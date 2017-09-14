 Украина движется в правильном направлении, - президент ЕБРР во время встречи с Гройсманом

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
Президент ЕБРР отметил, что возвращение Украины к экономическому росту - это очень хороший знак. "Думаю, что это очень хорошая новость. Еще многое предстоит сделать и пройти долгий путь к восстановлению, но Украина движется по этому пути", - сказал Чакрабарти.
Он подчеркнул, что Украина остается в числе стран - крупнейших объектов инвестирования Банка и руководство ЕБРР рассчитывает на успешную реализацию ряда уже начатых совместных проектов - в частном секторе, в газовой сфере, сфере муниципального и железнодорожного транспорта, а также в сфере реформирования крупных государственных компаний.
"Мы заинтересованы в активизации сотрудничества и увеличении объемов и количества проектов, которые могут быть реализованы в Украине", - сказал Гройсман.
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