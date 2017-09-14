 В деле о захвате власти, кроме Януковича и Лавриновича, есть третий фигурант, который уклоняется от следствия, - прокурор

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.
Прокурор ГПУ Янис Симонов, заявил об этом в Печерском суде во время заседания по делу Лавриновича.
Симонов отметил, что Богатырь уклоняется от следствия и им не удается с ним связаться.
Напомним, 6 сентября Генпрокурор Юрий Луценко проинформировал, что ГПУ сообщила о подозрении бывшему президенту Виктору Януковичу и бывшему министру юстиции Александру Лавриновичу в захвате власти при помощи незаконного возврата Конституции 1996 года в 2010 году.
Экс-министр, комментируя информацию ГПУ, заявил, что не видит преступления в своих действиях, а в 2010 году лишь выполнял свои функциональные обязанности.
В 2004 году Верховная Рада приняла изменения в Конституцию, в результате которых Украина из президентско-парламентской стала парламентско-президентской республикой. Решение суда, по сути, ввело в действие Конституцию 1996 года. Изменения в Конституцию вступили в силу в 2006 году.
В 2010 году Конституционный суд Украины вернул страну к президентско-парламентской форме правления, вернув президенту часть утраченных после конституционной реформы 2004 года полномочий.
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"Мне вручили копию ходатайства об аресте", - экс-министр юстиции Лавринович. ВИДЕО(17)
Лавринович является подозреваемым с 1 сентября, уведомление направлено ему по месту жительства, - прокурор Донской(7)
Никакого подозрения Лавриновичу не вручали, повестки на допрос по какому-либо делу нет, - адвокат(3)
Лавринович об обвинениях ГПУ: "Это было чисто выполнением функциональных обязанностей"(13)
С приходом Луценко ГПУ начала показывать результаты, - адвокат(0)
ГПУ хочет провести допрос Манафорта по делу экс-министра юстиции Лавриновича, - Горбатюк(16)
ГПУ обратилась к США с просьбой допросить Манафорта, - CNN(80)
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По......Ро.......ШеН......ко.
из мелочей иногда очень многое становится понятно...
а мог бы, лариса, стать нормальным слесарем... ех....
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А может Садовой?
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Всё ещё верится,что наши интересы совпадают с их интересами?
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причина: допинговый скандал...
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Что жабоедов ужаснуло, так это не убранные трупы отважных русских солдат. Так и валялись они, полуразложившиеся. Только пуговицы местные поселяне с мундиров посрезали да по карманам прошушарили...
Разве не поучительная картинка?
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Шото мне показывается, шо они их так хотят судить, как я щас - яду выпить!
Уже не улыбают эти цирки, токо больше злят.
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Петро Олексійович Порошенко?)))
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