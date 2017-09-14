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 Политика Украины
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 В ответ на провокации террористов снайпер и разведка уничтожили двух наемников, - волонтер Мысягин

Волонтер Юрий Мысягин обнародовал информацию о ликвидации двух террористов на Светлодарской дуге.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей старнице в Facebook.

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"Вчера на Светлодарской дуге наша разведка и снайпер отработали в ответ на провокации. У обдроченцев 2-200", - написал волонтер.

В ответ на провокации террористов снайпер и разведка уничтожили двух наемников, - волонтер Мысягин 01
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ ответ на провокации террористов снайпер и разведка уничтожили двух наемников, - волонтер Мысягин
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