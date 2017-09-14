 На строительство общежитий для военных в бюджете-2018 предусматривается в 3 раза больше средств, чем в прошлом году - Полторак

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"Одна из главных задач президента - это обеспечение социальных стандартов каждого из вас. Есть решение о строительстве общежитий. К концу этого, началу следующего года эта проблема начнет решаться. На эти цели в бюджете на следующий год предполагается в 3 раза больше чем в прошлом году", - заявил Полторак.
Он сообщил, что командир части в течение 10 дней подготовит план эффективного и оптимального использования военного городка.
"В следующем году вам будет выделен для этого ресурс", - заверил министр обороны.
Он также анонсировал разработку в оборонном ведомстве новых механизмов обеспечения военнослужащих жильем.
"Мы работаем над решением этого вопроса не только для офицеров, но и для военнослужащих по контракту. Я надеюсь, что эти процессы начнут уже с нового года", - сказал С.Полторак.
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Того року бзудована одна общага, а тепер збудують три?
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а те квартиры, которые они каждый год получают немерено - передавать военным (которые иногда по 20 лет ждут)
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Путешествует себе по Миру, встречается с интересными людьми, мелькает на экранах... И шо? Шо толку с этого козла, который всеми зарубежными ништяками комплектует токо нацгвардию, мусаров и прочие мутные "спецьпiдроздiли" для специальных операций. Каких? Почему эти "специ" до сих пор не на фронте, а прожирают наши гроши в расслабоне?
Впрочем, он ничем не хуже всех остальных...
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не навчиш.Ідіть хенерали на пенсію,бо від вашого керування вже нерви
беруть.
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