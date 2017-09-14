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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:Киев (18159) пожар (3538)

 В Киеве горели киоски на рынке "Колибрис". Перекрывалось движение скоростного трамвая. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

В районе киевской Борщаговки произошел масштабный пожар в МАФах на рынке "Колибрис".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает 112.ua со ссылкой на сообщения очевидцев.

Как сообщила пресс-секретарь ГосЧС Светлана Водолага в комментарии телеканалу "112 Украина", пожар начался около 17:24 с одноэтажного здания аптеки площадью 10 на 20 м на ул. Леся Курбаса. На место выехали спасатели.

Обшивка аптеки была из горючих материалов, огонь быстро распространился на другие постройки. Приблизительная площадь пожара составляет около 2000 кв. м.

В 18:25 пожар был локализован. Продолжаются работы по полной ликвидации

"Информации о пострадавших или погибших нет надеемся, не будет", - заявила Водолага.

К тушению пожара привлечены 54 человека личного состава и 11 единиц техники.

Как сообщает издание Vgorode из-за пожара перекрыто движение скоростного трамвая.



В Киеве горели киоски на рынке Колибрис. Перекрывалось движение скоростного трамвая 01

В Киеве горели киоски на рынке Колибрис. Перекрывалось движение скоростного трамвая 02

В Киеве горели киоски на рынке Колибрис. Перекрывалось движение скоростного трамвая 03

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Да там уже давно пора всё убрать нахрен.
Гадюшник немыслимый.
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Гадюшник не гадюшник, но вместо того, что бы предложить предпринимателям другую площадку, власть использует методы обычных себе бандитов.
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Это не правда.
В 100 метарх тц квадрат - там свободных площадей не ж@пой жуй, но есть.
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Очередной пример содействия развитию малого бизнеса по-новому, т.е. по-соевому...
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Малый бизнес - это не ларьки.
Поедьте в Вену или Варшаву - там этого гуана нет, города чистые.
Тут полностью поддерживаю боксёра.
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Багор, песок, огнетушитель, пожарная безопасность? Не - не слышали.
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Так отож. А над всей этой херней из говна и палок велись дорожные работы. Будет смешно, если все это сгорело из-за бычка который сверху работяга бросил.
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теперь тут будут пару бетонных коробок по лондонской цене за квадратный метр, или очень нужный (где то 59987) торговый центр..
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Не, ну там пару-тройку этажей есть куда втулить
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как-то подозрительно совпало с ремонтом дороги рядом, кто-то хочет кусок земли...
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Тада. Под мостом на транспортной развязке. Там теперь стопудово гольф-клуб или небоскреб построят.
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ели сквер отсояли, суки рубят деревья, только бы высоток натыкать...
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На первой фотке, вывеска весит..."Свіжа кров", дальше не читаемо.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Киеве горели киоски на рынке "Колибрис". Перекрывалось движение скоростного трамвая. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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