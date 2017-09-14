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Все про:Венгрия (446) образование (1628) Порошенко (13796) язык (3515)

 Венгрия предлагает Порошенко не подписывать закон об образовании, а вернуть на доработку в Раду, - посол в Украине Кешкень

венгрия

Венгерская сторона предлагает президенту Украины Петру Порошенко не подписывать закон "Об образовании", принятый Верховной Радой 5 сентября, указывая на то, что он игнорирует базовые права на пользование родным языком, включая обучение.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал посол Венгрии в Украине Эрно Кешкень.

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"Главной проблемой является то, что до сих пор национальные меньшинства Украины имели возможность обучения на родном языке от детского сада до университета, а в будущем возможность для этого будет только в детских садах и в первых четырех классах начальной школы", - написал он.

По словам дипломата "этим решением Украинский законодательный орган вообще игнорирует базовые права на пользование родным языком, включая обучение на родном языке около 150 тысяч граждан, которые считают себя принадлежащими к венгерской национальности и их сообщества".

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"Он лишает коренное сообщество Закарпатья и ее членов такого права, которым они в качестве меньшинства пользуются уже около столетия, независимо от государственной принадлежности этой территории, и которое все другие, соседние с Венгрией страны, обеспечивают для венгерской общины, которая проживает на их территории", - подчеркнул посол.

"Венгерская сторона предлагает президенту Украины не подписывать закон в этой форме, а вернуть на доработку Верховной Раде Украины", - резюмировал Кешкень.

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Как сообщалось, 5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

7 сентября министр иностранных дел Венгрии Пейтер Сийярто заявил, что своей новой политикой в сфере образования Украина "вонзила нож в спину" соседнему государству. 10 сентября пресс-секретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер сообщил, что на всех форумах ООН, ОБСЕ и Европейского союза Будапешт будет ставить вопрос о внесении поправок в языковую статью закона Украины об образовании. При этом дано распоряжение венгерским дипломатам не поддерживать в международных организациях важные для Украины решения.

Венгрия предлагает Порошенко не подписывать закон об образовании, а вернуть на доработку в Раду, - посол в Украине Кешкень 01

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Є компромісна пропозиція - дозволити навчання усіма мовами нацменшин, крім мови агерсора)
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Вы уверены, что венгры столь безобидны? По визгам в унисон венгров и рашкованов создается определенное впечатление. Поляки выразили умеренную позицию, от Молдовы диньдон пукнул - не считается. Вот и все. Может я что пропустил - подскажите, новости не слишком мониторю.
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Зачем ссорится с соседями, надо быть гибче - говорить одно, а делать другое.
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Вимагаємо від Президента негайно підписати Закон України "Про освіту" та діпломатично послати нахер скажених мадьярів!
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пусть, млять, своими Йобиками займутся лучше....
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а давайте то, что они предлагают, пошукаем в ихних законах!
бартер, так сказать
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВенгрия предлагает Порошенко не подписывать закон об образовании, а вернуть на доработку в Раду, - посол в Украине Кешкень
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