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Все про:Болгария (324) Венгрия (447) Греция (489) Румыния (511) язык (3516)

 Венгрия, Румыния, Греция и Болгария обратятся в Совет Европы и ОБСЕ из-за украинского закона об образовании, - глава МИД Болгарии

мид болгария захариева

Главы МИД Болгарии, Венгрии, Греции и Румынии подписали письмо главе МИД Украины, где выразили обеспокоенность из-за нового закона об образовании

Об этом заявила глава МИД Болгарии Екатерину Захариеву, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Также читайте: Венгрия предлагает Порошенко не подписывать закон об образовании, а вернуть на доработку в Раду, - посол в Украине Кешкень

"Мы, безусловно, обеспокоены, и не случайно есть совместная инициатива с коллегами из европейских стран, которых может коснуться этот закон. И сегодня мы подписали письмо с министрами иностранных дел Венгрии, Румынии, Греции и Болгарии министру иностранных дел Украины, в котором мы сигнализируем о том, чтобы этот закон не коснулся прав меньшинств и образования на родном языке. Мы отправим такое же письмо в Совет Европы и ОБСЕ", - сообщила она.

"Украинская сторона заверила, что закон направлен на укрепление украинского языка и не повлияет на изучение европейских языков", - сказала министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": К сожалению, дискуссия о новом законе об образовании сводится к обсуждению статьи, определяющей язык обучения, - Хобзей

Е.Захариева также рассказала, что на днях в МИД Болгарии вызвали заместителя украинского посла, где ему выразили озабоченность в связи с законом.

Как сообщалось, 5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

7 сентября министр иностранных дел Венгрии Пейтер Сийярто заявил, что своей новой политикой в сфере образования Украина "вонзила нож в спину" соседнему государству. 10 сентября пресс-секретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер сообщил, что на всех форумах ООН, ОБСЕ и Европейского союза Будапешт будет ставить вопрос о внесении поправок в языковую статью закона Украины об образовании. При этом дано распоряжение венгерским дипломатам не поддерживать в международных организациях важные для Украины решения.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что Украина "и в дальнейшем будет делать все для развития украинского (языка - ИФ) и гарантировать свободное развитие языков национальных меньшинств: это наша обязанность". По его словам, уже на текущей неделе Министерство образования и науки Украины предоставит детальную информацию относительно принятого закона "Об образовании" и его применения.

По состоянию на вечер 14 сентября информации о том, спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал принятый закон, нет.

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Цікаво, скільки в кожній із перелічених країн повністю українських шкіл? І скільки університетів з україномовними курсами? Хто би вже гавкав.
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Уууууууу. Как все запущенно. Интресно, стесняюсь спросить, а скоко школ или хотя бы классов с украинским языком в греции. Пипец.
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cуть в том что у них нет запрета наверное на любые школы с обучением на любых языках
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Угу. А сколько украинцев в Греции, поинтересуйся? Причем не таких, что смотались год- два назад, а кто поколениями там жиет? Блин, как все запущено... НЕ зря большевички логику перестали в школах учить
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в котором мы сигнализируем о том, чтобы этот закон не коснулся прав меньшинств... Не ссыте, не кАснеЦа. Вы лучше расскажите сколько украинских школ у вас в странах...
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та нехай собі як знають божеволіють. конають- нам своє робить ! ( п. тичина) . чого всяке г. вважає своїм правом залізти до нашої хати? може вже давно пора жити своїм розумом і нас...ти на всі їхні "обеспокоєнності"?
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я так понял, что самого закона никто в глаза не видел.
одна критика - "уменьшает, запрещает"
дайте прочесть сам закон...
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а где у нас столько болгар и греков нашлось, тем более компактно проживающих?
Может еще Индия на цыган впишется?
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Не хвилюйся, завтра влада може їх завести замість українців, які або помруть від реформ влади, або самі втечуть на Захід від тих же реформ.
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возле Мариуполя и Бердянска до 10% греков, но это было 5 лет назад, а теперь может меньше.
и все они знали только русский, а к украинскому - с презрением. и это после того, как при царе гнобили греков, очень много умерли (ни школ, не больниц).
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Їхав десь на початку війни поїздом Маріуполь-Львів з одною гречанкою. То вона плювалась на росіян на Донбасі і їх їзик і казала, що треба закрити всі рос. школи там, як розсадник сепаратизму і менше з ними сюсюкатись!... Це було навіть для Західної України закруто...
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pinkerton) Как понять "все они знали только русский, а к украинскому - с презрением" ЭТО ТОЖЕ САМОЕ ЧТО В ГРЕЦИИ ПРОЖИВАЮТ УКРАИНЦЫ, ОНИ РАЗГОВАРИВАЮТ НА АНГЛИЙСКОЙ, А К ГРЕЧЕСКОМУ ЯЗЫКУ С ПРИЗРЕНИЕМ!
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От, гугл в рученьки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#.D0.91.D1.96.D0.BB.D0.BE.D1.80.D1.83.D1.81.D0.B8
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Какого х. Греция и Болгария вообще не граничат с Украиной. Сегодня читал что в приграничных территориях к Венгрии - большая часть населения не знает украинского , русского. Говорят только по венгерски. Мало того что они живут на территории Украины , они даже не понимают , когда с ними разговаривают. То есть получаются - они только по карте живут на территории Украины. У большинства 2 паспорта. Ладно они любят Венгрию и учат язык их. Но не понимать языка страны в которой живёшь. Они не переселенцы - а именно родились и живут в Украине официально....
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В одному селі біля Косино, кордон з Угорщиною, 2015 рік, шинок. Меню на угорській мові. З офіціантом спілкуємось невербально, жестами. Добре хоч малюнки в меню були.
Це дикість навіть не розуміти мову країни в якій живеш.
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такое же отношение венгров к украинцам и укр. мове, как у русских - поэтому и не знают, и не хотят знать. это шовинизм.
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Пусть учат свои меньшинства за свои же деньги в субботних школах. За деньги украинцев - шиш !
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А твои дети, конечно, за счет других? Патаму што титульній?
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Да, я титульный. А ты п.здуй за Урал - на родину предков.
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кстати, ученые - лингвисты, сравнивая венгерский язык и коми, самоедские языки племен северного Урала обнаружили очень близкое сходство, родство, и сказали об этом венгерским ученым, доказали, так те стали в позу, обиделись и отрицали - то есть обиделись, что их сравнили с дикими отсталыми народами Урала, они, мол,европейцы! очень высокомерные эти венгры, потому и не хотят укр. мову учить. а язык очень сложный и нигде на нем не говорят кроме Венгрии, не похож ни на один язык той же группы (финский, эстонский, удмурсткий, марийский, мордовский) а только на коми.
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Реально найближчі лінгвістичні родичі мадьярів ханти і мансі, але мадьяри соромляться про це згадувати )
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Суть вопроса: Дети представителей нацменьшинств сначала будут изучать предметы на родном языке, в 5-9-м классах у них будут вводиться предметы на украинском языке преподавания, "а в старшей школе это могут быть почти все предметы на украинском языке"
Для страны в которой бул ущемлен украиснкий язык более 600 лет, это нормально!
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Так и 600? Ну, и чего ж ві по-русски тут на нет исходите? И что же, как на мой взгляд, не нормально наступать на грабли, на которіе не раз наступали.
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600 лет с захвата Орды однако! Поэтому укинский язы кнужно защищать, что бы не забыли. Я такой же как все...
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А с Буркина-Фасо обратились. Или из Суринама какого?
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Эти страны возмущаются потому, что уже раскрыли рот на эти территории и раздали там свои паспорта. Им украиский язык не нужен ни в каком виде.
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еще в мае 2014 году Жириновский и Дума обратились к этим странам: мол это ваши территории, забирайте, на что эти страны ответили: мы не претендуем ни на что, а теперь через 3 года значит претендуют уже стараниями Расеи.
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Поцікавлюсь для себе, на що претендують греки з болгарами не маючи кордону ?
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а ты глняь не их место компакного проживания.
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Та,я вас умоляю. Все это проплаченная рузкими озабоченность, направленная на разрушение целостности Украины .
Ну, я - меньшинство. Мне нафик не нужен язык, на котором разговаривает маленькая восточно-европейская страна. Хотят- пусть помогают мне деньгами 😂😂😂
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Имя моей страны Украина!!!! Не Болгария, Венгрия или Румыния , а Украина!!!! И обучение будет на украинском!
А скалічені щелепи можете акробатичним етюдом закласти собі до дупи....
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Ну, хоча б це спромігся українською зобразити...
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Вы главное не волнуйтесь, скоро преподавание в перечисленных странах будет исключительно на мокшанском наречии
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Пусть наши дипломаты спросят у Венгрии и Румынии - почему те раздают свои паспорта жителям Украины, при этом нарушая украинские законы (двойное гражданство у нас запрещено).
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Не, за просту "стурбованість" готовити емігрантів за свій кошт - це дуже не вигідно. Мозги коштують дорого. Тому стурбованості мало.
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То до одного місця їхнє озабочення... Хай вчать українську мову!!! Шевчено вивчив і інші вивчать, а хто не може то хай пилують з нашої землі на всі чотири сторони. Запитайте спочатку німців чи вони дають громадянство людині котра не знає німецької, так само будь які європейські країни і США, хай падли тепер не лізуть, як в нас війна то вони озабочені і помогти не змогли, а тепер лізуть в нашу країну з своїми порадами??? Нах тих тварин послати, і хай в себе командують!
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Слишком много россиян, болгар, венгров, румын, греков, армян, молдован и т.д. А потом, чуть что - там наши люди. Эти времена должны уйти. Живешь в Украине, учи язык.
р.s.Я оканчивала рус.школу в Киеве, думаю на русском, но сын спокойно мыслит на двух языках - не задумываясь, учитывая англ.яз (3) и только становится образованнее. В чем проблема?
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Вы понимаете-- если Вы не видите проблему, это не значит, что ее нет
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выучить ребенку язык за тять лет, той страны где живешь это не проблема, а признак культуры.
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не напрягайся, пиши как умеешь. Я всю жизнь прожил в Украине, в отличе от тебя могу на мове.
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Ну, про их культуру - это ближе к ночи, а вот уважение к стране проживания обязаны выказывать хотя бы таким образом
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Пусть представители этих стран расскажут, сколько у них проживает украинцев и сколько для них создано украинских школ.
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Пішли на Фхуй, цигани довбані! В себе будете голос піднімати! Завжди всякий непотреб суне рило до України!
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Йой, хлопе... отримав шубу з барського плеча, та ще й хочеш, аби всі гудзики були на твій смак ..
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Зато вже навчив тя державної за десять хвилин! Мав би зрозуміти переваги навчального процесу на мові меншин... якщо потягнеш...
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Слухай, а що азіати мадьяри роблять в Європі ? Чи не час їм назад - в Азію, в родную ґавань так би мовити?.. Як гадаєш?
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По твому "Йой", стало зрозуміло , що ти також сексменшиство.
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Це про греків, які від Німеччини та Франції ( в основному) 50 лярдів крайнього разу отримали?
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Чому я не можу в УКРАЇНІ подивитись футбол без проблем( дивлюсь по білорусі-5) ?Це таж тема. Скоро дихати не дадуть.
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А что в сракозадвиженске бялоруцкие программы тоже транслируют? Во техника!
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Ну и какого хрена истерить Венгрии, Румынии, Греции, Болгарии и др.........
Климкин ясно сказал: развитие украинского языка(!!!) и гарантия свободного развития "языка нац.меншинств" (2-ой абзац с низу)
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Вы, как то "агрессивно" настроены на нашу "мову" . Это вопрос не государства Украина, а общности нации. Нет единства - нет будущего для Украины. Раздерут барыги по шматьям.
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В чем-то согласна с Вами (слова Климкина - ещё никак не закон), НО
есть государство/страна Украина и также есть украинский язык=>знание государственного украинского языка - нормально и естественно......
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Наи паритетных началах у нас тоже есть претензии, которые можно и нужно предьявить.
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??????? Эти венгры,греки,армянцы не считая рузких где были,когда мордва Украинский язык искореняет на крыму, дамбасе, на масковии? Какой то однобокий подход к вопросу. ГРАЖДАНИН УКРАИНЫ ОБЯЗАН ЗНАТЬ ЯЗЫК СТРАНЫ ПРОЖИВАНИЯ. А венгерско-армянский? Дык ктож его запрещает изучать?
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Ну и чудак же ты.. Где была Украина, чо не спросишь, когда " мордва искореняла" ?
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Конечно, трудно. С такими друзями, как ті, и врагов не надо - втри счета все спалят.
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Вот от тебеподобных уёбков избавится страна и всё наладится.
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Путин радостно потирает руки.Провокаторы из БПП в очередной раз подставили страну.
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если все врямя оглядываться на всякое хуйло, можно шею сломать.
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О, і болгар і греків смикнули. А греків яка блоха вкусила? Може їм ще тринадцяту державну мову подавай?
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К..й вам в рот. Ещё к кацапам обратитесь напоследок.
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Если разобрать по странам:

Венгрия - которая заглядывается на Закарпатье и преследует стратегические цели в виде взращивания пятой колоны в Украине
Румыния - которая тупо бреди идеей романиа маре (великая румыния), у нее у самой куча нерешенных вопросов с трансильванскими неграми, пардон, венграми...
Греция - которая вечно недовольна, то турецким Кипром, то названием соедней Македонии, то суммой дотаций из ЕС
Болгария - это прикроватный коврик кремля
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Всі хочуть ...? ..А нах...вказувати українцям !!!
.
...
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Краще б ці підараси так заметушилися на підставі окупації кацапами українських земель. Натомість, вся ця хуйня готова кістьми лягти, аби Україна була слабкою .
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Просто необходимо принимать закон ,что без знания государственного языка (как кстати в подавляющем большенстве стран мира и в этих четырех тоже) запрещено работать в госучереждениях ,госслужбе,госпредприятиях.Частные структуры принимать на работу хотябы с умением четать и понимать язык ,и тд итп. Представте картину, сможет ли ктото устроится на нормальную работу в любой из этих четырех стран ,без знания их языка.Но самое хреновое , местные, а это в основном Закарпатье ( в основном Мадьяры) и Буковина(Румыны) нехотят учить Украинский язык. Нет желания учить язык и может быть(гипотетически) когда нибуть стать министром ,и ли даже президентом страны -неучи, но тогда необежайся.
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В этих странах ни одной украинской школы, до каких пор мы будем терпеть унижение？
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При этом нужно отметить, что сегодня болгарских, греческих, румынских, чешских и словатских школ у нас тоже нет. Все они учаться на русском!!!!
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короче в Украине - мова.
"а кацпский язык не входит в языки..." - like it :D
на клавишах переучусь, если надо - закон е закон!
закон суров, но он закон.
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Государственное информагентство Казахстана в четверг разместило любопытную карту государства под названием Qazaqstan, в состав которого вошли части России





Адольф Ершов

Казахи, или как вас там.
Запомните: русские, рано или поздно, вернутся за своими деньгами.
--
Adam Baltabekov
другой товарищ с тем же именем но по фамилии гитлер тоже приходил в другие страны за "своими деньгами", но только плохо кончил при этом казахские земли не ваши земли хватит у других наций их земли клянчить
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В принципі я за спільний україно-казахський кордон.
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я так понимаю, эти хитросделанные, хотят чтобы Украина обеспечила образование в школах на их языках, потом соответственно должна обеспечить доступность высшего образования на этих же языках, а они, выдав втихаря свои паспорта, заимеют себе граждан ни копейки не вложив в их образование! коль вы так радеете за свои языки - финансируйте углубленное их изучение в средней и старшей школе, никто не против!
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На территории претендуют? А армяне тут при чем? Ну а греции сам Зевс велел предъяву масковии выдвинуть за крым, которая своим его считает, и шо характерно, крысы крымские на очередном референдуме 200% явку обеспечат в случае перспектив присоединения к греции. Их полуостров, их...вон даже названия городов греческие, ялта -ялос (берег) . Так что, потомки Тезея вперед на маскву за землями своими!
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Рівень ваших каментів, пані та панове, засмучує, хотя й дещо прояснює. Менталітет " чи буде мені зтого краще, хрьон знає, зато сусідові буде гірше" не зовсім продуктивний... Може тут і є один з приводів того, що В україні найнижчий в Європі рівень заробітків...
На цьому відкланююсь, добраніч, щасливо запльовувати інтернет!
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Йди собі куди йшов. Ми за тобою сумувати не будемо
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Україна пишеться в великої літери, безідейна ти протоплазмо!
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Може хто знає, скількі дітячіх садочков, шкіл з українскою мовою навчання є в Венгрии, Румынии, Греции и Болгарии?
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Майже немає, а якщо щось і трапляється, то це недільні і суботні школи, в яких українські діти навчаються виключно за гроші своїх батьків - Перелік_українських_навчальних_закладів_за_межами_України
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краіна повинна захіщати свою мову - маю на увазі владу.
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Турбуються? От і добре. А нам своє робити."Скільки української мовної
території, стільки й української державності." Іван ЗаєцьУкраїнці
самі вирішать в який спосіб захищати Батьківщину і як будувати свою національну державу. Адже мова це - засіб захисту від чужинців і
поневолення. Угорці, румуни, болгари, греки, поляки, молдовани мають спільні кордони з
Московією? Загарбницька імперська політика поляків, румун, угорців щодо українців має нас якось
спонукати до лібералізму у мовному питанні чи навпаки? Хтось з них воює зараз з
ордою, ярмо якої ми скинули майже через 4 століття?І в чому власне, суть утисків і обмеження нацменшин? Освіта молодших і середніх класів для нацменшин у місцях
компактного проживання гарантована в Україні ЗАКОНОМ. Хочуть це саме для
середньо-спеціальної і вищої освіти? З якого переляку? В Угорщині, Греції, Румунії чи Польщі є така
гарантія для нацменшин? Для українців є? Ніде у світі такого немає! І в нас не
буде. Тож, нехай вчать українську, адже всі громадяни України забов`язані знати
укранську мову! Тут Українська держава, поважайте ії або забирайтеся геть!
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Так можно далеко зайти. Почему бы не поребовать, что бы наши переселенцы например в Германии тоже получали образование на укринском языке и не парились уча немецкий. Потом потребовать наказать их работодателей за то, что они не знают украинский язык.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВенгрия, Румыния, Греция и Болгария обратятся в Совет Европы и ОБСЕ из-за украинского закона об образовании, - глава МИД Болгарии
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