 Суд отказался брать генерала Гриняка под домашний арест

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.
Прокуроры сообщили суду, что Гриняк не являлся по вызову следователя и был объявлен в розыск в середине августа.
Сам Гриняк утверждает, что находился в командировке в зоне АТО.
Напомним, во время Майдана полковник Владимир Гриняк был заместителем главы Департамента общественной безопасности. Департамент общественной безопасности - был "кураторским" для "Беркута" и других спецподразделений милиции. Положение от 2012 года, действующее на момент Майдана, в одном из первых пунктов устанавливает - Департамент общественной безопасности осуществляет контроль за деятельностью "Беркута", предоставляет подразделения организационно-методическую и практическую помощь (см пункт 1.2).
Владимир Гриняк подозревается следствием в организации штурма Майдана 18 февраля и незаконном финансировании беркутовцев, которые противостояли митингующим. В частности, по данным источников, следствие считает, что он передавал приказы от Захарченко и Ратушняка соответствующим подразделениям и их командирам, а также руководителям низшего уровня, в частности Федчуку.
По финансированию - речь идет о внеслужебные денежные поощрения, которые получали силовики, участвовавшие в противостояниях с митингующими. Следствие считает генерала причастным к этим выплатам.
В свою очередь Владимир Гриняк отвергает все обвинения.
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Ещё раз - кто нибудь может напомнить - почему Беркут незаконен?
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Владимир Гриняк подозревается следствием в организации штурма Майдана 18 февраля и незаконном финансировании беркутовцев, которые противостояли митингующим. В частности, по данным источников, следствие считает, что он передавал приказы от Захарченко и Ратушняка соответствующим подразделениям и их командирам, а также руководителям низшего уровня, в частности Федчуку.Источник: https://censor.net.ua/n455336
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скоро оправдают
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Об этом менее часа назад написал нардеп Семен Семенченко.
https://goo.gl/BLvBSw
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Он торговый партнер.
И в некоторой мере,попутчик революции.
Вобщем полезный человек!
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