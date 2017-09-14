 Киевсовет выделил земельный участок для Музея Революции Достоинства

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевсовета.
Данная территория находится на аллее Героев Небесной Сотни (Институтская), 3, в Печерском районе столицы. На соответствующем земельном участке предполагается строительство, эксплуатация и обслуживание мемориально-музейного комплекса.
Земля находится в коммунальной собственности Киева. Решение поддержали 96 депутатов.
666 38
Кабмин принял проект постановления о выплатах пострадавшим на Майдане(9)
Западные историки до сих пор живут в российско-имперской парадигме: в Киеве открылась конференция об Украинской революции 1917-1921 гг. ФОТО(8)
Мы не допустим "цветных" революций на территории РФ и наших союзников, - Путин(342)
"Интеллигенция в первую очередь несла ответственность за страшные события столетней давности", - патриарх РПЦ Кирилл о революции 1917 года(132)
Городские наблюдения: кавказцев в Киеве стало больше(0)
В Раде открылось торжественное заседание по случаю 100-летия Украинской революции. ВИДЕО(29)
Рада сегодня проведет час вопросов к Кабмину и торжественное заседание по случаю 100-летия Украинской революции 1917-1921 годов(35)
Ответить
Ответить
там на арбате много входов...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить