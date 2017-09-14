 Высокопоставленный чиновник Минкульта задержан в Запорожье во время получения 60 тысяч взятки, - военная прокуратура

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Южного региона Украины.
Правоохранительные органы в четверг задержали главного специалиста отдела капитальных инвестиций Минкультуры, который в ходе проверки использования земли Национального заповедника "Хортица", вымогал и получил взятку в сумме 60 тыс. грн от запорожского предпринимателя.
"Установлено, что чиновник Минкультуры получил неправомерную выгоду от директора ООО (общества с ограниченной ответственностью) в сумме 60 тыс. грн за непроведение проверки коммерческого общества, и невключение в документы о проверке нарушений законодательства об использовании земли национального заповедника "Хортица", - отметили в прокуратуре.
Чиновник был задержан сразу после получения денег. Военная прокуратура готовится сообщить чиновнику Министерства культуры о подозрении, а также готовит ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения на время следствия.
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http://www.segodnya.ua/world/samosud-v-meksike-shesterym-ulichnym-voram-otrubili-ruki-761409.html
Повышение зарплат их только раззадорит.
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