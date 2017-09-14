 Порошенко обсудил с президентом ЕБРР Чакрабарти финансирование проектов в Украине

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Мы высоко ценим активную роль ЕБРР во внедрении проектов в государственном секторе, в частности в энергетике и транспорте, а также инвестировании в частный и банковский сектора", - отметил Порошенко. Президент Украины призвал ЕБРР больше использовать возможности сотрудничества с местными властями, поскольку благодаря децентрализации они получили дополнительные финансовые полномочия.
Президент также положительно отметил деятельность ЕБРР в вопросах администрирования Чернобыльского Фонда Укрытие и Счета ядерной безопасности.
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И вообще, барыга ещё в воскресенье 10 сентября 2017-го года, теряя тапочки по пути на самолёт, сбежал в Ростов. 100% инфа. Все об этом знают.
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Надо же? Я вам так верил...
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соевый партнёр путина он
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тут главное на переговоры с собой не брать парубия!
на фига нам эти неприятности!
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