 "Вслед за США могут "подтянуться" другие страны", - экс-помощник главы Пентагона Карпентер о поставках оружия Украине

Как передает Цензор.НЕТ, та кое убеждение выразил в комментарии Укринформу бывший помощник министра обороны США по вопросам Украины, России и Евразии Майк Карпентер.

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"Те, кто выступает против предоставления Украине оборонительного оружия, используют одни и те же аргументы", - отметил Карпентер, который сейчас занимает должность старшего директора в Центре Байдена по вопросам дипломатии и глобального взаимодействия Университета Пенсильвании.Один из таких аргументов заключается в том, что Кремль не обращает внимания на потери, а также на международную реакцию на военные операции. "Это неправда. Потери за агрессию имеют значение для Москвы, и оборонительное оружие повысит истинную цену ответственности для России", - отметил эксперт. В подтверждение этому он отметил, что в России жестко ограничивается информационное поле, а те, кто желает рассказать правду, становятся жертвами режима.Другое утверждение оппонентов вооружения Украины сводится к тому, что европейское единство нарушится, если США сделает такой шаг. "Нет никаких оснований так считать. Если Соединенные Штаты предоставят оборонительное оружие для Украины, я не сомневаюсь, что многие наши союзники последуют этому примеру", - подчеркнул бывший представитель Пентагона.Третий основной аргумент, по его словам, это запугивание, что предоставление Украине оружия спровоцирует Россию. "Оборонять свой суверенитет не является провокацией. Наоборот, Кремль будет ощущать больше слабости и отсутствие решимости", - отметил специалист.Он также подчеркнул, что экспертное сообщество США рекомендовало и правительству, и Конгрессу Соединенных Штатов усилить поддержку Украины в плане безопасности и предоставить ей оборонительное вооружение для отстаивания собственного суверенитета.