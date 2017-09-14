 Венгрия, Румыния, Греция и Болгария обратятся в Совет Европы и ОБСЕ из-за украинского закона об образовании, - глава МИД Болгарии

Об этом заявила глава МИД Болгарии Екатерину Захариеву, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы, безусловно, обеспокоены, и не случайно есть совместная инициатива с коллегами из европейских стран, которых может коснуться этот закон. И сегодня мы подписали письмо с министрами иностранных дел Венгрии, Румынии, Греции и Болгарии министру иностранных дел Украины, в котором мы сигнализируем о том, чтобы этот закон не коснулся прав меньшинств и образования на родном языке. Мы отправим такое же письмо в Совет Европы и ОБСЕ", - сообщила она.
"Украинская сторона заверила, что закон направлен на укрепление украинского языка и не повлияет на изучение европейских языков", - сказала министр.
Е.Захариева также рассказала, что на днях в МИД Болгарии вызвали заместителя украинского посла, где ему выразили озабоченность в связи с законом.
Как сообщалось, 5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.
7 сентября министр иностранных дел Венгрии Пейтер Сийярто заявил, что своей новой политикой в сфере образования Украина "вонзила нож в спину" соседнему государству. 10 сентября пресс-секретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер сообщил, что на всех форумах ООН, ОБСЕ и Европейского союза Будапешт будет ставить вопрос о внесении поправок в языковую статью закона Украины об образовании. При этом дано распоряжение венгерским дипломатам не поддерживать в международных организациях важные для Украины решения.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что Украина "и в дальнейшем будет делать все для развития украинского (языка - ИФ) и гарантировать свободное развитие языков национальных меньшинств: это наша обязанность". По его словам, уже на текущей неделе Министерство образования и науки Украины предоставит детальную информацию относительно принятого закона "Об образовании" и его применения.
По состоянию на вечер 14 сентября информации о том, спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал принятый закон, нет.
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одна критика - "уменьшает, запрещает"
дайте прочесть сам закон...
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Может еще Индия на цыган впишется?
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и все они знали только русский, а к украинскому - с презрением. и это после того, как при царе гнобили греков, очень много умерли (ни школ, не больниц).
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Це дикість навіть не розуміти мову країни в якій живеш.
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Для страны в которой бул ущемлен украиснкий язык более 600 лет, это нормально!
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Ну, я - меньшинство. Мне нафик не нужен язык, на котором разговаривает маленькая восточно-европейская страна. Хотят- пусть помогают мне деньгами 😂😂😂
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А скалічені щелепи можете акробатичним етюдом закласти собі до дупи....
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р.s.Я оканчивала рус.школу в Киеве, думаю на русском, но сын спокойно мыслит на двух языках - не задумываясь, учитывая англ.яз (3) и только становится образованнее. В чем проблема?
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Климкин ясно сказал: развитие украинского языка(!!!) и гарантия свободного развития "языка нац.меншинств" (2-ой абзац с низу)
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есть государство/страна Украина и также есть украинский язык=>знание государственного украинского языка - нормально и естественно......
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Венгрия - которая заглядывается на Закарпатье и преследует стратегические цели в виде взращивания пятой колоны в Украине
Румыния - которая тупо бреди идеей романиа маре (великая румыния), у нее у самой куча нерешенных вопросов с трансильванскими неграми, пардон, венграми...
Греция - которая вечно недовольна, то турецким Кипром, то названием соедней Македонии, то суммой дотаций из ЕС
Болгария - это прикроватный коврик кремля
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"а кацпский язык не входит в языки..." - like it :D
на клавишах переучусь, если надо - закон е закон!
закон суров, но он закон.
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Адольф Ершов
Казахи, или как вас там.
Запомните: русские, рано или поздно, вернутся за своими деньгами.
--
Adam Baltabekov
другой товарищ с тем же именем но по фамилии гитлер тоже приходил в другие страны за "своими деньгами", но только плохо кончил при этом казахские земли не ваши земли хватит у других наций их земли клянчить
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На цьому відкланююсь, добраніч, щасливо запльовувати інтернет!
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території, стільки й української державності." Іван ЗаєцьУкраїнці
самі вирішать в який спосіб захищати Батьківщину і як будувати свою національну державу. Адже мова це - засіб захисту від чужинців і
поневолення. Угорці, румуни, болгари, греки, поляки, молдовани мають спільні кордони з
Московією? Загарбницька імперська політика поляків, румун, угорців щодо українців має нас якось
спонукати до лібералізму у мовному питанні чи навпаки? Хтось з них воює зараз з
ордою, ярмо якої ми скинули майже через 4 століття?І в чому власне, суть утисків і обмеження нацменшин? Освіта молодших і середніх класів для нацменшин у місцях
компактного проживання гарантована в Україні ЗАКОНОМ. Хочуть це саме для
середньо-спеціальної і вищої освіти? З якого переляку? В Угорщині, Греції, Румунії чи Польщі є така
гарантія для нацменшин? Для українців є? Ніде у світі такого немає! І в нас не
буде. Тож, нехай вчать українську, адже всі громадяни України забов`язані знати
укранську мову! Тут Українська держава, поважайте ії або забирайтеся геть!
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