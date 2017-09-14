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 У полиции пока нет информации, которая бы позволила составить фоторобот подозреваемого в подрыве автомобиля Махаури, - Крищенко

тимур махаури

Полиция обрабатывает большой массив видеоматериалов с места взрыва автомобиля гражданина Грузии Тимура Махаури, но информации, которая бы позволила составить фоторобот возможного подозреваемого, пока нет.

Об этом заявил заместитель главы Нацполиции Украины - начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Учитывая, что прошло слишком мало времени, я буду очень аккуратно и осторожно говорить, чтобы не навредить следствию. По видео скажу так: полиция с первого дня, с первых минут после убийства начала собирать видеоматериалы, их очень много, они анализируются. Есть материалы, заслуживающие внимания, над которыми можно работать, но конкретных каких-то фактов, которые бы проливали свет на произошедшее, у нас еще нет", - сказал А.Крищенко.

Отвечая на уточняющий вопрос, есть ли на видео, которым располагает полиция, информация, которая бы позволила составить фоторобот подозреваемого, начальник столичного главка полиции сказал: "Исходя из отработанного видео, фоторобота у нас еще нет".

А.Крищенко также призвал всех, у кого-то есть какие-либо видеоматериалы, к примеру, с видеорегистратора или мобильного телефона предоставить их полиции, в том числе на условиях анонимности, для помощи следствию.

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Что касается версий произошедшего, то, по словам А.Крищенко, их несколько. "Версия, что Махаури - объект убийства, версия, что потерпевшая женщина - объект убийства, также рассматриваем версию каких-либо их конфликтов, версию его патриотической деятельности, его участия в боевых действия против российских войск в Дагестане, - с учетом этого проверяем версию, что им могли интересоваться спецслужбы другого государства", - рассказал он.

Также руководитель полиции Киева сообщил, что в настоящее время еще нет окончательного заключения взрывотехнической экспертизы, которое бы позволило точно сказать, где было взрывное устройство: внутри машины, снаружи, и в каком именно месте.

Говоря о свидетелях, начальник главка проинформировал, что следствие опросило более сотни человек, как тех, кто был на месте преступления, так и родственников и близких потерпевших.

"Махаури - известный нам человек, мы в январе его задерживали с боевым оружием, и тогда у него было удостоверение батальона Джахара Дудаева. На тот момент мы не получили официального подтверждения, что есть такая структура. Поэтому отрабатываются его связи и возвращаемся к тому делу, к тем лицам, которые проходили по тому делу", - рассказал А.Крищенко.

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По словам начальника главка, с женщиной, которая пострадала в результате взрыва, следствие не общалось ввиду ее состояния. "У пострадавшей очень тяжелое состояние, мы с ней не беседовали. Она находится под наблюдением врачей, у нее достаточно серьезные повреждения от взрыва, было несколько операций, пока она не контактная", - сказал руководитель столичной полиции.

Кроме того, А.Крищенко отметил, что переквалификации уголовного производства не было, оно расследуется по ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в пятницу вечером, 8 сентября, в центре Киева возле Бессарабского рынка взорвался автомобиль, в результате которого погиб человек. Впоследствии стало известно, что при взрыве погиб гражданин Грузии Тимур Махаури - боец чеченского добровольческого батальона имени шейха Мансура. Полиция расследует инцидент как умышленное убийство. Женщина, которая находилась в салоне авто, получила тяжелые ранения, а третий пассажир - 7-летняя девочка, у нее ожег первой степени, ее жизни ничего не угрожает.

Было открыто уголовное производство по ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное общественно опасным способом), позже в полиции допустили, производство может быть переквалифицировано на ст.258 УК (теракт).

По данным МВД, мощность заложенного в автомобиль взрывного устройства составляла от 600 гр до 1 кг в тротиловом эквиваленте. Следствие отрабатывает несколько версий этого преступления.

В СБУ сообщили, что на погибшего в центре Киева Т.Махаури давно "охотились" российские спецслужбы. Он был уроженцем Чеченской республики, "был личным врагом Рамзана Кадырова", в 1999-2000 гг участвовал в боевых действиях против российских войск в Дагестане, в 2008 году принимал непосредственное участие в Грузино-российской войне на стороне Грузии.
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Та полиция совсем другими делами занята ,охраной воров от народа ,поборами ,коррупцией ,какие там фотороботы могут быть ...
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повторюсь опять!
нас не интересует ваша кухня -
нам нужен тортик с вишенкой!
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задолбали с этой махаурой, криминальный чечен и три дня украина о нем говорит и пишет
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Мы канешно понимаем - следствие и всё такое.
Но шо то нету побед от "супер-копов" авковского разлива, в последние три года.
Посты в fb есть, а раскрытий резонансных дел нет!
Короче, противно читать эти все их отмазки. Нет результатов их работы и точка!
Жах...
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Уж больно их работа напоминает москальских копов,мож и подсобляют по старой дружбе,ведь когда сплошные глухари,значит кто то в доле?
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Менты это просто комерческая контора на службе у любой власти.Это уже даже патрульные поняли)))Никакого расследования не будет.Вот если бы юлю с михо можно было бы подвязать,то уже бы мусора с пидозрами по всей Украине гарцевали)))
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не ври, полиция занята , её госдеп нанял охранять катающегося по разным городам грузина
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Сейчас все носятся с камерами наблюдения, видеорегистраторами, камерами с моб. телефонов как с панацеей... Но их данные обычно помогают раскрыть лишь спонтанные преступления - внезапно возникшие конфликты и т.п. А насчет заранее спланированных преступлений - ведь темные очки, накладные усы и бороды и т.п. никто не отменял...
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Откуда ж ей быть,если вы сами взрываете Крищенко,то же самое касается всех остальных убитых силовиков,свои убирают своих
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Почему то каждый раз вспоминается бедный Гонгадзе,и менты которые его убили,ведь они на Кучму работали,и ....
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Давайте будем смотреть трезво, все что наша власть может ето таскать бабушек с семечками и сигаретами и шатунов лодки в страну не пускать...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУ полиции пока нет информации, которая бы позволила составить фоторобот подозреваемого в подрыве автомобиля Махаури, - Крищенко
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