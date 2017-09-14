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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (8900) захват (792) Лавринович (514) прокуратура (3181)

 В деле о захвате власти, кроме Януковича и Лавриновича, есть третий фигурант, который уклоняется от следствия, - прокурор

богатырь

В деле о конституционном перевороте также фигурирует бывший заместитель министра юстиции Владимир Богатырь.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

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Прокурор ГПУ Янис Симонов, заявил об этом в Печерском суде во время заседания по делу Лавриновича.

Симонов отметил, что Богатырь уклоняется от следствия и им не удается с ним связаться.

Напомним, 6 сентября Генпрокурор Юрий Луценко проинформировал, что ГПУ сообщила о подозрении бывшему президенту Виктору Януковичу и бывшему министру юстиции Александру Лавриновичу в захвате власти при помощи незаконного возврата Конституции 1996 года в 2010 году.

Экс-министр, комментируя информацию ГПУ, заявил, что не видит преступления в своих действиях, а в 2010 году лишь выполнял свои функциональные обязанности.

В 2004 году Верховная Рада приняла изменения в Конституцию, в результате которых Украина из президентско-парламентской стала парламентско-президентской республикой. Решение суда, по сути, ввело в действие Конституцию 1996 года. Изменения в Конституцию вступили в силу в 2006 году.

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В 2010 году Конституционный суд Украины вернул страну к президентско-парламентской форме правления, вернув президенту часть утраченных после конституционной реформы 2004 года полномочий.
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Скажите,как его зовут ....По......Ро.......Ше......Нко........
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По......Ро......Ше........Нко.....Порошенко,Порошенко,Порошенко .....
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садись 2.
По......Ро.......ШеН......ко.
из мелочей иногда очень многое становится понятно...
а мог бы, лариса, стать нормальным слесарем... ех....
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Королевская,царев,богатырь ,богатырева )) Они фамилии как автономера покупали ? - В реале - курочкина,тупицын,сопля,дылда ))
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Гнус, дрыщь и мешок - это кликухи зажмурившихся сепаров!
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Ну смотрите, увидит ваш пост Мистер - может выйти скандал!
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Всё ещё верится,что наши интересы совпадают с их интересами?
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17 стран включая США и Британию потребовали отстранить нищую расею от Олимпийских игр 2018 в Ю.Корее...
причина: допинговый скандал...
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А в 1812-м году сегодня был прекраснейший день - сожгли мацькву.
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Спалив столицу московии "дикая французская орда" двинула в свою загнивающую Гейропу, путь ее проходил через то самое героическое Бородинское поле, о котором "Скажи мне, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром..."
Что жабоедов ужаснуло, так это не убранные трупы отважных русских солдат. Так и валялись они, полуразложившиеся. Только пуговицы местные поселяне с мундиров посрезали да по карманам прошушарили...
Разве не поучительная картинка?
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По хорошему, пост президента нужно отменить и стать парламентской республикой, как Великобритания! Разумеется порохоботы поднимут вой, дескать кнопкодавы передерутся в Раде и не будут думать о народе. Так это они сейчас на подсосе у Педро, а раньше у Зека и т. д., поэтому и не думают.
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Всё правильно. Токо шобы это всё осуществить - нада парламент почистить. Жёстко и радикально.
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И с правом, немедленного, отзыва проворовавшегося или накосячившего нардепа!
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И шо, сильно уклоняется? Вправо? Влево? Куда он уклоняется и от чего?
Шото мне показывается, шо они их так хотят судить, как я щас - яду выпить!
Уже не улыбают эти цирки, токо больше злят.
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вот где самое настоящее шапито,рассказывать о конституционном перевороте который благословили судьи КС и которые сейчас там благополучно восседают и замыливать глаза какими то судебными заседаниями,которые ничем и закончатся
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Пойманный на взяткеШацкий,назначен руководителем проектов и программ управления реформирования финансового сектора НБУ.С очереднойПэрэмогой!

В деле о захвате власти, кроме Януковича и Лавриновича, есть третий фигурант, который уклоняется от следствия, - прокурор - Цензор.НЕТ 8080
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что мешает доблестной, высокооплачиваемой , алкоголично-патриотичным Ген Пгокугогом, хотя бы за этот год , с гениальным реформатором из города Нолика, поймать , какого то "бывшего", который не удирает на Интерсити с миной в руках, круша все на КПП ?
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Депутати разом з Президентом не дбають про народ тому,що звикли тільки про свою кишеню думати,а про народну кишеню тільки як про порожню у них виходить.Поки народ буде продаватися на обіцянки олігархів,то так і буде жити з голою дупою,бо головою треба думати.А не дупою,от і маєте що маєте, як Кравчук казав.
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Как это противно.. Уже который год сопли жуют - выхлопа - мизер.... А жалование получать не забывают,не??... " Не удаётся с ним связаться" - СУПЕР!!! Давайте теперь на него всех собак повешаем, покажем свою нужность,щёки надуем,- а результат ..... - о нём потом позабудут что его нет... С Киваловым тоже не удаётся связаться , который огласил результаты референдума гадая на кофейной гуще??? Попытка гос. переворота, между прочим... Я вот иногда себе думаю -- может стоило расстрелять всех сотрудников прокуратуры - и правых и виновных??? Жестоко - да..., но их наследники ( которых тут же понабежит) видели бы это кресло, обтянутое кожей предыдущего судьи - и боялись бы наглеть........
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Конечно - это моё субьективное мнение.. Но всё таки... Смотрю на фотку в эти глаза, и вижу -- брехло и предатель... Воткнёт тебе нож в спину - а потом докажет что ты сам и виноват....
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Ну да. Как же тут следствовать, если он уклоняется?..
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Коменти ще не читав,але підозрюю що вже був варіант:

Петро Олексійович Порошенко?)))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ деле о захвате власти, кроме Януковича и Лавриновича, есть третий фигурант, который уклоняется от следствия, - прокурор
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