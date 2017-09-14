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 Политика Украины
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 Украина не допустит игры со стороны России по инициативе миссии ООН на Донбассе, - Чалый

миротворцы

Украинская сторона не допустит игры со стороны России по инициативе введения миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Об этом в эфире Радіо Свобода рассказал посол Украины в США Валерий Чалый, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Это наша инициатива... мы не допустим игры с принципами и нормами ООН, а также с подготовкой такого рода инициатив", - сказал посол.

Он добавил, что санкции с России не снимут, пока с ее стороны не будут предприняты соответствующие шаги, которые определены по результатам переговоров.

"Что произошло за этот период, когда вдруг у президента России возникла такая инициатива... Украина была настойчива, при поддержке всех наших партнеров - позиция по санкциям, по обороноспособности Украины - призвела к тому, что в России поняли, что эта долгосрочная политика и никакие санкции не будут сниматься, если Россия не будет осуществлять шаги, которые определены в переговорах. Была попытка, направленная на снятие санкций, заявить о такой инициативе... ", - добавил Чалый.

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Напомним, 22 августа президент Порошенко заявил, что намерен в сентябре представить на Генассамблее ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе.

5 сентября президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил МИД РФ внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.

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Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что российская сторона направила проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе генеральному секретарю ООН и председателю Совета безопасности ООН.

В многочисленных заявлениях российских властей подчеркивалось, что миротворцев нужно разместить только на линии разграничения конфликтующих сторон, но не на всей оккупированной территории Донбасса и тем более не на российско-украинской границе.

Позже канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Путин согласился на размещение миротворцев на всем Донбассе для охраны сотрудников ОБСЕ.
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Да, у этой рептилии "критические дни" переместились в голову.
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Ой, не зарекайтесь!
Было уже... сначала Крым, а потом Донбасс.
Когда победим, тогда и будешь петухом гарцевать. А пока нам нечем бахвалиться.
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Власть творит сейчас точно то, что было в начале Майдана
https://goo.gl/3rtNRJ
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина не допустит игры со стороны России по инициативе миссии ООН на Донбассе, - Чалый
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