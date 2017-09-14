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 Политика Украины
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 Суд отказался брать генерала Гриняка под домашний арест

гриняк

Печерский суд отказал ГПУ в ходатайстве о назначении ночного домашнего ареста начальнику департамента общественной безопасности Нацгвардии Владимиру Гриняку. Суд назначил ему меру пресечения в виде личного обязательства.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

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Прокуроры сообщили суду, что Гриняк не являлся по вызову следователя и был объявлен в розыск в середине августа.
Сам Гриняк утверждает, что находился в командировке в зоне АТО.

Напомним, во время Майдана полковник Владимир Гриняк был заместителем главы Департамента общественной безопасности. Департамент общественной безопасности - был "кураторским" для "Беркута" и других спецподразделений милиции. Положение от 2012 года, действующее на момент Майдана, в одном из первых пунктов устанавливает - Департамент общественной безопасности осуществляет контроль за деятельностью "Беркута", предоставляет подразделения организационно-методическую и практическую помощь (см пункт 1.2).

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Владимир Гриняк подозревается следствием в организации штурма Майдана 18 февраля и незаконном финансировании беркутовцев, которые противостояли митингующим. В частности, по данным источников, следствие считает, что он передавал приказы от Захарченко и Ратушняка соответствующим подразделениям и их командирам, а также руководителям низшего уровня, в частности Федчуку.

По финансированию - речь идет о внеслужебные денежные поощрения, которые получали силовики, участвовавшие в противостояниях с митингующими. Следствие считает генерала причастным к этим выплатам.

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В свою очередь Владимир Гриняк отвергает все обвинения.
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Кто-то утверждал, что Беркут - незаконное формирование...
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Я сомневаюсь, когда нет доказательств, а если в посте ещё упоминается шоколад или соя, то вообще эти посты игнорирую.
Ещё раз - кто нибудь может напомнить - почему Беркут незаконен?
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Три года назад кто-то приводил доказательства, потому - просьба не беспокоится тем, кто не знает ответа.
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оплот також непротизаконна організація?
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Вот поэтому иди в опу , ольгинский дрыстун .
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ну якщо в тебе немає доказів то це не означає що їх взагалі немає.
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Рабство было официально законным, Голодомор был законным (изымались излишки зерна), ГУЛАГ был законным, Беркут был законным, теннисный корт на берегу Днепра в частном доме законный (ибо по офиц законным документам это инженерное сооружение для укрепления берега), много у нас законности че уж там...
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Ни фига себе! Первый раз палача Майдана отпустили! Уже пару сотен беркутят-садистов посадили и пару тысяч высших чиновников-коррупционеров, а этого отпустили. Первый раз такое вижу
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Хороший генерал,в АТО руководит,победа близка.
Владимир Гриняк подозревается следствием в организации штурма Майдана 18 февраля и незаконном финансировании беркутовцев, которые противостояли митингующим. В частности, по данным источников, следствие считает, что он передавал приказы от Захарченко и Ратушняка соответствующим подразделениям и их командирам, а также руководителям низшего уровня, в частности Федчуку.Источник: https://censor.net.ua/n455336
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Как такого ценного кадра сажать - ему еще власть защищать придется...
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Как в совецкие времена уходили в армию служить от уголовного наказания и тюрьмы, так и теперь в зону АТО, типа в командировку, все проворовавшиеся и провинившиеся ездят. Помницца даже депутат -уголовник ВР в АТО скрывался от прокуроров и налоговиков и ранение в мягкие ткани то ли ноги то ли задницы получил. Главное, все так складненько сложилось: вот тут он еще неплательщик налогов, а через несколько дней - герой, кровью искупивший вину
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это не враг Майдана а друг барыги!
скоро оправдают
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да с таким судом генерала еще к награде представят, а героя дадут или мендаль зависит от суммы взятки
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да всем понятно что не пропускать транспорт полный пассажиров это беззаконие и беспредел
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Був полковником , а генерала при постреволюційній владі отримав, мабуть як досвітчений "душитель народної непокори"-цінними кадрами не розкидаються, розуміють що при такому розкраданні країни і зубожінні народу буде бунт. Потрібні бувші полковники на посадах генералів щоб захистити таку владу.
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Так тре йому ще й УТРЄШНІЙ арешт прописати. З кашою херкулєс (БЕЗ МОЛОКА! :mad .
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Колишня беркутня сьогодні служить псярами у ПОПа! Навіщо втрачати "кваліфіковані кадри". Тим більше, що той сам роздмухує третій майдан!
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Давиду Сакварелидзе во Львове вручают подозрение в прямом эфире. На это радостно улыбаясь смотрят бриллиантовые прокуроры, убийцы Небесной Сотни, Иловайские и Дебальцевские генералы, полковники, которые сдавали орде города Донбасса, руководители, которые сдавали ху#лу Крым, строители «Стены Яценюка», Насиров, Охендовский и прочие, прочие, прочие … которые разворовывали, предавали, уничтожали Украину. Сидит и смотрит трансляцию Петр Алексеевич Офшоренко…
Об этом менее часа назад написал нардеп Семен Семенченко.
https://goo.gl/BLvBSw
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Кто ж его посадит?
Он торговый партнер.
И в некоторой мере,попутчик революции.
Вобщем полезный человек!
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мерзотник порошенко усіх готовий виправдати заради збереження власної влади.
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порошок вважає , що скоро ця гидота знов знадобиться .... розганяти і вбивати людей на вулицях!
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Нету в этой стране не судов не правохранительных органов.Так что когда говорят говорящие головы барбариски о законах,то пусть идут лесом.Беспредел может породить только беспредел.
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Цю суку треба розстріляти ..... вже разів сто ....
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ещё раз предали Майдан, Небесную сотню, пострадавших и погибших, нагло плюнув на

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полковник при этой "власти" до генерала подрос...за "майдан" видно премировал петя - ему ТОЛЬКО ТАКИЕ нужны!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд отказался брать генерала Гриняка под домашний арест
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