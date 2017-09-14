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 Политика Украины
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 Украина не допустит игры со стороны РФ по инициативе миссии ООН на Донбассе, - Чалый

миротворцы

Украинская сторона не допустит игры со стороны России по инициативе введения миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Об этом в эфире Радіо Свобода рассказал посол Украины в США Валерий Чалый, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Это наша инициатива... мы не допустим игры с принципами и нормами ООН, а также с подготовкой такого рода инициатив", - сказал посол.

Он добавил, что санкции с России не снимут, пока с ее стороны не будут предприняты соответствующие шаги, которые определены по результатам переговоров.

"Что произошло за этот период, когда вдруг у президента России возникла такая инициатива... Украина была настойчива, при поддержке всех наших партнеров - позиция по санкциям, по обороноспособности Украины - призвела к тому, что в России поняли, что эта долгосрочная политика и никакие санкции не будут сниматься, если Россия не будет осуществлять шаги, которые определены в переговорах. Была попытка, направленная на снятие санкций, заявить о такой инициативе... ", - добавил Чалый.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Миротворцы на Донбассе должны иметь мандат вплоть до границы с РФ, - Госдеп

Напомним, 22 августа президент Порошенко заявил, что намерен в сентябре представить на Генассамблее ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе.

5 сентября президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил МИД РФ внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.

Смотрите также: Порошенко: Очень надеюсь, что все поддержат инициативу Украины по миротворцам ООН на Донбассе, чтобы "остановить войну". ВИДЕО

Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что российская сторона направила проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе генеральному секретарю ООН и председателю Совета безопасности ООН.

В многочисленных заявлениях российских властей подчеркивалось, что миротворцев нужно разместить только на линии разграничения конфликтующих сторон, но не на всей оккупированной территории Донбасса и тем более не на российско-украинской границе.

Позже канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Путин согласился на размещение миротворцев на всем Донбассе для охраны сотрудников ОБСЕ.
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Да, у этой рептилии "критические дни" переместились в голову.
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Трусіться і гавкайте! Правий Сектор разом з п"яними неграми скоро доберуться і до вас.
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это тот из единичных случаев, когда влажные фантазии ватной кацапской мрази мне до вподобы!
хоть бы раз такая их фантазия в жизнь превратилась...
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Ой, не зарекайтесь!
Было уже... сначала Крым, а потом Донбасс.
Когда победим, тогда и будешь петухом гарцевать. А пока нам нечем бахвалиться.
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Крим і Думбас самі лягли під кацапію, до речі.
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Какое фото наберёт больше :Украина не допустит игры со стороны России по инициативе миссии ООН на Донбассе, - Чалый - Цензор.НЕТ 9445? Соцопрос.
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даже Германия уже не спорит на счет собаки путина
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Для эрудитов. Это из серии - найдите в двух картинках хоть какие-то ОТЛИЧИЯ ?
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Пока счёт 12:5 в пользу пуйла, несмотря на то, что фото с пэтей заспамили и висело оно минут 5 , не больше, а то бы пэтя вырвалсо вперёт, аки Уссейн Болт!
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пуйло-пэтя (фото заспамили) 13:7 , голосуем дальше! Гоу,гоу,гоу! Не спать!
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пуйло-пэтя 15:8 Пока собачка чаще "любит" (писать) на пуйло , что там буки думают?, какие кэфы?
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пу-пэ 15:10! у пэтиных ворот становиццо жарко! , так и до пенальти не далеко! ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла!
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Власть творит сейчас точно то, что было в начале Майдана
https://goo.gl/3rtNRJ
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Какие именно??
Ващето прямо здесь, на форуме...просто забиваю в память компа..😀
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Так запоминай!!! У Меня в памяти их доХрена... погугли топ сайтов Украины...😀
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Уже один черт подписал будапешсткий договорняк,дло сих пор платят Украинцы.Чем можно повлиять в организаци которая де факто уже не существует?
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Там по меморандуму у мирославы гонгадзе есть разъяснения,она брала интервью у какого то сенатора того времени,так он признался почему это осталось пустой декларацией,они побоялись внести его на голосования потому что не хватило бы голосов через какую то доктрину НАТО,ну в смысле если бы этот меморандум был проголосован в сенате,то США пришлось бы вмешиватся по серьезному за его нарушения,а так бумажка к ничему не объязывающая кроме озабоченности
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Драчук и чучма должны первые сидеть за это.Надеюсь у нас появится президент патриот.Украинцы заслужили на хорошую жизнь и Свое Национальное государство.
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Санкції довго вводяться, та ще довше знімаються.
Добраніч, українці!
Горіть у пеклі, москалі!
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І тобі, тільки шоколад не переплутай, бо наприклад троллі, завжди на увазі мають зовсім протилежне.
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Так путен (#уйло) просто живет в другой реальности.Параллельной. Ну или перпендикулярной.Бабушка Ангела была права...
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Более близко по смыслу, что он видит окружающий мир со своей ветки дерева.
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Ну, как не допустит. Игра уже началась, причём грязная, основанная на фейках, собственно, как и вся внешняя политика.
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Украина не допустит...--заявил Чалый. Не допущу, подумал он.
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Значит война продолжится. Но, как я вижу, украинское общество поддерживает это.
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ты видишь свет в конце тоннеля, а все остальные снаружи видят жопу. Парадокс? Или тебе внутри лучше видно?
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он тоже видит окружающий мир со своей ветки дерева)))
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Некуй Пете раньше было рот открывать о миротворцах. Теперь не отвертеться. А введение сил ООН в ЛНР и ДНР - их международное признание как стороны конфликта. РФ - в стороне.
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Чалий - то кінська масть, а хто коняка - дипломат? У нас пи*дло - там ху*ло, у нас чалий - там коняка, у нас "перемирие" - у нас Крим захопили; таке враження що керманич у нас і там той самий.
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Допустить не допустить, а пропозицією стосовно миротворців Росія загнала Україну в тупік.................
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Вообще-то Украина предлагала ввести миротворцев еще в 2015 году.
пуйло было категорически против. После двух лет жизни под полезными для кацапов санкциями пуйло передумало. Так кто кого загнал в тупик?
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Дійсно Україна першою запропонувала введення миротворців ООН, звинувачуючи Росію в саботуванні цього питання. Тепер Росія виступила з такою ж пропозицією. Україні "включати задню", це - виставити себе посміховиськом перед всім світом. А все те що там "мусолиться" стосовно куда вводити цих миротворців - дрібниці. Я підозрюю, що Росія погодиться і на введення їх на кордоні з ЛДНР але разом із введенням по лінії розмежування. Адже якщо припиниться бійня на лінії розмежування - відпаде необхідність постачати туда зброю, тим паче що її там і так вистачить не на один рік. Крім того, введення миротворців ООН на кордоні з Росією не означає передачу цього участку кордону під контроль Україні...........
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встановлення конституційного порядку, це можете зрозуміти?
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Главная цель введении миротворцев - снятие санкций с России! Меркель уже озвучила! А почему 6 месяцев? А почему не на месяц или неделю вводят миротворцев?!!
И за это время успеет Россия провести все выборы и легализирует Лугандонию!
НЕОБХОДИМО ТОЛЬКО ПРИЗНАНИЕ ОККУПИРОВАННЫМИ РОССИЕЙ ЧАСТИ ДОНБАССА И КРЫМА, и главное - БЕЗ ВСЯКИХ ВОЕННЫХ ПОЛОЖЕНИЙ!
Все остальное - это тайный договорняк по выгораживанию России!
И о Крыме уже молчат в ЕС!!! У Путина намечается джекпот!!??
Я не исключаю, что Захарченко и Плотницкий тоже выдадут всем российским наемникам голубые каски!
А кто им запретит?!
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"А кто им запретит?!"

Уголовный кодекс Украины, без согласия которой голубые лугандонцы не будут допущены к миротворческой миссии.

Август 2016 год.
Подольский суд Киева разрешил заочно рассмотреть уголовное производство против главаря террористической организации ЛНР Игоря Плотницкого. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
http://news.bigmir.net/ukraine/1022343-Syd-razreshil-zaochnoe-rassledovanie-protiv-glavarya-LNR-Plotnickogo
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина не допустит игры со стороны РФ по инициативе миссии ООН на Донбассе, - Чалый
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