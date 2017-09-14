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Все про:взрыв (4329) Кабмин (10563) Крищенко (172)

 "Это могло быть демонстративным хулиганством", - Нацполиция Киева о взрыве под Кабмином 24 августа

крищенко

Полиция устанавливает свидетелей взрыва в центре Киева 24 августа и не исключает версию того, что это могло быть демонстративным хулиганством именно в день празднования независимости Украины.

"Тяжело сказать о какой-то приоритетной версии, потому что в одном месте сошлось несколько составляющих: и автобус с военнослужащими Национальной гвардии, и родственники военнослужащего, Героя Украины", - сказал заместитель главы Национальной полиции Украины - начальник ГУ Нацполиции Киева Андрей Крищенко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в четверг, передает Цензор.НЕТ.

"Учитывая следственные эксперименты, скорее всего, граната бросалась не прицельно, мы не исключаем и той версии, что это было демонстративное хулиганское действие, демонстративное нарушение общественного порядка в этом месте и именно в этот день", - подчеркнул А.Крищенко.

Также он призвал тех, кто располагает информацией о случившемся, в том числе, видеоматериалами, помочь следствию на условиях анонимности.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, в четверг, 24 августа, после 14-00 на ул.Грушевского в Киеве взорвался неизвестный предмет.

Сообщалось о двух пострадавших - мужчине и женщине, позже стало известно, что количество пострадавших от взрыва на ул. Грушевского увеличилось до трех человек. Пострадавшими оказались жена, теща и друг Героя Украины, командира роты снайперов 79-й аэромобильной бригады Валерия Чибинеева.

По информации СБУ, среди основных версий рассматривается хулиганство. Позже стало известно, что следователи квалифицировали взрыв на Грушевского в Киеве как "покушение на убийство".

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Да днище какое то.То есть Украинцы пришли в свое государство имея все основание,это прорыв,подрыв государственных устоев,враги.иуды,всем по 7 лет.А любители парашенского мира ,которые целились в военных,а попали в мать героя ато хулиганы.Это п..ц товарищи.Овощ,это мальчик с голой попой.
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Ну, ведь при расследовании бойни в Княжичах суд вообще признал, что по машине ДСО стреляли из автомата без умысла кого-то убивать...
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Если бы взорвали весь кабмин и не осталось бы там камня на камне ,то можно бы было считать хулиганством ,но только мелким ....
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Ну если врыв гранаты в центре Киева ето хулиганство то дальше и говорить с етой властью ниочем. А расстрел Небесной Сотни ето видимо правакация?
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- Ну, да! Это было "чистай вады" хулиганство. И морда твоя похожа на сиротскую.

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Ти, Крищенко, нам не про версії кажи, а відносно успіхів ПОШУКУ ПІДОЗРЮВАНИХ.

Це ж вулиця Грушевського, там стільки натикано камер спостереження, мамо не горюй, не те що біля пам'ятників воїнам АТО. А фотороботу "фулюганів" і до цього часу немає.
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Юристы есть??? А шо, есть такой термин-"демонстративное хулиганство"??
Может "демоническое",не???
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Или хулиганы вышли на "демонстрацию" против ментов?
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Это могло быть демонстративным хулиганством",

Если бы Викула и титушек посадили лет на 5 -то ни кто бы не решился "демонстрировать " хулиганство.
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Короче, пацаны переняли кацапский опыт правосудия и херачат так, как настроение ляжет!
Классифицируют дела(человеческие блядь судьбы!) легко и непринуждённо. Убийцу на волю, а нищего терпилу за грати.
Не-не, пока эту всю шоблу-ёблу не посадят на тюремную баланду(или не повесят на кашнанах) - в стране порядка не будет. Даже не мечтайте.
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Вобля, GOOGLE не вкурсах шотакое "демонстративное хулиганство"...
Енто шота новоє в наукє і тєхнікє шаКАЛадной...😀😀
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Поліція повинна ловити злочинців, а не вангувати. Ну казкарі
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Это рыло сдало Горловку Безлеру,теперь оно в Киеве.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Это могло быть демонстративным хулиганством", - Нацполиция Киева о взрыве под Кабмином 24 августа
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