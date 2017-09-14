EN|RU|UK
Темы дня: Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко"
 Происшествия, Киевские новости
  1884  50
Материалы по теме:
Все про:Киев (18156) подростки (172) Нацполиция (8718) стрельба (2570)

 Киевлянин из травматического пистолета ранил 15-летнего лицеиста, - Нацполиция

полиция

В Святошинском районе Киева мужчина из травматического пистолета ранил подростка.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В Святошинское управление полиции поступило сообщение о ранении лицеиста. Сотрудники полиции выяснили, что неизвестный мужчина внезапно выстрелил в 15-летнего юношу, после чего скрылся. С места происшествия изъяли гильзу от травматического оружия, которое направили на экспертизу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета на улице в Днепре, 3 человека ранены, - Нацполиция

На следующий день стрелявшего задержали. Правоохранители установили, что 23-летний киевлянин выстрелил в ногу несовершеннолетнего из травматического пистолета, на который есть разрешительные документы.

Сведения о данном событии внесены в ЕРДР по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Читайте: Мужчина устроил стрельбу из окна 7-го этажа на Харьковщине: в спину ранен 14-летний подросток, - полиция
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Баран тупой, стрелять в подростка - вообще уже
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сравку получил за бабло.Ему нельзя пользоваться оружием.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
15 лет подросток. Ога раскажи..они твари в 15 лет уже нарики, быдланы , гопники. Тип 15 лет должно как то гарантировать что он святоша с нимбом на голове, потому что ж 15 лет рибьёночек ищё. Этот 15 лет "подросток" мог сам допиздеца...конченных таких "подростков" более чем дохрена.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Можно объяснить на словах свою позицию, дать по рогам в крайнем случае, но стрелять в 15-летнего здоровому дядьке это перебор
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не все в 15 лет твари и нарики.Сначала нужно разобраться.Угрозы жизни не было.Применение оружия неправомерно.Злость плохой советчик.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Жалко паца.За совет спасибо.Медитирую музыку
 показать весь комментарий
Ответить
 
По себе всех не суди. Не все в 15 лет такие как ты.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Пашинский отстрелил Химикусу ногу из боевого пистолета и получил благодарность от украинского правосудия. Чему удивляться - дурные примеры заразительны.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
несколько наградных, а всех, к сожалению, породила Юля.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Может то братуха старший психанул .
Життя бентежне...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да-а-а-а................. не той нині Київ.............. та і Україна - не та.............
 показать весь комментарий
Ответить
 
А був би у хлопчика короткоствол- він міг би захиститися.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А я вважаю що саме дітям, як найбільш беззахистній верстві населення, і потрібна зброя в першу чергу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мысль вообще то интересная.Но закон запрещает.Разве что игрушечное.Иногда оно выступает как запугивающий фактор.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тогда разговор был бы таким - "У меня в руке "Пустынный орёл", а у тебя реплика!

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так в Бразилии, банды таких пятнадцатилетних и терроризируют фавелы, поскольку все с оружием!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Для дитини найкращим буде GLOCK-43.
М'яка віддача, легкий спуск. Магазин на 6 патронів- якщо і занервуєшся та промажеш, у тебе ще п'ять спроб.
Киевлянин из травматического пистолета ранил 15-летнего лицеиста, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2675
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Детское оружие ― это игрушечное оружие актуально в качестве подарка для мальчиков, имитирующие настоящие пистолеты и ружья актуальны в командных и ролевых играх мальчишек. Игра в ковбои, милицию ― это способ познания существующей действительности, через нее мальчишки могут почувствовать себя "настоящими" защитниками. Детское оружие развивает у ребенка такие качества, как меткость, сноровка, ловкость, стратегическое мышление, а также фантазию.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Подивився б я як ти з дитячим пістолетом на пістонах відбиваєшся від наркомана.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не отбирай у детей детство.И не переходи на личности
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Сотрудники полиции выяснили, что неизвестный мужчина внезапно
выстрелил в 15-летнего юношу, после чего скрылся"
если без причины стрелял - дурка.
если была причина или там повод в малолетку шмальнуть - срок стрелку,
по пацану докопаться и тоже не награждать....
 показать весь комментарий
Ответить
 
В правоохранительных органах уточняют, что стрельба произошла на территории учебного заведения. Подросток получил ранение в ногу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Больше стволов в массы!
Они с мед и пенс реформой,выпилят очень большое количество лишних ртов,и всяких нехороших людей которые через чур много едят!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кстати "стволов в массах" как Вы правильно заметили предостаточно.И не только зарегистрированных как в этом случае.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Полагаю в ходе спора,о реформе образования
 показать весь комментарий
Ответить
 
Видимо пац был несогласен с реформой за что и поплатился
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кстати ранения у мальчика не тяжелые и он всё время находился в сознании
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну то нехай поправляется.Як то кажуть:Пуля производит удивительные изменения в голове, даже если она попадает в задницу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Колись Аль Капоне так сказав.Але справдi влучно
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКиевлянин из травматического пистолета ранил 15-летнего лицеиста, - Нацполиция
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти