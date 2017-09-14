 Сотрудница "полиции ДНР" задержана на Донетчине, - Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Задержанная является бывшим сотрудником милиции Украины, где проработала 5 лет и была уволена в феврале 2014 из-за прогулов. Однако после захвата боевиками власти в Донецке в июля 2014 года бывшие коллеги, перешедших на сторону террористов, предложили ей присоединиться к ним. "Собеседование", по словам задержанной, проводили сотрудники уголовного розыска "полиции ДНР".
"Ко мне домой приехали 4 человека с автоматами, двое из которых были в масках, посадили в машину и привезли в Донецкое горуправления. Когда я отказалась работать на предложенной должности, назвали меня предательницей и начали использовать физическую силу, ударили по лицу, угрожали", - рассказывает женщина.
Новой сотруднице предложили должность начальника одного из подразделений, хотя ни необходимых знаний, ни опыта в этом направлении она не имела, и назначили испытательный срок. "Никаких критериев отбора работников не было - в большинстве, набирали людей без образования - шахтеров, таксистов. Они не имели юридического образования и вообще не имели понятия, что такое уголовное право", - сообщила задержанная.
Женщина была недовольна условиями работы, в частности зарплатой, которую задерживали. В месяц она получала от 3 до 5 тыс. рублей. Предательница проработала 5 месяцев, а затем по решению "кадровой комиссии" во главе с "министром МВД ДНР" Алексеем Диким была уволена.
Относительно задержанной открыто уголовное производство с предварительной квалификацией по ч. 1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.
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