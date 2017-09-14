"Вслед за США могут "подтянуться" другие страны", - экс-помощник главы Пентагона Карпентер о поставках оружия Украине
В случае принятия президентом США решения обеспечить Украину оборонительным оружием, другие союзные страны последуют этому примеру и начнут свои поставки.
"Те, кто выступает против предоставления Украине оборонительного оружия, используют одни и те же аргументы", - отметил Карпентер, который сейчас занимает должность старшего директора в Центре Байдена по вопросам дипломатии и глобального взаимодействия Университета Пенсильвании.
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Один из таких аргументов заключается в том, что Кремль не обращает внимания на потери, а также на международную реакцию на военные операции. "Это неправда. Потери за агрессию имеют значение для Москвы, и оборонительное оружие повысит истинную цену ответственности для России", - отметил эксперт. В подтверждение этому он отметил, что в России жестко ограничивается информационное поле, а те, кто желает рассказать правду, становятся жертвами режима.
Другое утверждение оппонентов вооружения Украины сводится к тому, что европейское единство нарушится, если США сделает такой шаг. "Нет никаких оснований так считать. Если Соединенные Штаты предоставят оборонительное оружие для Украины, я не сомневаюсь, что многие наши союзники последуют этому примеру", - подчеркнул бывший представитель Пентагона.
Третий основной аргумент, по его словам, это запугивание, что предоставление Украине оружия спровоцирует Россию. "Оборонять свой суверенитет не является провокацией. Наоборот, Кремль будет ощущать больше слабости и отсутствие решимости", - отметил специалист.
Он также подчеркнул, что экспертное сообщество США рекомендовало и правительству, и Конгрессу Соединенных Штатов усилить поддержку Украины в плане безопасности и предоставить ей оборонительное вооружение для отстаивания собственного суверенитета.
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США внесли в список санкций две украинские авиакомпании.
Компании «Дарт» и «Хорс» попали в список вторичных санкций по Ирану за оказание поддержки включенным в санкционные списки иранским и иракским авиаперевозчикам. Они предоставляли им свои самолеты и оказывали услуги, - говорится на сайте Минфина США. Введенные ограничения замораживают любые активы компаний в Соединенных Штатах и запрещают вести бизнес с американцами.
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И ради чего это? Ради своих офшоров и ненасытности.
Порошенко - реальный даун, хуже Януковоща. Откровенный воровской невменяемый, злобный дибилоид.
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Он добьётся того, што сам и окажецца в изоляции и нищете.
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Хорс- Владельцами значатся четыре малоизвестные физлица. К 2010 году среди учредителей был киевлянин Сергей Тамчани, который также владел авиакомпанией Дарт
Дарт - Владельцей указана Иванна Гормоти, которая раньше работала стюардессой в авиакомпании Хорс, которая в середине 2010 года вместе с Дарт принадлежала киевлянину Сергею Тамчани
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Второе. http://www.president.gov.ua/documents/constitution/konstituciya-ukrayini-rozdil-v
Найдите тут пункт, где написано, что президент должен быть авиадиспетчером частных авиакомпаний.
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Если он политический импотент и тряпка то ему не место быть президентом.
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Гадання на кавовій гущі п"ятого підповзаючого.
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2017-09-14 21:58:00Попередні Share НаступніНа авиабазе в Калужской области выкатился и разбился Ту-22М3
Сегодня в Калужской области на авиабазе в Шайковке произошел инцидент с самолетом Ту-22М3. Как стало известно РЕН ТВ, самолет выкатился со взлетной полосы, подломил стойки шасси и лег на брюхо. Отмечается, что лайнер получил серьезные повреждения и больше эксплуатироваться не будет.
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1604525652956129&set=a.708174912591212.1073741833.100001961283402&type=3
Там в комментах жаркое обсуждение. Есть даже представитель ГШ. Почитайте. Какие-то доки друг-другу показывают. ХЗ, что там правда. Там документа, в котором прописано о материальном наказании не увидел, хотя одна журналист 1+1 пишет, что он у неё есть.
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Больше похоже на правду и власть я так понял еще не знает под каким нам соусом всучить эту байду...Вы представляете последствия этого решения? я с трудом....
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Поэтой информации пока не буду делать вывод. Подождём. Через день-два прояснится.
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Наш ответ мордору...подписывайтесь!
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Проект российского трубопровода, который должен пустить газ в Европу в обход Украины, оказался под угрозой из-за нехватки финансирования
Российская пропаганда очень любит смеяться над санкциями. «Нам от санкций только лучше» - один из ее ключевых нарративов. Но на практике все иначе.
Из-за нового закона США о санкциях, подписанного президентом Дональдом Трампом в августе, амбициозный российский проект «Северный поток-2» столкнулся с проблемой нехватки средств. А это уже совсем не смешно, потому что «Газпром» вбухал в проект немало денег, которые могут оказаться утраченными навсегда.
Дамоклов меч от американцев
Финансирование крупных российских проектов, таких как газопровод «Северный поток-2», «стало почти невозможным» после введения США закона о новых санкциях против России, сказал во время визита в Москву глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле.
Заявления Зеле, пишет российская газета «Коммерсант», стали первым официальным признанием влияния американских санкций на «Северный поток-2». Издание отмечает, что ранее планировалось получить 70% средств, необходимых для строительства газопровода, за счет кредитов от банков. Но теперь компаниям-участникам проекта придется платить больше, чем они ожидали.
Американский закон отмечает, что США продолжат препятствовать реализации проекта «Северный поток-2» из-за его «пагубных последствий для энергетической безопасности ЕС, развития газового рынка в Центральной и Восточной Европе и энергетических реформ в Украине».
Он запрещает физическим и юридическим лицам финансировать в российские энергетические проекты в размере, превышающем $5 млн в год или $1 млн единовременно.
Санкции, собственно, не введены в действие - закон лишь предоставляет Трампу и Конгрессу инструмент для давления на РФ. Однако возможность оказаться под санкциями отпугивает американские и европейские банки от предоставления кредитов под проект «Северный поток-2». Это, собственно, то, что имел в виду Райнер Зеле.Полный текст :https://charter97.org/ru/news/2017/9/14/262894/
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