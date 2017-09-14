 Два украинских воина получили ранения во время гранатометного обстрела под Песками, - штаб АТО

В вечерней сводке отмечается: "

Так, около 14-00 в результате гранатометного обстрела наших позиций вблизи поселка Пески получили ранения двое украинских военных. Их сразу госпитализировали, на данный момент состояние раненых оценивается как средней тяжести.

Кроме того, утром вблизи Павлополя, на Приморском направлении, боевики выпустили более 20 мин калибра 82 миллиметра и били из гранатометов по укреплениям сил АТО.

А в районе Водяного около 6 утра зафиксирован неприцельный обстрел.