 Осенью на ряд нардепов будут направлены представления о снятии неприкосновенности. Их количество зависит от качества и скорости следствия, - Холодницкий

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "112 Украина" сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.
"Возможно, на подозрение будут готовиться определенные народные депутаты. Не только народные депутаты, но и представители высших органов исполнительной власти, министерств, ведомств госучреждений. Сколько (представлений, - ред.),- зависит от качества и скорости следствия, качества собранной доказательной базы и готовности прокуроров объявлять, сообщать и согласовывать подозрения. Скоро, - это раньше, чем сейчас, но позже, чем потом", - прокомментировал Холодницкий.
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холодницкому бы честный суд, да спецслужбу в придачу которая бы похищала нардепов до снятия неприкосновенности, а "находила" бы на следующий день после снятия и в суд)))
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