 Из 19 вывезенных с оккупации заключенных за девятерых просили родственники, а десять отобраны террористами, - Лутковская

"Ко мне обращаются родственники ... Чаще список формируется из просьб родственников. Сегодня 9 человек были из нашего списка, 10 - это другие люди", - отметила обдусмен.
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Сегодня они будут доставлены в Мариупольского следственного изолятора, где будет пройдут первичный медицинский осмотр. После этого их поместят в карантин, после чего уже будет приниматься решение о том, где именно в дальнейшем будут отбывать наказание эти заключении.
"Это те осужденные, отбывавшие наказание в соответствии с решениями украинских судов по состоянию на момент начала конфликта и оказались на неподконтрольной территории двойными заложниками, потому что их родственники находились на подконтрольной Украины территории, но, к сожалению, не имели возможности ни приехать на свидание, ни передать передачу. А те люди, собственно, не имели возможности воспользоваться теми правами, которые они имеют в соответствии с украинским законодательством, даже находясь в системе пенитенциарной службы ", - пояснила Лутковская.
При этом на территории, подконтрольной российско-террористическим войскам, сообщила она, останутся "достаточно большое количество" украинских заключенных. Это обусловлено тем, что к войне с Россией в Донбассе было много мест отбывания наказаний.
"Просто не удается забрать всех", - добавила Лутковская.
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но ведь и бойцы наши там на положении (пардон) зэков
(военнопленными то их не считают , войны же нет!)
а суть одна - не свободные.. не по своей воле
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