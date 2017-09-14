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Все про:Динамо (723) Лига Европы (112) спорт (1758) футбол (3194)

 Лига Европы: "Динамо" побеждает албанский "Скендербеу"

лига европы

Киевское "Динамо" в стартовом матче группового этапа Лиги Европы УЕФА обыграло албанский "Скендербеу" со счетом 3-1.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

У "Динамо" голы забили Сидорчук (47'), Жуниор Мораес (50') и Мбокани с пенальти (65'). У албанцев отличился Музака (39').

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Шахтер" выигрывает у итальянского "Наполи" первый матч группового турнира Лиги Чемпионов

Составы команд:

Динамо: 35. Коваль М., 23. Пиварич, 24. Вида, 34. Хачериди, 44. Кадар, 15. Цыганков (70' 9. Морозюк), 16. Сидорчук, 19. Гармаш (46' 11. Жуниор Мораес ), 29. Буяльский, 25. Гонсалес Д (83' 20. Гусев), 70. Мбокани

Скендербеу: 1. Шехи, 3. Мици, 5. Яшаница (68' 6. Алити), 19. Османи (60' 7. Гавазай), 32. Вангели, 33. Радаш, 22. Дита, 88. Лилай, 17. Музака, 78. Аденийи (76' 21. Сахити), 90. Соу А.

Читайте: ФФУ присудила "Динамо" техническое поражение за несыгранный матч в Мариуполе



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"На этом этапе слабых соперников не бывает" (из интервью всех тренеров Динамо).
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Хорошо что отыгрались.
Обычно динамовцы "рассыпаются" после пропущенного гола.
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Не треба ля-ля ! Динамо за статистикою це- команда другого тайму
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Правильно. Потому что в раздевалке матом кроют, и волшебного пенделя дают.
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ні, Ромця, не тому, це ж тобі не змагання серед ЖЕКів
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Спокійно, панове. Такі команди взагалі треба обігравати на одній нозі. Лівій нозі
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Албанскую команду победили, это мощный прорыв, неожидал.
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Скендербеу? - та нехай буде.
помню Боруссию, Баварию и Барселону.. - все 3:0.
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Ми всі колись були рисаками... З баригами Цуркісами не варто на таке розраховувати
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ноги тиж,
недостае тильки одно чоловика - В.Лобановского...
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Это уже звучит как "успех" для ДК. Раньше такие команды выносились со счетом 6:0 после первого тайма
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Тихо,мы не Реал и не Бавария,....а в Европе сейчас мальчиков для битья нет
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Есть. Украинские команды.
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Загубився, мокшанець? Ану-у-у марш кукурікати на сру.нет!
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Конченные суркисы продали матч ахметовскому каналу.
Любимое Динамо поздровляю с первой победой в этой ЛЕ.
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вони як ті п`явки -присмокталися і смокчуть з команди всі соки
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в 1 тайме проигрывали 0-1, хорошо, что лечебные люли помогли.
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Перш за все хочеться привітати вірну та палку вболівальницю київського клубу Vedanu
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Дякую, я є. Приємно, що виграли (я на роботі, матч не дивилася).
От що інші тут роблять - не знаю.

Для усіх (крім ще 2-3 форумчан) Динамо перестало існувати після незіграного матчу в Маріуполі.
То ... ?
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Нашли чем гордится,Албания будет по менше киева да и то имеет приличные команды.Пускай эти ,,миллионеры,, попробуют сыграть из дворовой командой босяков которые играют не за деньги а для души вот тогда и можна будет чем-то гордится да и то если не продуют.
По моему мнению имя ,,Динамо Киев,, профессионалы работающие за деньги недостойны,ои только позорят как заработаное годами и кровью название так и Украину.
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Долбень, это новостной сайт. Он и констатирует как новость шо Динамо воткнуло Скендербу. Не более)))
А если ты ватник привыкший работать за вимпила, то хрен тебе в руки.
Сейчас дебылов мечтающих корячится за медаль какого то Членина уже нема.))))
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знаю одну гарну команду у Святошіньскому районі, у Киеві.
в понеділок вранці за ящік пива вони порвуть любу барселону і не замітять.
а от уже у вівторок може і нічія з барселоною.....
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Твари...
Минут 50 пытался найти в интернете трансляцию, но ее проводил ахметовский канал Футбол 1 и все бесплатное было заблокировано.
Пи до ры из пропрезидентской коалиции, объясните, почему обычный человек не может, как раньше бесплатно смотреть матчи наших команд в Еврокубках на гос. каналах???
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Май футбол. Но сцука без звука смотрел.
А шо ты хотел от коалиции барыг? Если бы не народ то эти шоколадные твари в 2014 сдали бы и Днепр и Одессу.
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SopCast посылает рыжего нахер. Вместе с суркисами. Найти "сопку" не проблема. Правда, если инет слабоват, то лагать будет.
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Тримай посилання http://livesport.ws/ Більше не будеш шукати. І якість чудова.
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Як при Янику відмінили, так досі і не вернули на державні канали цілу купу матчв.

Навіть чемпіонат України по Футбол 1 іе, а раніше ж по УТ1 показували і в будь-якому селі його могли бачити.
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народ лишили сначала хлеба, а теперь и зрелищ, ещё раз доказали грёбаные олигархи , что их тупо интересует бабло, а на болельщиков они ложили..---шо б вы сцуки удавились своей зеленью..
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Многия говорят, что албанцев нужно обыгрывать одной ногой!!!
Ау! Знатоки и любители футбола, а за последние пять лет игру сборной Албании видели?
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Цензор.НЕТНовостиСпортЛига Европы: "Динамо" побеждает албанский "Скендербеу"
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