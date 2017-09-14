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 Из 19 вывезенных с оккупации заключенных за девятерых просили родственники, а десять отобраны террористами, - Лутковская

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Из вывезенных сегодня с оккупированных территорий 19 заключенных 9 просили забрали оттуда родственники, 10 - были отобраны террористами "ДНР".

Об этом уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская заявила в эфире Еспресо.TV, передает Цензор.НЕТ.

"Ко мне обращаются родственники ... Чаще список формируется из просьб родственников. Сегодня 9 человек были из нашего списка, 10 - это другие люди", - отметила обдусмен.
Сегодня они будут доставлены в Мариупольского следственного изолятора, где будет пройдут первичный медицинский осмотр. После этого их поместят в карантин, после чего уже будет приниматься решение о том, где именно в дальнейшем будут отбывать наказание эти заключении.

"Это те осужденные, отбывавшие наказание в соответствии с решениями украинских судов по состоянию на момент начала конфликта и оказались на неподконтрольной территории двойными заложниками, потому что их родственники находились на подконтрольной Украины территории, но, к сожалению, не имели возможности ни приехать на свидание, ни передать передачу. А те люди, собственно, не имели возможности воспользоваться теми правами, которые они имеют в соответствии с украинским законодательством, даже находясь в системе пенитенциарной службы ", - пояснила Лутковская.

При этом на территории, подконтрольной российско-террористическим войскам, сообщила она, останутся "достаточно большое количество" украинских заключенных. Это обусловлено тем, что к войне с Россией в Донбассе было много мест отбывания наказаний.

"Просто не удается забрать всех", - добавила Лутковская.

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т.е. тут родственники попросили и отпустили, а за наших военнопленных мало просят или много запрашивают???
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согласен, как то не алоэ
но ведь и бойцы наши там на положении (пардон) зэков
(военнопленными то их не считают , войны же нет!)
а суть одна - не свободные.. не по своей воле
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Самое хреновое ,что среди них может оказатся подсадной , обработаный фсб ,возможно даже воевавший на стороне теров. Ведь лугандонцы принемали и заключоных ,а замазан кровью еще сильнее на крючке у фсб.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияИз 19 вывезенных с оккупации заключенных за девятерых просили родственники, а десять отобраны террористами, - Лутковская
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