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 Минобразования назвало наиболее и наименее популярные специальности среди абитуриентов в 2017 году

минобразования

Министерство образования и науки Украины назвало наиболее и наименее популярные специальности среди абитуриентов в 2017 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МОН.

Во время вступительной кампании наиболее популярными среди поступающих были специальности "Филология", "Право" и "Менеджмент". На них было подано соответственно 85,5 тыс., 74 тыс. и 59,4 тыс. заявлений.

Также среди лидеров "Медицина", "Компьютерные науки", "Туризм", "Среднее образование", "Психология" и "Экономика" (от 46 тыс. до 40 тыс. заявлений). Замыкает Топ-10 "Инженерия программного обеспечения" - 33 тыс. заявлений.

Минобразования назвало наиболее и наименее популярные специальности среди абитуриентов в 2017 году 01

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"Мы видим, что традиционно такие специальности как "Право", "Менеджмент","Туризм" и "Экономика" остаются одними из самых популярных у абитуриентов даже при том, что они не востребованы на рынке труда", - отметил директор департамента высшего образования МОН Олег Шаров.

Наименее востребованными в этом году оказались "Богословие" (185 заявлений без учета духовных вузов) и "Гидроэнергетика" (193).

Минобразования назвало наиболее и наименее популярные специальности среди абитуриентов в 2017 году 02

Также читайте: В украинские вузы зачислили более тысячи абитуриентов с оккупированного Донбасса, - Минобразования

"К сожалению, среди наименее популярных специальностей остаются и те, которые сейчас востребованы, например, "Атомная энергетика", - пояснил чиновник.
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Большинство, как и раньше, нацелилось всю жизнь говорящей головой работать.
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Не скромничай, ты всех юзеров в этой ветке опередил, насилуя клаву...иванну, ишь ты , пострел, везде поспел! Шрёдеры - они такие! Один вон, в "сРашажижа" в совет дирректоров дверь ногой открывает. Гы.
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Тебе сказали хоть что-то сказать? Молодец - справился.
По теме применительно к тебе:
Судя по неповторимому стилю, ты явно не филолог и не юрист. Значит менеджер среднего звена.
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Судя по тому , как ты в стилистике шаришь, ты явно не создатель материальных ценностей, а как раз таки говорящая голова (клава иванна, клац-клац), офисным планктоном ты ещё успеешь стать, если повышение получишь, менеджером среднего звена , вряд ли , скорее на пенсию отправят, гы.
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Кто же будет кормить этих филологов туристов?
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действительно,шахтьоры то все в днр остались и крыма нет...
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Вы плохо осведомлены,в Украине кроме захваченых кацапами шахт на Донбассе,есть еще много шахт в Донецкой,Луганской,Днепропетровской,Львовской и Волынской областях.
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Вкалывать. А вот инжереров, которые будут проектировать то, на чем и ради чего неквалифицированные рабочие будут вкалывать, с гулькин нос.

Уйдет в рынка труда поколение, получившее вышку до конца 90-х и останутся только мастера художественного свиста и те, кто может копать, а может не копать.
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Нема попиту на ці спеціальності,тому і не йдуть.Що тут поробиш...
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Идут, в большинстве, туда, куда советуют родители. Кем хотели быть их родители в 90-х?
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Офисный планктон уверен, что можно только на сфере услуг экономику построить. Пример построившей такую экономику Греции им в голову не приходит.
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Думаю, что работающие немцы, кормящие говорящих греков, вполне с этим согласятся.
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Вот только грекам пох на то, с чем согласятся работающие немцы. Что не раз демонстрировали.
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как бы там ни было с Грецией-но они умудрились получить что-то около 280 млрд.евро от ЕС для развития экономики,а когда их попросили вернуть-сказали выйдем из ЕС,ЕС подумал и "простил" ценой смени премьера в стране.
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Не все. И живут неплохо потому, что остальные их кормят. Вот какраз кормильцы живут не очень хорошо потому, что юристов, эйчаров, маркетологов, политологов и прочих ологов много, а производят они только белый шум, который не продашь никому.
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Ну да,у нас скоро половина страны уедет на зароботки,останутся почти одни маркетологи.А вообще если у нас люди не перестанут верить на слово,то ничего не изменится.
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Об этом и речь. Соберутся эти маркетологи, построят графики, сделают презентации незнамо о чем, нехнамо для кого и будут ждать, когда им за это заплатят деньгами, которые зарабатывали те, кто уехал. :D

В Германии, Франции, Великобритании, Италии производят самолеты, машины, турбины, компьютеры, ПО... А в Украине будут производить графики и презентации.
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Та куда нам до Германии,на бы хоть к Польше приблизится.,у нас много чего нужно изменить,что-бы хоть как-то улучшить ситуацию.
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Вот поэтому необходимы инженеры, технологи, квалифицированные механики, слесари, электронщики, которые будут создавать украинский продукт, а не продавцы-консультанцы, менеджеры, маркетологи и рекламщики, которые не создают ничего, продавая чужой продукт или воздух.
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Ага, пятеро политологов уже не живут -дтп ...апасная прафессия...
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Ну это такое,а сколько людей возвращалось из зароботков и попадало тоже в дтп.
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все хотят быть взяточниками и казнокрадами
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Скажу больше - я как технарь - давно уже не встречал людей- которые имеют представление о чистоте обработке поверхности (это такой термин, там 12 ступеней). И какими инструментами это делать - они тоже не знают... И как проверить - тоже... Спроси их про шабрение - выпученные глаза в ответ...У меня такое иногда впечатление - что я динозавр...Что сейчас не сами ремонтируют - а вызывают сервисную службу.. то - неплохо, --- но уж слишком долго и дорого.. Никому спецы не нужны - нужен конвейер... Кормить,,,, - дать посрать, и похоронить...Как -то так...
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хороших работников рабочих специальностей найти нереально. со сварщиками, малярами, столярами у моихзнакомых просто капец. те класные спецы кто есть, этот дефицит поняли и ломят огромные зарплаты. это все в купе с апетитами работодателей повышает себестоимость готовой продукции до небес.
а потом приходит офисный планктон покупать изделие и офигевает от огромной цены при его мизерной зарплате.
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ЕСЛИ у министерства и власти ума нет , и они не понимают что сейчас надо стране , на какие специальности давать госзаказ и стипендии , то в ближайшем будущем ( а нехватка уже сейчас ) , то экономику страны будут поднимать менеджеры по туризму на заводах, психологи в сельском хозяйстве, правовики на ударных стройках родины, парикмахеры будут чертежи делать, а танцоры Поплавского сметы составлять
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Угробили профтехобразование и никто не чешется.
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Потому как унас ( в последнее время) высшее образование превратилось в какой-то фетиш. Уборщица ( утрируя) с двумя вышами не такое уж и редкое явление.

При том, что некоторые товарищи с высшим образованием указывают его в анкетах, как "выкшее" ( сам видел).
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а оно нах не нужно. руки из жопы после ПТУ от плечей расти не начнут. человек либо шарит как и что руками качественно делать с детства, либо пускай идет тупо кнопки жмет на какомто конвеере под управлением компьютера.
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Интересно посмотреть такую диаграмму по профтехобразованию. Украна на сегодня в профессиональном плане- страна делитантов. Что сантехника пригласи что-нибудь сделать что электрика-профессионализма ноль по сравнению с Европой. Меня может понять лишь тот, кто реально сталкивался с профессионалами из Европы и из Украины. Вот гре для Украины огромное поле деятельности.
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Ха! Сантехнік дядя Вася молотком відремонтує тобі будь що, навіть комп. Тільки наливай.
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И до каких пор ВУЗы будут принимать на бюджет? Кому нужны недоумки с высшим образованием?. В Европе не хочешь учиться- высшего образования не видать, как собственных ушей. А в Украине всё за деньги можно купить и продать.
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Мене що порадувало? У другому графіку останній і третій від кінця пункти. Попи, поки що, у школи точно не прийдуть в якості викладачів.
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толку с этих спициальностей, если предложение по зп меньше 200$ Даже за 500$ трудно найти, вопрос нахрен учится 5 лет, если будешь такую же зп получать как охранник или водитель?
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