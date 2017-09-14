 СБУ опровергает "безосновательные обвинения" Саакашвили относительно попытки его прослушивания

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении СБУ в Facebook.
"СБ Украины опровергает безосновательные обвинения Михеила Саакашвили относительно попытки якобы его "прослушивания" сотрудниками спецслужбы. Служба безопасности Украины работает исключительно в правовом поле украинского законодательства и не осуществляет подобных процессуальных действий без решения суда за гражданами, какой бы статус они на сегодня не имели", - говорится в заявлении.
Как сообщалось ранее, экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили опубликовал на своей странице в Facebook видео, на котором он рассказал о попытке сотрудников СБУ попасть к нему в номер гостиницы.
Саакашвили на записи продемонстрировал сумку, которую якобы оставили у него в номере люди, представлявшиеся сотрудниками СБУ. В ней политик обнаружил кабели и диски, которые предназначены, по мнению Саакашвили для прослушки.
Вечером, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.
Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.
В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".
В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.
Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.
В понедельник утром Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что считает, прорыв возле ПП "Шегини" атакой политиков на государственность страны. В свою очередь министр МВД Арсен Аваков подчеркнул, что каждый из участников прорыва границы и нападения на полицейских будет установлен и понесет ответственность согласно закону.
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https://www.youtube.com/watch?v=Iaw3r9ptEUw&feature=youtu.be&t=23
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Диски там зачем??????????????????
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http://pravda-zatoki.com/новости/саакашвили-и-затока/
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