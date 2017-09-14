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 Политика Украины
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Все про:бюджет (4354) общежитие (82) военнослужащие (3979) Полторак (946)

 На строительство общежитий для военных в бюджете-2018 предусматривается в 3 раза больше средств, чем в прошлом году - Полторак

полторак

В рамках рабочей поездки в 19-ю Хмельницкую ракетную бригаду министр обороны Украины Степан Полторак обратился к личному составу части и отметил, что руководство государства и оборонного ведомства уделяет значительное внимание повышению социальной защиты военнослужащих и членов их семей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Также читайте: Минобороны утвердило план строительства 100 общежитий для контрактников стоимостью 1 млрд грн, - Полторак

"Одна из главных задач президента - это обеспечение социальных стандартов каждого из вас. Есть решение о строительстве общежитий. К концу этого, началу следующего года эта проблема начнет решаться. На эти цели в бюджете на следующий год предполагается в 3 раза больше чем в прошлом году", - заявил Полторак.

Он сообщил, что командир части в течение 10 дней подготовит план эффективного и оптимального использования военного городка.

"В следующем году вам будет выделен для этого ресурс", - заверил министр обороны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Количество дополнительных видов выплат военным сократится с 36 до 16, - Минобороны

Он также анонсировал разработку в оборонном ведомстве новых механизмов обеспечения военнослужащих жильем.

"Мы работаем над решением этого вопроса не только для офицеров, но и для военнослужащих по контракту. Я надеюсь, что эти процессы начнут уже с нового года", - сказал С.Полторак.
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Це як розуміти?
Того року бзудована одна общага, а тепер збудують три?
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Во! Честнейший офицер. Сказал- сделал. Не то шо я: не сказал... не сделал... не Полторак...
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а почему нет депутатских общежитий, даже с евроремонтом и по ближе к работе (экономия была бы и на авто, кстати)?
а те квартиры, которые они каждый год получают немерено - передавать военным (которые иногда по 20 лет ждут)
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потому что они сделали "систему под себя" и вместе с "порохом" зацементировали её после угрозы 2014 года, когда им били рожи возле ВР, а они туда лезли и лезли, призывая при этом майдановцев идти в нацгвардию (но сами не шли)
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Полторак не слабо подлатается на этом строительстве.
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порохнявые по будкам большие специалисты
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То есть построить можно было бы в три раза больше, если бы не вы ворье. Я правильно перевел твои слова?
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На строительство общежитий для военных в бюджете-2018 предусматривается в 3 раза больше средств, чем в прошлом году. Полторак :" Честное блогородное, зуб даю, вот и график не даст спизд...(ить), соврать :На строительство общежитий для военных в бюджете-2018 предусматривается в 3 раза больше средств, чем в прошлом году - Полторак - Цензор.НЕТ 1047На строительство общежитий для военных в бюджете-2018 предусматривается в 3 раза больше средств, чем в прошлом году - Полторак - Цензор.НЕТ 5814Гы.
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Мутный, тёмный и не за Йух не отвечающий персонаж. Поговаривают, близкий друг потрошенко.
Путешествует себе по Миру, встречается с интересными людьми, мелькает на экранах... И шо? Шо толку с этого козла, который всеми зарубежными ништяками комплектует токо нацгвардию, мусаров и прочие мутные "спецьпiдроздiли" для специальных операций. Каких? Почему эти "специ" до сих пор не на фронте, а прожирают наши гроши в расслабоне?
Впрочем, он ничем не хуже всех остальных...
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Давай стёпа строй.петюня уже ножницы приготовил.
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Зрадофилы везьде болото найдут. Впервые за всю независимость Украины делаются нормальные условия для проживания солдат. Кто захочет, не будет по 3 тыс грн. квартиру снимать, а вы дерибан, распилит и.т.д Вы и дома также когда с работы приходите жену пилите?
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Дальше гуртожитки,дальше совковщина.Старого пса новим фокусам
не навчиш.Ідіть хенерали на пенсію,бо від вашого керування вже нерви
беруть.
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Відкрию тобі велику таємницю! В Канаді для військовослужбовців існують гуртожитки. В них мешкають деякі солдати якщьо хотять економити гроші чи ше щось. Тільки нікому про це не кажи бо гуртожитки це ж совковщина.
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Деякі солдати,вірю.Тут мова йде про правило,а в Канаді-вийнятки.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа строительство общежитий для военных в бюджете-2018 предусматривается в 3 раза больше средств, чем в прошлом году - Полторак
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