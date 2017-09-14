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 Два украинских воина получили ранения во время гранатометного обстрела под Песками, - штаб АТО

ато

В течение сегодняшнего дня в районе проведения АТО активность российско-оккупационных группировок была минимальной. Вдоль всей линии разграничения от полночь зафиксировано 3 обстрелы наших позиций, один из которых характеризуется как неприцельный. В то же время даже от этих нескольких огневых провокаций пострадали украинские воины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В вечерней сводке отмечается: "Так, около 14-00 в результате гранатометного обстрела наших позиций вблизи поселка Пески получили ранения двое украинских военных. Их сразу госпитализировали, на данный момент состояние раненых оценивается как средней тяжести.

Кроме того, утром вблизи Павлополя, на Приморском направлении, боевики выпустили более 20 мин калибра 82 миллиметра и били из гранатометов по укреплениям сил АТО.

А в районе Водяного около 6 утра зафиксирован неприцельный обстрел.

Стоит добавить, что несмотря на снижение или повышение активности российско-оккупационных группировок, украинские войска находятся в полной готовности дать адекватный ответ противнику. Силы АТО строго соблюдают перемирие, однако при обострении обстановки командиры на позициях самостоятельно определяют степень угрозы личному составу и принимают решение на открытие огня".

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["Нам эти минские соглашения до одного места". Почему на фронте накаляются отношения между добровольцами и штабом АТО]: Посмотри! http://ua24ua.net/nam_eti_minskie_soglasheniya_do_odnogo_mesta_pochemu_na_fronte_nakalyayutsya_otnosheniya_megdu_dobrovoltsami_i_shtabom_ato/
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