Утром 13 сентября в крымском поселке Нижнегорский в доме крымчанина Рената Параламова прошел обыск, который силовики назвали "обследованием и следственными действиями". Адвокат предположил, что "осмотр" может быть связан с религиозной активностью Параламова. По словам очевидцев, люди в масках без опознавательных знаков на форме увезли Параламова в неизвестном направлении. Позже стало известно об изъятии книги и ноутбука из дома Параламова.
Российские силовые структуры в Крыму пока ситуацию официально не комментировали.
С переходом Крыма под контроль России на полуострове ФСБ проводит регулярные обыски и допросы журналистов, активистов, общественных деятелей. Правозащитники характеризуют это как "борьбу с инакомыслием".
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Не признал оккупацию рашистами Крыма.
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Вот я не понимаю, как можно оставаться на оккупированной территории, а потом удивляться что оккупанты репрессивные меры применяют. Нужно быть готовым к этому в любой момент, а если нет то собирать манатки и валить поскорее.
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Ну а что, бомбы там же не падают поэтому можно и там отсидеться, кричать об угнетениях и под шумок пытаться у Украины выпросить часть континентальных земель, авось уродская барыжная власть выделит под их нужды.
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Для мене такого питання навіть не було б! Як можна було залишатися в кацапському гетто?
Це ж свідомо прирікти себе і свою родину на репресії, життя у вічному страху і поневоленні
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на це ж не мона дивитися без сліз - де антена у ціеі гидоти?
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-Книжку старую нашёл. Обложка осталась только: "…оральный... екс… тел… низма". Порнуха?
-Да нет, "Моральный кодекс строителя коммунизма"
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