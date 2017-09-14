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 Политика Украины, Киевские новости
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Все про:Киев (18156) Киевсовет (1159) музей (513) революция (1405)

 Киевсовет выделил земельный участок для Музея Революции Достоинства

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Сегодня на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты предоставили земельный участок для Музея Революции Достоинства площадью 1,22 га.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевсовета.

Данная территория находится на аллее Героев Небесной Сотни (Институтская), 3, в Печерском районе столицы. На соответствующем земельном участке предполагается строительство, эксплуатация и обслуживание мемориально-музейного комплекса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В сентябре будет объявлен конкурс по созданию мемориального комплекса Революции достоинства,- Вятрович

Земля находится в коммунальной собственности Киева. Решение поддержали 96 депутатов.
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Музей он может и будет а вот достоинства нет ,зря люди гибли на Майдане ,если бы они могли увидеть,что сотворили с Украиной пришедшие на их крови негодяи ,то были бы страшно огорчены ...
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Лариса Ивановна - нужно повесить перед входом транспарант - "Как все хорошо начиналось, и как нас всех жестко потом нае*али..."
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Ну и вы в москве там у себя тоже майдан начните, или слабо?
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на Майдан украинцы вышли с идеей противоречия устранить, которые создала власть. Идея недопустимости противоречий является национальной идеей украинского народа. С нее и Киев начался, как столица, основанная на месте перевоза через Днепр на пути которого противоречия и противостояния устранялись ради дела переправы. И Русь была этой же идеей основана как свободный от противостояний и противоречий путь из варяг в греки. Одна идея - один народ, все поколения которого связаны этой идеей воедино. В общем, Майдан был идейным явлением, безыдейным индивидуумам не понять.
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Обов'язково там встановіть постамент для бульдозера порошенко, та побудуйте мавзолей, для самого порошенко.
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Бульдозер для Педро был бы в самый раз!
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вспомнили ? как-то подозрительно и одновременно засуетились сегодня тараканы при власти, а Михо всего лишь въехал в Украину и один раз выступил
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чебурека пропиарили капитально, если бы дали ему гражданство, то про него бы все давно забыли
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странно, что ты теперь Антоном подписываешься, а то ведь когда пуп давал вождю посмоктать вроде Никиткой звали... бедный ребенок, видать яд со слюной в организм попал, все мозги выело
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убогий тебя убогой зачал, потешный. Ладошки иди побрей, а то там косички уже заплетать пора.
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ты такой смешной в своей ущербности. кстати, порохоботами и модерами на цензоре работают одни неудачники по жизни, никому не нужные
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)))такими как ты тупыми и лживыми кликушами не работают, брехунец дешевый, это у тебя генетическое отклонение, видать бабка с водолазом согрешила
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Головною метою революції гідності були реформи, а не музей. Сьогодні це більше схоже на знущання від влади.
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Помните? Спустя почти четыре года, актуально и сегодня. Вот и все реформы балаболов.

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Кремлёвская ГАДзилла за 18 лет у власти РАБссию рефорировала по круче нашего... Кондитер с 3 годами младенец детсадоский
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я тут если ты заметила редко бываю.в Ютьюбе баранов РАБссии лечу.Не падай духом
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Та только твоими молитвами и жива. Развлекайся там.
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Над дверями музея написать "помните: не будьте лохами".
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КацаПсины все выйдут на Майдан в честь 100 летия Мировой чЛенинской революции РАБства 7 ноября 2017 года.все будут Ломиться в Мавзолей чЛенина с билетом за 100 рублей
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Осталось выделить несколько десятков, а может и сотен миллионов бюджетных денег, которые освоят фирмы депутатов Киевсовета, и дело увековечения революции будет сделано.
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Я думаю еще рано делать такие музеи она еще не завершена
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плохо только то, что нынешние власти и сами народа боятся, иначе бы в этом музее главным экспонатом была бы национальная идея Украины, с которой украинцы на Майдан вышли. Но нет, боятся, что идея людей объединит и исчезнет возможность жульничать. Так и получается это недоразумение с музеем для Революции, которая без идеи может быть только бестолковым бунтом, а самое удивительное, что все те, кто на Майдане был об этом как раз и молчат, не требуют признание идеи словно смерды при барах.
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ты забываеш о том что майдан спровоцировал Янукович тем что начал забирать мечту украинского народа и тянуть страну в пропасть
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В оценке событий Майдана я исхожу из неоспоримых у украинцев вещей, из идеи, которую олицетворяет столица Украины Киев вот уже более 1500 лет и которая в Украине даже после обретения независимости остается официально не признанной. По сравнению со всем этим Янукович это просто мелочи.
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Надеюсь, в этом музее будут достойные экспонаты:

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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКиевсовет выделил земельный участок для Музея Революции Достоинства
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