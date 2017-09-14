EN|RU|UK
Темы дня: Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко"
 За рубежом
  5093  71
Все про:вооружение (3503) США (13402) Карпентер (8)

 "Вслед за США могут "подтянуться" другие страны", - экс-помощник главы Пентагона Карпентер о поставках оружия Украине

пентагон

В случае принятия президентом США решения обеспечить Украину оборонительным оружием, другие союзные страны последуют этому примеру и начнут свои поставки.

Как передает Цензор.НЕТ, та кое убеждение выразил в комментарии Укринформу бывший помощник министра обороны США по вопросам Украины, России и Евразии Майк Карпентер.

"Те, кто выступает против предоставления Украине оборонительного оружия, используют одни и те же аргументы", - отметил Карпентер, который сейчас занимает должность старшего директора в Центре Байдена по вопросам дипломатии и глобального взаимодействия Университета Пенсильвании.

Также читайте: США следует помочь Украине восстановить военный флот и увеличить размер финансовой помощи, - Карпентер

Один из таких аргументов заключается в том, что Кремль не обращает внимания на потери, а также на международную реакцию на военные операции. "Это неправда. Потери за агрессию имеют значение для Москвы, и оборонительное оружие повысит истинную цену ответственности для России", - отметил эксперт. В подтверждение этому он отметил, что в России жестко ограничивается информационное поле, а те, кто желает рассказать правду, становятся жертвами режима.
Другое утверждение оппонентов вооружения Украины сводится к тому, что европейское единство нарушится, если США сделает такой шаг. "Нет никаких оснований так считать. Если Соединенные Штаты предоставят оборонительное оружие для Украины, я не сомневаюсь, что многие наши союзники последуют этому примеру", - подчеркнул бывший представитель Пентагона.
Читайте на "Цензор.НЕТ": США следует предоставить Украине статус основного союзника вне НАТО, - Карпентер

Третий основной аргумент, по его словам, это запугивание, что предоставление Украине оружия спровоцирует Россию. "Оборонять свой суверенитет не является провокацией. Наоборот, Кремль будет ощущать больше слабости и отсутствие решимости", - отметил специалист.

Он также подчеркнул, что экспертное сообщество США рекомендовало и правительству, и Конгрессу Соединенных Штатов усилить поддержку Украины в плане безопасности и предоставить ей оборонительное вооружение для отстаивания собственного суверенитета.

Также читайте: США выделят Украине 50 миллионов долларов на поддержку Нацгвардии и пограничной службы



 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Та тут на фоне только заявлений, с востока, смотрю, вспышка посильнее, чем от водородной бомбы. А если родят?
 показать весь комментарий
Ответить
 
НУ СЛАВА БОГУ МЫ ТЕПЕРЬ БУДЕМ НОЧЬЮ СПОКОЙНО СПАТЬ АТО РЯДОМ С ПРОКАЖЕННЫМИ СОСЕДЯМИ ЭТО СЛОЖНО
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Зачем оружие,если Барыга запрещает стрелять по врагу?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так Барыга не вечный, а оружие - это навсегда, если у нашего ВПК мозги под черепком, а не...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Речь идет об ОБОРОНИТЕЛЬНОМ оружии, а помнится обещали ЛЕТАЛЬНОЕ ? Что-то изменилось.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
то, что оборонительное еще лучше и нет повода винить кого-то в летальных для агрессора исходах
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Самое главный аргумент за предоставление - Украина никогда не обратит свое оружие и армию против своих союзников. Даже, если будут принципиальные расхождения во взглядах или политике, потому что Украина реально надежный партнер
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
А дают не Украине, а барыге. А что такое в твоем понимании Украина?
 показать весь комментарий
Ответить
 
В моем? Это те молодые и не только ребята, гибнущие за нее на передке, народ, возмущенный барыжной властью, это огромнейший потенциал, на который так заглядываются некоторые "европейцы". Да много чего. Пора остановиться, поскольку спич сочтут пафосным ....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А зачем заспамили? Человек задал вопрос. Некрасиво как то
 показать весь комментарий
Ответить
 
В этом вопросе про оружие от "партнеров" все ясно.Террам валят оружие,талибам,повстанцам всем оружие по полной.Украине нет.И никто не боится ,а вдруг кому то оно попадет.Украина для запада разменная карта,благодаря которой они могут с хуйлом торговаться.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я бы уточнил. НЕ стоит обобщать. Штаты + Канада и европа - это разные запады
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
и будет америка и ЕС воевать с россией до последнего украинца
 показать весь комментарий
Ответить
 
У вас в кацлостане никогда холодильник не победит телевизор. Вы будете набивать свои холодильники 200-ками и продолжать вякать про сваё вяличество
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Твої козлявісті алєні закінчаться набагато скорше.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нам бы парочку эсминцев типа Arleigh Burke с полным ракетным вооружением.Можно не новых...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Угу, Барыга за 4 года до сих пор не принял на законном уровне что Федорашка агрессор и окупант. С какой стати другим странам нам тогда и в чем помогать? Да и никто не будет помогать безвозмездно.Хотите оружия- покупайте на рынке, что можно сделать кстати хоть сейчас.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А можно и свое клепать, а не пилить оборонзаказ и подрывать собственные склады.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
К сожалению, диссонанс. Иуда Порошенко уже не знает, что творит. Достаёт по немногу и союзников - штаты.
США внесли в список санкций две украинские авиакомпании.
Компании «Дарт» и «Хорс» попали в список вторичных санкций по Ирану за оказание поддержки включенным в санкционные списки иранским и иракским авиаперевозчикам. Они предоставляли им свои самолеты и оказывали услуги, - говорится на сайте Минфина США. Введенные ограничения замораживают любые активы компаний в Соединенных Штатах и запрещают вести бизнес с американцами.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ещё немного иуда Порошенко попрессует друга Госдепа Саакашвили и добьётся того, что не будет союзников и загонит Украину в полную изоляцию. Тем самым отдав Украину на блюдечке пуйлу...
И ради чего это? Ради своих офшоров и ненасытности.
Порошенко - реальный даун, хуже Януковоща. Откровенный воровской невменяемый, злобный дибилоид.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
...и добьётся того, что не будет союзников и загонит Украину в полную изоляцию.

..........................................................
Он добьётся того, што сам и окажецца в изоляции и нищете.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А где тут Порошенко и что он творит с частными авиакомпаниями какого-то Тамчани?

Хорс- Владельцами значатся четыре малоизвестные физлица. К 2010 году среди учредителей был киевлянин Сергей Тамчани, который также владел авиакомпанией Дарт

Дарт - Владельцей указана Иванна Гормоти, которая раньше работала стюардессой в авиакомпании Хорс, которая в середине 2010 года вместе с Дарт принадлежала киевлянину Сергею Тамчани
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
То есть, Поршенко не президент а гавно, которое ничего не контролирует в стране, даже имея под собой всех силовиков, от СБУ, МВД до погрнанцов?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Та вы же одним из первых бы орали, что барыга и его псы сАбакова частный бизнес прессуют, если бы начал что-то делать с тем Тамчани. Это первое.

Второе. http://www.president.gov.ua/documents/constitution/konstituciya-ukrayini-rozdil-v
Найдите тут пункт, где написано, что президент должен быть авиадиспетчером частных авиакомпаний.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Порошенко отвечает за внешнюю и внутреннюю политику. За всё отвечает, и нечего сьезжать.
Если он политический импотент и тряпка то ему не место быть президентом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А накуя нам тогда депутаны и министры, если президент за всё отвечает?
 показать весь комментарий
Ответить
 
"в случае принятия, экс-помощник, могут..."
Гадання на кавовій гущі п"ятого підповзаючого.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
да не надо нам поставлять, вы на нас нападите из Польши, побросав технику и оружие доблестно драпаните назад
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Наскількі відомо то Ахмет з шахтами в Пенсільванії прогорів, але то таке ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Вслед за США могут "подтянуться" другие страны", - экс-помощник главы Пентагона Карпентер о поставках оружия Украине - Цензор.НЕТ 7691Олег Леусенко ("Вслед за США могут "подтянуться" другие страны", - экс-помощник главы Пентагона Карпентер о поставках оружия Украине - Цензор.НЕТ 2671oleg_leusenko) пише,
2017-09-14 21:58:00Попередні Share НаступніНа авиабазе в Калужской области выкатился и разбился Ту-22М3"Вслед за США могут "подтянуться" другие страны", - экс-помощник главы Пентагона Карпентер о поставках оружия Украине - Цензор.НЕТ 8299
Сегодня в Калужской области на авиабазе в Шайковке произошел инцидент с самолетом Ту-22М3. Как стало известно РЕН ТВ, самолет выкатился со взлетной полосы, подломил стойки шасси и лег на брюхо. Отмечается, что лайнер получил серьезные повреждения и больше эксплуатироваться не будет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сейчас разрабатывается постановление Генштаба, в котором с бойцов ВСУ будут стягивать штраф за открытие ответного огня по врагу в сумме - 35.000 гривень. ...Перемога или зрада?!?
 показать весь комментарий
Ответить
 
http://glavred.info/zhizn/nam-neher-teryat-boevoy-komandir-obvinil-generala-vsu-v-zarabotke-na-sdache-territoriy-457487.html
 показать весь комментарий
Ответить
 
Если будет осуществлено такое постановление, оно будет означать войну против собственного народа. Вы верите в этот бред? Чей ресурс glavred?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Согласен..а чей это ресурс и кто за ним стоит я не знаю..но дыма без огня ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну там ссылка на ФБ бойца.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1604525652956129&set=a.708174912591212.1073741833.100001961283402&type=3

Там в комментах жаркое обсуждение. Есть даже представитель ГШ. Почитайте. Какие-то доки друг-другу показывают. ХЗ, что там правда. Там документа, в котором прописано о материальном наказании не увидел, хотя одна журналист 1+1 пишет, что он у неё есть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Спасибо..
Больше похоже на правду и власть я так понял еще не знает под каким нам соусом всучить эту байду...Вы представляете последствия этого решения? я с трудом....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я исхожу всё жеиз того, что с первого "перемирия" нам постоянно рассказывают о том, что отвечать не разрешают, оставили с одними автоматами против танков, боезапас у командира в сйфепод замкоми т.д. По итогу всё оказывается вбросом.

Поэтой информации пока не буду делать вывод. Подождём. Через день-два прояснится.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Конечно ,выводы сейчас делать еще рано , но самое главное что веры Генштабу у меня нет..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Еще раз. Если будет такая хуйня! Есть все права переебашить всех кто может будет касаться такой хуйни. О таком думать -это уже крайность. Извините за жесткий цензор, кому это показалось грубым
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нужна только официальная инфа чтобы ясно разъяснять.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Все правильно, но жаль что это говорят бывшие чиновники
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
США и Европа «перерезали» российскую газовую трубу .Из-за санкций «Северный поток-2» остался без финансирования.

Проект российского трубопровода, который должен пустить газ в Европу в обход Украины, оказался под угрозой из-за нехватки финансирования
Российская пропаганда очень любит смеяться над санкциями. «Нам от санкций только лучше» - один из ее ключевых нарративов. Но на практике все иначе.
Из-за нового закона США о санкциях, подписанного президентом Дональдом Трампом в августе, амбициозный российский проект «Северный поток-2» столкнулся с проблемой нехватки средств. А это уже совсем не смешно, потому что «Газпром» вбухал в проект немало денег, которые могут оказаться утраченными навсегда.
Дамоклов меч от американцев
Финансирование крупных российских проектов, таких как газопровод «Северный поток-2», «стало почти невозможным» после введения США закона о новых санкциях против России, сказал во время визита в Москву глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле.
Заявления Зеле, пишет российская газета «Коммерсант», стали первым официальным признанием влияния американских санкций на «Северный поток-2». Издание отмечает, что ранее планировалось получить 70% средств, необходимых для строительства газопровода, за счет кредитов от банков. Но теперь компаниям-участникам проекта придется платить больше, чем они ожидали.
Американский закон отмечает, что США продолжат препятствовать реализации проекта «Северный поток-2» из-за его «пагубных последствий для энергетической безопасности ЕС, развития газового рынка в Центральной и Восточной Европе и энергетических реформ в Украине».
Он запрещает физическим и юридическим лицам финансировать в российские энергетические проекты в размере, превышающем $5 млн в год или $1 млн единовременно.
Санкции, собственно, не введены в действие - закон лишь предоставляет Трампу и Конгрессу инструмент для давления на РФ. Однако возможность оказаться под санкциями отпугивает американские и европейские банки от предоставления кредитов под проект «Северный поток-2». Это, собственно, то, что имел в виду Райнер Зеле.Полный текст :https://charter97.org/ru/news/2017/9/14/262894/
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Американська зброя вже давно поставляється в Україну. Це робиться неофіційно волонтерами і приватними компаніями. Зараз мова йде лише про офіційне визнання цього факту урядом США і про надання додаткових і більш ефективних видів озброєння.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В очередной раз на халяву выпросить и получить оружие и прогулять его. Только бы побольше и поновее дали.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Вслед за США могут "подтянуться" другие страны", - экс-помощник главы Пентагона Карпентер о поставках оружия Украине
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти