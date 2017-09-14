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Все про:Холодницкий (364) САП (595)

 Осенью на ряд нардепов будут направлены представления о снятии неприкосновенности. Их количество зависит от качества и скорости следствия, - Холодницкий

холодницкий

Осенью Верховная Рада получит от Генеральной прокуратуры Украины новые представления на нардепов, следствие имеет материалы и на чиновников, и представителей других органов власти.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "112 Украина" сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

"Возможно, на подозрение будут готовиться определенные народные депутаты. Не только народные депутаты, но и представители высших органов исполнительной власти, министерств, ведомств госучреждений. Сколько (представлений, - ред.),- зависит от качества и скорости следствия, качества собранной доказательной базы и готовности прокуроров объявлять, сообщать и согласовывать подозрения. Скоро, - это раньше, чем сейчас, но позже, чем потом", - прокомментировал Холодницкий.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Холодницкий о деле Розенблата и Полякова: "Я ориентирую прокуроров на сентябрь завершить следствие. Нечего раскачивать". ВИДЕО

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Что то у меня нет доверия к этому мальчику с нездоровым румянцем,результата от его деятельности нет.
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ну хз. пока какбе только суды саботируют скорое рассмотрение дел САП, хотя она делает вид шо из шкуры лезет. вот когда у нас суды станут честными, и будут только "за" что бы закрыть коррупционера, тогда и посмотрим на скорость и качество работы САПы.
холодницкому бы честный суд, да спецслужбу в придачу которая бы похищала нардепов до снятия неприкосновенности, а "находила" бы на следующий день после снятия и в суд)))
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вы, наверное, нардеп, министр или высокопоставленный чиновник... расслабьтесь, больно не будет....пока суды не заработают...
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Это хоть как-то обнадеживающе слышать от Холодницкого, чем от "новоюриста" Югика.
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Добродомову, Деревянко и прочим "героям" боя под Шегинями приготовиться.
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Дела будут на тех депутатов, которые не хотят голосовать за упыриные "реыормы"?
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Да понятно на кого.Обидели соевого.Прорвались.Запад давая этим деньги ,сам способствует победу вилкулам и всяким мразям.Хотел бы запад реально помочь,то все было бы просто.А так имитация помощи.Бабки газпрома не пахнут))))
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тю, удивил... нам еще Шокин в Зраде блокбастер показывал , Стивен Спилберг увидел рыдал от зависти сюжета, и что ?
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Надеюсь ватного нардепа Балицкого тоже возьмут за сраку. Гнида редкостная
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При нынешнем политическом руководстве нашего государства ни один нормальный прокурор не сможет работать, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" Виктор Шишкин, первый генеральный прокурор Украины, судья Конституционного Суда 2005-2015 годов.Шишкин подчеркнул, что несмотря на заявление лидера "Батьківщини" Юлии Тимошенко, которая назвала его примером того, каким должен быть генеральный прокурор Украины, ему эта должность не светит, потому что на посту главы ГПУ он открыл бы производства на президента Украины Петра Порошенко, премьер-министра и экс-председателя Верховной Рады Владимира Гройсмана и бывшего премьера Арсения Яценюка."Я их первыми арестую. Первый, кого бы я арестовывал, это Порошенко и компанию. Потом Гройсмана и компанию, потом Яценюка и компанию… У Яценюка покушение на предательство Родины. У Порошенко… служебная халатность, как минимум, неисполнение обязанностей. Гройсману, думаю, тоже самое, манипуляции, фальсификация документов в Верховной Раде", - пояснил он
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пока что игра в стол..., но ребята нарабатывают крутой опыт...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОсенью на ряд нардепов будут направлены представления о снятии неприкосновенности. Их количество зависит от качества и скорости следствия, - Холодницкий
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