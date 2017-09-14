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 Высокопоставленный чиновник Минкульта задержан в Запорожье во время получения 60 тысяч взятки, - военная прокуратура

хортица

Высокопоставленный чиновник Министерства культуры Украины, проверяющий законность использования земли Национального заповедника "Хортица", задержан в Запорожье во время получения взятки от местного предпринимателя в сумме 60 тыс. грн.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Южного региона Украины.

Правоохранительные органы в четверг задержали главного специалиста отдела капитальных инвестиций Минкультуры, который в ходе проверки использования земли Национального заповедника "Хортица", вымогал и получил взятку в сумме 60 тыс. грн от запорожского предпринимателя.

"Установлено, что чиновник Минкультуры получил неправомерную выгоду от директора ООО (общества с ограниченной ответственностью) в сумме 60 тыс. грн за непроведение проверки коммерческого общества, и невключение в документы о проверке нарушений законодательства об использовании земли национального заповедника "Хортица", - отметили в прокуратуре.

Чиновник был задержан сразу после получения денег. Военная прокуратура готовится сообщить чиновнику Министерства культуры о подозрении, а также готовит ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения на время следствия.Смотрите на "Цензор.НЕТ: В заповеднике "Хортица" произошел пожар на 2 га. ФОТОрепортаж


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Артисты блин ,как на Европейской рыбалке - ПОЙМАЛ-ОТПУСТИ !!!
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Шо, и даже Министерство культуры - ПРИБЕЖИЩЕ негодяев-коррупционеров ? Дореформировались однако!
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И на сколько теперь ему поднимут жалование, что бы он в дальнейшем не брал взятки?
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В Мексике поступили жестоко, но действенно:
http://www.segodnya.ua/world/samosud-v-meksike-shesterym-ulichnym-voram-otrubili-ruki-761409.html

Повышение зарплат их только раззадорит.
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У нас борются с коррупцией повышением жалования начиная от депутатов и кончая последним клерком. А для тех кому не дают поднимаю штрафы и сроки что бы не возмущались.
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Блин. Это уже смешно, так шо аж плакать хочется. Минкульт тоже берет? А за шо им могут давать? Тотальная коррупция! Но чистку надо начинать с президента, премьера, Рады и АП. Про голову сельсовета я ничего не хочу слышать, пока не будет приведен в сознание Киев.
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Минкульт с радостью поринул в "буремні рехформи"))))
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВысокопоставленный чиновник Минкульта задержан в Запорожье во время получения 60 тысяч взятки, - военная прокуратура
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