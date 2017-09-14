 Украина не допустит игры со стороны России по инициативе миссии ООН на Донбассе, - Чалый

Об этом в эфире Радіо Свобода рассказал посол Украины в США Валерий Чалый, сообщает Цензор.НЕТ.
"Это наша инициатива... мы не допустим игры с принципами и нормами ООН, а также с подготовкой такого рода инициатив", - сказал посол.
Он добавил, что санкции с России не снимут, пока с ее стороны не будут предприняты соответствующие шаги, которые определены по результатам переговоров.
"Что произошло за этот период, когда вдруг у президента России возникла такая инициатива... Украина была настойчива, при поддержке всех наших партнеров - позиция по санкциям, по обороноспособности Украины - призвела к тому, что в России поняли, что эта долгосрочная политика и никакие санкции не будут сниматься, если Россия не будет осуществлять шаги, которые определены в переговорах. Была попытка, направленная на снятие санкций, заявить о такой инициативе... ", - добавил Чалый.
Напомним, 22 августа президент Порошенко заявил, что намерен в сентябре представить на Генассамблее ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе.
миротворцев нужно разместить только на линии разграничения конфликтующих сторон, но не на всей оккупированной территории Донбасса и тем более не на российско-украинской границе.
Позже канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что
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Было уже... сначала Крым, а потом Донбасс.
Когда победим, тогда и будешь петухом гарцевать. А пока нам нечем бахвалиться.
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