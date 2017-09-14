 Лига Европы: "Динамо" побеждает албанский "Скендербеу"

Об этом информирует Цензор.НЕТ.
У "Динамо" голы забили Сидорчук (47'), Жуниор Мораес (50') и Мбокани с пенальти (65'). У албанцев отличился Музака (39').
Составы команд:
Динамо: 35. Коваль М., 23. Пиварич, 24. Вида, 34. Хачериди, 44. Кадар, 15. Цыганков (70' 9. Морозюк), 16. Сидорчук, 19. Гармаш (46' 11. Жуниор Мораес ), 29. Буяльский, 25. Гонсалес Д (83' 20. Гусев), 70. Мбокани
Скендербеу: 1. Шехи, 3. Мици, 5. Яшаница (68' 6. Алити), 19. Османи (60' 7. Гавазай), 32. Вангели, 33. Радаш, 22. Дита, 88. Лилай, 17. Музака, 78. Аденийи (76' 21. Сахити), 90. Соу А.
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Обычно динамовцы "рассыпаются" после пропущенного гола.
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помню Боруссию, Баварию и Барселону.. - все 3:0.
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недостае тильки одно чоловика - В.Лобановского...
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Любимое Динамо поздровляю с первой победой в этой ЛЕ.
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От що інші тут роблять - не знаю.
Для усіх (крім ще 2-3 форумчан) Динамо перестало існувати після незіграного матчу в Маріуполі.
То ... ?
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По моему мнению имя ,,Динамо Киев,, профессионалы работающие за деньги недостойны,ои только позорят как заработаное годами и кровью название так и Украину.
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А если ты ватник привыкший работать за вимпила, то хрен тебе в руки.
Сейчас дебылов мечтающих корячится за медаль какого то Членина уже нема.))))
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в понеділок вранці за ящік пива вони порвуть любу барселону і не замітять.
а от уже у вівторок може і нічія з барселоною.....
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Минут 50 пытался найти в интернете трансляцию, но ее проводил ахметовский канал Футбол 1 и все бесплатное было заблокировано.
Пи до ры из пропрезидентской коалиции, объясните, почему обычный человек не может, как раньше бесплатно смотреть матчи наших команд в Еврокубках на гос. каналах???
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А шо ты хотел от коалиции барыг? Если бы не народ то эти шоколадные твари в 2014 сдали бы и Днепр и Одессу.
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Навіть чемпіонат України по Футбол 1 іе, а раніше ж по УТ1 показували і в будь-якому селі його могли бачити.
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Ау! Знатоки и любители футбола, а за последние пять лет игру сборной Албании видели?
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