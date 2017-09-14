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 Политика Украины, Экономика
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Все про:ЕБРР (184) переговоры (3467) Порошенко (13797)

 Порошенко обсудил с президентом ЕБРР Чакрабарти финансирование проектов в Украине

порошенко

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с Президентом Европейского банка реконструкции и развития Суммой Чакрабарти.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Мы высоко ценим активную роль ЕБРР во внедрении проектов в государственном секторе, в частности в энергетике и транспорте, а также инвестировании в частный и банковский сектора", - отметил Порошенко. Президент Украины призвал ЕБРР больше использовать возможности сотрудничества с местными властями, поскольку благодаря децентрализации они получили дополнительные финансовые полномочия.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Порошенко провел переговоры с первым заместителем Директора-распорядителя МВФ Липтоном. ФОТО

Президент также положительно отметил деятельность ЕБРР в вопросах администрирования Чернобыльского Фонда Укрытие и Счета ядерной безопасности.
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Есть еще в Мире Чебурашки, что с Петруччио пока разгаваривают.
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Брехня. Никто с барыгой уже не встречается. Это порохоботы фейк слепили.

И вообще, барыга ещё в воскресенье 10 сентября 2017-го года, теряя тапочки по пути на самолёт, сбежал в Ростов. 100% инфа. Все об этом знают.
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так остроумно, что никто не лайкает - в кишках сидите уже.
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на "марше нескорених" одному порохоботу с плакатиком пней надавали. не любят украинцы подстилок власти. подлизывание властям- это признак кацапских дегенератских генов
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кацахол тоже рассказывал, как его ВСУ побили за соевую пропаганду.
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То есть вы все брехали, когда 10 сентября в говно тут исходили и оралли, что барыга уже бежит в Ростов?

Надо же? Я вам так верил...
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Це як Марку Твену кинути палити- ще тисячі раз збіжить.
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Тебе? Выбирай любую. Скажешь, что то я тебе повесил.
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Треба Петюне,ще торбочку з углём пририсовать
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Петя сейчас ему все чакры с баблом раскроет))))
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На йога не похож - чистый, откромленный и в хорошем костюме!
Порошенко обсудил с президентом ЕБРР Чакрабарти финансирование проектов в Украине - Цензор.НЕТ 6283
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ЕБРР ,сказал Чакрабарти и пошел прочь от известного вора.
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Да -мы ценим когда нам денежку дают... Правда - потом никогда отчитаться не можем куда потратили и кто украл....Поэтому - вы сами виноваты --- далибы денег так много, - что украсть былобы тяжело, - их бы все не украли,, что-то бы осталось и на проэкты... Может быть....
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с какого перепуга олигарха Президентом,да ещё и Украины ?
соевый партнёр путина он
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... президент ЕБРР Чакрабарти ...

тут главное на переговоры с собой не брать парубия!
на фига нам эти неприятности!
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А я думал это Митхун на пенсии приехал спеть "Jimmy Jimmy Aaja Aaja" )))
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на РАБссии гораздо интересней сегодня.Православные Моджахеды РАБссии требуют не показывать МАТИЛЬДУ быдлу рюсскаму иначе сожгут все кинотеатры РАБссии,миллионная армия ФСБ,МВД и прочих гамадрил ничего с этим не могут поделать...Дайошь Матильду в каждую Сямью....
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Сенатор,ты сайтом ошибся.Здесь, никому не интересны, страны третьего мира
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И що там?Режиссёра Учителя,ще не спалили на костре у мавзолея?
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Жалко Лёху и его коллегу Серебряникова.Зажарят...,крысы кремля сам знаешь кто...
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Покойный академик Рыжов в последнем обращении к пацакам,их предупреждал
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Бабло дают все банкиры кому не лень,потому что Украина платежеспособна,китайцы миллиард,омерика 500 лямов,Канада 370 лямов,а вы че думали Плешивому Педофилу через Симменс дадут?
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Сегодня Совет Европы продлил санкции против РАБссиянских не Олигархов еще на 180 дней. с праздником мацкалюги
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко обсудил с президентом ЕБРР Чакрабарти финансирование проектов в Украине
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