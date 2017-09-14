 Киевлянин из травматического пистолета ранил 15-летнего лицеиста, - Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
В Святошинское управление полиции поступило сообщение о ранении лицеиста. Сотрудники полиции выяснили, что неизвестный мужчина внезапно выстрелил в 15-летнего юношу, после чего скрылся. С места происшествия изъяли гильзу от травматического оружия, которое направили на экспертизу.
На следующий день стрелявшего задержали. Правоохранители установили, что 23-летний киевлянин выстрелил в ногу несовершеннолетнего из травматического пистолета, на который есть разрешительные документы.
Сведения о данном событии внесены в ЕРДР по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.
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Життя бентежне...
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М'яка віддача, легкий спуск. Магазин на 6 патронів- якщо і занервуєшся та промажеш, у тебе ще п'ять спроб.
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выстрелил в 15-летнего юношу, после чего скрылся"
если без причины стрелял - дурка.
если была причина или там повод в малолетку шмальнуть - срок стрелку,
по пацану докопаться и тоже не награждать....
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Они с мед и пенс реформой,выпилят очень большое количество лишних ртов,и всяких нехороших людей которые через чур много едят!
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