 Российские правоохранители только один раз запросили информацию о расследовании убийства Вороненкова, - ГПУ

Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Евгений Енин, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Українськi Новини.
"На сегодняшний день мы получили 2 запроса об оказании международно-правовой помощи от Следственного комитета РФ", - сообщил он.
Один запрос касается предоставления информации по расследованию убийства Вороненкова, второй - информации по фактам возможного вмешательства в российский реестр держателей ценных бумаг.
Енин настаивает, что Украина отказалась передавать России какую-либо информацию по расследованию, кроме документов, подтверждающих смерть экс-депутата.
Замгенпрокурора считает, что обнародование в российских СМИ информации о завершении украинскими правоохранителями расследования убийства является провокацией.
"Обнародование подобной информации в российских СМИ является не чем иным как провокацией российских спецслужбы", - заяивл он.
Енин также называет ложной информацию, озвученную российскими СМИ, о том, что к убийству Вороненкова причастен бывший муж его жены Марии Максаковой Владимир Тюрин.
Напомним, 23 марта экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков был убит в Киеве возле отеля "Премьер-палас". Охранник Вороненкова был ранен, но успел открыть огонь и ранить киллера, который впоследствии умер в больнице.
Позже стало известно, что Вороненкова убил Павел Паршов - гражданин Украины. Он служил в Нацгвардии, а также имел праворадикальные взгляды. Позже Нацгвардия начала служебную проверку по факту принятия на службу находящегося в розыске Паршова.
Также 15 июня в Павлограде Днепропетровской области был задержан Ярослав Тарасенко. По версии прокуратуры, он должен был быть за рулем автомобиля, замеченного на месте убийства Вороненкова. Суд первой инстанции избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
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Они писЮльку( не путать с Тимошенко!) нашим отправили, шобы в своих бумажках "галочку" себе поставить, а наши представили эту херню нам как события и свой "непосильный труд в поте лица".
Большинство новостей щас напоминают мне совок: рапорты, памятники, парады, награждения... И вызывают тоскливое уныние. Неужели мы так и не сможем оторваться от орды?!
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