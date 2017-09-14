 "Это могло быть демонстративным хулиганством", - Нацполиция Киева о взрыве под Кабмином 24 августа

"Тяжело сказать о какой-то приоритетной версии, потому что в одном месте сошлось несколько составляющих: и автобус с военнослужащими Национальной гвардии, и родственники военнослужащего, Героя Украины", - сказал заместитель главы Национальной полиции Украины - начальник ГУ Нацполиции Киева Андрей Крищенко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в четверг, передает Цензор.НЕТ.
"Учитывая следственные эксперименты, скорее всего, граната бросалась не прицельно, мы не исключаем и той версии, что это было демонстративное хулиганское действие, демонстративное нарушение общественного порядка в этом месте и именно в этот день", - подчеркнул А.Крищенко.
Также он призвал тех, кто располагает информацией о случившемся, в том числе, видеоматериалами, помочь следствию на условиях анонимности.
Читайте также - Киевская полиция просит отозваться свидетелей взрыва на улице Грушевского 24 августа
Как сообщал Цензор.НЕТ, в четверг, 24 августа, после 14-00 на ул.Грушевского в Киеве взорвался неизвестный предмет.
Сообщалось о двух пострадавших - мужчине и женщине, позже стало известно, что количество пострадавших от взрыва на ул. Грушевского увеличилось до трех человек. Пострадавшими оказались жена, теща и друг Героя Украины, командира роты снайперов 79-й аэромобильной бригады Валерия Чибинеева.
По информации СБУ, среди основных версий рассматривается хулиганство. Позже стало известно, что следователи квалифицировали взрыв на Грушевского в Киеве как "покушение на убийство".
398 20
Материалы по теме: Теракт под Кабмином
Киевская полиция просит отозваться свидетелей взрыва на улице Грушевского 24 августа(4)
Полиция выдворила из Украины вора в законе по кличке Профессор. ФОТО(65)
Полицейские Киева задержали преступную группу иностранцев, совершавшую разбойные нападения на бизнесменов. ФОТО+ВИДЕО(27)
Чибинеев о взрыве на ул. Грушевского: Я не думаю, что кто-то охотился на мою семью. Это вереница случайностей(32)
Крищенко треба гнати в шию, це очевидно - нардеп(0)
Теракт на День Независимости в Киеве: тяжело ранена мама жены Героя Украины Валерия Чибинеева. ФОТОрепортаж(125)
"Двое раненых. Женщина сделала шаг и упала без сознания. У мужчины более легкое ранение", - очевидец взрыва на Грушевского. ВИДЕО(58)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Це ж вулиця Грушевського, там стільки натикано камер спостереження, мамо не горюй, не те що біля пам'ятників воїнам АТО. А фотороботу "фулюганів" і до цього часу немає.
Ответить
Может "демоническое",не???
Ответить
Ответить
Ответить
Если бы Викула и титушек посадили лет на 5 -то ни кто бы не решился "демонстрировать " хулиганство.
Ответить
Ответить
Классифицируют дела(человеческие блядь судьбы!) легко и непринуждённо. Убийцу на волю, а нищего терпилу за грати.
Не-не, пока эту всю шоблу-ёблу не посадят на тюремную баланду(или не повесят на кашнанах) - в стране порядка не будет. Даже не мечтайте.
Ответить
Енто шота новоє в наукє і тєхнікє шаКАЛадной...😀😀
Ответить
Ответить
Ответить