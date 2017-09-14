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Все про:НАБУ (1961) Киевсовет (1159)

 Задержанному депутату Киевсовета Крымчаку объявлено подозрение, - НАБУ

набу

Задержанному депутату Киевского городского совета, соратнику экс-мэра Киева Леонида Черновецкого Сергею Крымчаку детективы НАБУ сообщили о подозрении в незаконном присвоении земли в столице

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе НАБУ.

В сообщении отмечается: " 14 сентября депутату Киевского городского совета, задержанному накануне, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины по согласованию с руководителем САП сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 ( "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением"), ч.3 и ч.4 ст.358 ( "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов"), ч.2 ст.209 ( "Легализация доходов, полученных преступным путем"), ст.366-1 ( "Декларирование недостоверной информации ") Уголовного кодекса Украины.

По версии следствия, задержанный в 2010-2011 годах, находясь на должности секретаря Комиссии Киевсовета по вопросам земельных отношений и имея доступ к информации о наличии в столице земельных участков, находящихся в коммунальной собственности, организовал преступную схему завладения тремя из них, общей стоимостью более 3,5 млн грн.

Как сообщал Цензор.НЕТ, депутат Киевсовета Крымчак задержан детективами НАБУ.

Также читайте: Крымчак подозревается в завладении землей стоимостью более 3,5 млн гривен, - НАБУ. СХЕМА
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ну его никому не жалко садите его надолго думаю больше всего этому будут радоватся потому что он обваровывал не только всех украинцев а еще именно киевлян
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Задержанному нужно молиться, что бы его дело попало в печерский суд. За небольшой отмазон, по сравнению с награбленным, завтра будет гулять на свободе и работать на том же месте.
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А почему молчат о судьбе лесика довгого? Он был правой рукой Космоса!
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А шо про него рассказывать,срок давности по делу с которым луцик устроил представление в ВР истекает в сентябре,шапито сэр
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Шо значит "объявлено подозрение"? Ему дают время подчистить "чёрную" кассу и успеть съебаться?
Честно, не понимаю этой казуистики. Должно быть так - объявили и сразу задержали! - как они с нами делают.
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Обычно подсудимый считается виновным до тех пор, пока он не докажет свою влиятельность.
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Мировые СМИ: Порошенко понимает, что это конец… Le Monde
Задержанному депутату Киевсовета Крымчаку объявлено подозрение, - НАБУ - Цензор.НЕТ 1746
На поезде, на автобусе или пешком, г-н Саакашвили сделал все, чтобы выполнить обещание вернуться в Украину, через полтора месяца после того, как власти Киева решили лишить его украинского гражданства и паспорта.
Картина того, как полицейских отодвигают в сторону, которую снова и снова показывают на украинских и иностранных сайтах, так же катастрофична для Киева, как и решение в конце июля о том, чтобы лишить «Мишу» гражданства, которое он с большой помпой получил в 2015, поскольку был назначен губернатором Одесской области.
Озвученная причина - несоответствие данных в заявлении, никого не обмануло: решение было принято для того, чтобы устранить оппонента Петра Порошенко перед выборами 2019 года. После того, как он был его союзником, Михаил Саакашвили превратился в сильного противника президента, став главой скромной реформаторской партии, но все же жестоко выступая против провалов Киева в борьбе с коррупцией.
Цинизм маневра, начатого в то время, когда г-н Саакашвили был за границей, усугублен хрупкостью ситуации. Не в состоянии вернуться в Грузию, где новые власти возбудили против него разбирательство о злоупотреблении властью, похожее на вендетту, бунтарь остался без гражданства и оказался под угрозой экстрадиции в Тбилиси, если он вернется на украинскую землю,
Поэтому Киев не смог обеспечить выполнение этого решения. Вызов власти государства - и власти Петра Порошенко - тем более вопиющий, поскольку после своего триумфального возвращения г-н Саакашвили быстро отправился во Львов. Там он кажется свободным и, кажется, наслаждался гостеприимством под защитой мэра города Андрея Садового, еще одного пресловутого противника г-на Порошенко.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗадержанному депутату Киевсовета Крымчаку объявлено подозрение, - НАБУ
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