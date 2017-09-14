 Минобразования назвало наиболее и наименее популярные специальности среди абитуриентов в 2017 году

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МОН.
Во время вступительной кампании наиболее популярными среди поступающих были специальности "Филология", "Право" и "Менеджмент". На них было подано соответственно 85,5 тыс., 74 тыс. и 59,4 тыс. заявлений.
Также среди лидеров "Медицина", "Компьютерные науки", "Туризм", "Среднее образование", "Психология" и "Экономика" (от 46 тыс. до 40 тыс. заявлений). Замыкает Топ-10 "Инженерия программного обеспечения" - 33 тыс. заявлений.
"Мы видим, что традиционно такие специальности как "Право", "Менеджмент","Туризм" и "Экономика" остаются одними из самых популярных у абитуриентов даже при том, что они не востребованы на рынке труда", - отметил директор департамента высшего образования МОН Олег Шаров.
Наименее востребованными в этом году оказались "Богословие" (185 заявлений без учета духовных вузов) и "Гидроэнергетика" (193).
"К сожалению, среди наименее популярных специальностей остаются и те, которые сейчас востребованы, например, "Атомная энергетика", - пояснил чиновник.
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По теме применительно к тебе:
Судя по неповторимому стилю, ты явно не филолог и не юрист. Значит менеджер среднего звена.
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Уйдет в рынка труда поколение, получившее вышку до конца 90-х и останутся только мастера художественного свиста и те, кто может копать, а может не копать.
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В Германии, Франции, Великобритании, Италии производят самолеты, машины, турбины, компьютеры, ПО... А в Украине будут производить графики и презентации.
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а потом приходит офисный планктон покупать изделие и офигевает от огромной цены при его мизерной зарплате.
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При том, что некоторые товарищи с высшим образованием указывают его в анкетах, как "выкшее" ( сам видел).
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добивают остатки...
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