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 Политика Украины
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 СБУ опровергает "безосновательные обвинения" Саакашвили относительно попытки его прослушивания

саакашвили прослушка

В Службе безопасности Украины назвали "безосновательными" обвинения лидера партии "Рух новых сил", экс-главы Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили относительно попытки якобы его прослушивания.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении СБУ в Facebook.

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"СБ Украины опровергает безосновательные обвинения Михеила Саакашвили относительно попытки якобы его "прослушивания" сотрудниками спецслужбы. Служба безопасности Украины работает исключительно в правовом поле украинского законодательства и не осуществляет подобных процессуальных действий без решения суда за гражданами, какой бы статус они на сегодня не имели", - говорится в заявлении.

Как сообщалось ранее, экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили опубликовал на своей странице в Facebook видео, на котором он рассказал о попытке сотрудников СБУ попасть к нему в номер гостиницы.

Саакашвили на записи продемонстрировал сумку, которую якобы оставили у него в номере люди, представлявшиеся сотрудниками СБУ. В ней политик обнаружил кабели и диски, которые предназначены, по мнению Саакашвили для прослушки.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Во время обыска в квартире одного из участников событий на пункте "Шегини" обнаружены оружие и боеприпасы, - полиция. ФОТОрепортаж

Вечером, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.

Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.

В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".

В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.

Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.

В понедельник утром Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что считает, прорыв возле ПП "Шегини" атакой политиков на государственность страны. В свою очередь министр МВД Арсен Аваков подчеркнул, что каждый из участников прорыва границы и нападения на полицейских будет установлен и понесет ответственность согласно закону.

СБУ опровергает безосновательные обвинения Саакашвили относительно попытки его прослушивания 01

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Пусть посмотрят на ФБ , кто поёт диферамбы саакашвили - все ольгинцы ! Кремлёвским упырям не столь важно , кто в Украине зажжёт искру войны ; Миша , Вася или Серёжа , им важен результат !
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я неможу зрозуміти хто таке пише такі коменти ? там вся росія в екстазі від вашого міші ! що ви за люди хто ви такі що пишите таку відверту брехню і маячнюСБУ опровергает "безосновательные обвинения" Саакашвили относительно попытки его прослушивания - Цензор.НЕТ 8870 https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Iaw3r9ptEUw
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Сам придумав? Там навпаки четвертий день всі канали за нього топлять.
https://www.youtube.com/watch?v=Iaw3r9ptEUw&feature=youtu.be&t=23

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сайт ОБОЗРЕВАТЕЛЬ опубликовал видео из Черновцов где кортеж машин Батона Мыхо мчит по трассе 200 км/час.
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Зайди на сайт и всё увидишь.я пользуюсь ссылками.
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это фейк,на самом деле скорость была 350 км в час


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Ага, я теж хочу подивитись де в нас можно так їхати ?
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А послухати пустобреха, прийшло аж 150 чоловік
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уже сегодня смеялись с михиного секса по телефона -а вы опять))))))
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ФСБ РАБссии подозревает Максакову и Сракашвили в любовной связи. :D отета ДАААА!!!!!!!
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Они верят что он "мессия" пришедший их спасти от власти Майдана.
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Легко допускаю, что в номере Саакашвили СБУ, Генеральная Прокуратура или МВД хотели установить прослушку. Не верю, что в Грузии спецслужбы не прослушивали пророссийскую оппозицию, просто потому что все спецслужбы мира прослушивают самых влиятельных людей. Они собственно для добычи разведданных и составления личного дела и были созданы. США прослушивает европейских чиновников, Россия тоже, а так же чиновников СНГ и других государств мира. Другое дело, что все делают вид якобы это не так. На самом деле разведка всегда начеку. Это давно известный факт. Тем более что стоит прослушать гражданина в постсоветском государстве, где у власти одни бандиты, воры, олигархи, где царит коррупция и беспредел.
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Даю прогноз-Михо марионетка Трампа засланный в Украину как месть нашему уважаемому Президенту Петру Алексеевичу Порошенко за его позицию в избирательном процессе Президентов США когда он поддерживал господу Клинтон.
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Во бля дела завернул Господь Умные маланци давным давно выехали Кто на землю обетованную кто в штаты кто в Австрии Германии А здесь осталась одна придурочная мразь Продаватели труселей и бывшие агенты КГБ как Петручио И самое одивительное что ети вырожденци умудряются нес обкрадывать А мы терпим Пока терпим
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Я тоже имею возможность уехать в Израиль -имею паспорт и недвижимость которую сдал в оренду и живу здесь за те деньги,я люблю Украину и здесь у меня могилы моих родственников и моя мама живет со мной в одной квартире в Виннице.
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Що в тебе вкрали? судячи з твоєї писанини з розумом у тебе не дуже. Охоронцем працюєш? і що ж ти нажив що в тебе можна було б вкрасти? а, здогадуюсь: це маланци тобі не дають достойну зарплату за такий тяжкий труд.
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С начала 90-х я начинал бизнес по продаже на винницком базаре видеокасет и смог немного поднятся купив в Хайфе квартиру ,сдаю законно в оренду уплатив налоги а на остатки немного коплю а частт использую здесь для жизни. Кто вам тоже это запрещал ?
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Леня, Комент не тобі, а СА (советская армия?), дивись уважно. Я знаю, що ти не дурень
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Воровать меня с детства учили что это плохо а вот думать головой чтобы меньше руки работали тоже. Не укради а ищи и кумекай как заработать себе на кусочек колбасы с маслом и куринной колбасой.
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Где я вру ? Врать плохо но обмануть можно при большой необходимости для пользы дела.
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Я когда мне было 8 лет хотел велосипед а покойный дедушка Лейба Соломонович имел деньги но говорит что за так если он мне его купит то я стану лентяем . Я неделю с утра до вечера продавал вместо него билеты в кинотеатр где он работал.
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Я бачу що ти розумний півник Навіть занаддто як для олегофрена Спілкуватися з тобою не хочу й не буду Хоча б тому що ти гребінь
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Будете удивлены , но оплачивает его вояжи человек путЫна !
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Надо найти способ нейтрализовать и выслать из страны агента Госдепа США Саакашвили пока он не натворил что то плохое против законной нашей власти.
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А разве евреи не имеют права быть гражданином Украины и состоять в разных структурах власти?
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Лично мое мнение, что любой гражданин Украины, не зависимо от национальности, является украинцем.
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нам Саакашвили-агент Госдепа больше нравится,чем Порошенко агкнт Москвы
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Почему тогда мы хотим каких то агентов а не людей которые хотят видеть Украину развинутой страной не хуже Израиля а Петр Алексеевич и есть тот человек что реформирует страну создав ее по с руин совка в что то светлое и красивое где мы будем жить в хороших условиях и я ему верю а не авантюристу без Родины.
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Ну щас забанят. Тут збираються люди, які чекають месію. Черговий кандидат на месію полумяний Саак. В запасі Йуля
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Ну СБУ юмористы))))) "не ведут слежку без решения суда" а кто у нас суд подменяет, не Петя?
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сбу підклала міші прослушку разом з тех аспортом пристрою !!!!!!!!!1 походенько по ненці цих реформаторів вже давно переплюноли пригоди о бендераСБУ опровергает "безосновательные обвинения" Саакашвили относительно попытки его прослушивания - Цензор.НЕТ 7000
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То Міхо заявляє що всі провідні канали світу його цілий день наживу транслюють, то тотальна сліжка. Манія величі не тисне?
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Диски там зачем??????????????????
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Великий и очень честный губернатор :
http://pravda-zatoki.com/новости/саакашвили-и-затока/
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСБУ опровергает "безосновательные обвинения" Саакашвили относительно попытки его прослушивания
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