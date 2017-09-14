 Украина не допустит игры со стороны РФ по инициативе миссии ООН на Донбассе, - Чалый

Об этом в эфире Радіо Свобода рассказал посол Украины в США Валерий Чалый, сообщает Цензор.НЕТ.
"Это наша инициатива... мы не допустим игры с принципами и нормами ООН, а также с подготовкой такого рода инициатив", - сказал посол.
Он добавил, что санкции с России не снимут, пока с ее стороны не будут предприняты соответствующие шаги, которые определены по результатам переговоров.
"Что произошло за этот период, когда вдруг у президента России возникла такая инициатива... Украина была настойчива, при поддержке всех наших партнеров - позиция по санкциям, по обороноспособности Украины - призвела к тому, что в России поняли, что эта долгосрочная политика и никакие санкции не будут сниматься, если Россия не будет осуществлять шаги, которые определены в переговорах. Была попытка, направленная на снятие санкций, заявить о такой инициативе... ", - добавил Чалый.
Напомним, 22 августа президент Порошенко заявил, что намерен в сентябре представить на Генассамблее ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе.
миротворцев нужно разместить только на линии разграничения конфликтующих сторон, но не на всей оккупированной территории Донбасса и тем более не на российско-украинской границе.
Позже канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что
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https://kv-journal.su/content/danbasa-nas-pozvala-putina-vas-kaznit-rekviem
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хоть бы раз такая их фантазия в жизнь превратилась...
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Было уже... сначала Крым, а потом Донбасс.
Когда победим, тогда и будешь петухом гарцевать. А пока нам нечем бахвалиться.
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https://goo.gl/3rtNRJ
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Ващето прямо здесь, на форуме...просто забиваю в память компа..😀
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😀
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Добраніч, українці!
Горіть у пеклі, москалі!
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😉
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пуйло было категорически против. После двух лет жизни под полезными для кацапов санкциями пуйло передумало. Так кто кого загнал в тупик?
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И за это время успеет Россия провести все выборы и легализирует Лугандонию!
НЕОБХОДИМО ТОЛЬКО ПРИЗНАНИЕ ОККУПИРОВАННЫМИ РОССИЕЙ ЧАСТИ ДОНБАССА И КРЫМА, и главное - БЕЗ ВСЯКИХ ВОЕННЫХ ПОЛОЖЕНИЙ!
Все остальное - это тайный договорняк по выгораживанию России!
И о Крыме уже молчат в ЕС!!! У Путина намечается джекпот!!??
Я не исключаю, что Захарченко и Плотницкий тоже выдадут всем российским наемникам голубые каски!
А кто им запретит?!
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Уголовный кодекс Украины, без согласия которой голубые лугандонцы не будут допущены к миротворческой миссии.
Август 2016 год.
Подольский суд Киева разрешил заочно рассмотреть уголовное производство против главаря террористической организации ЛНР Игоря Плотницкого. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
http://news.bigmir.net/ukraine/1022343-Syd-razreshil-zaochnoe-rassledovanie-protiv-glavarya-LNR-Plotnickogo
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