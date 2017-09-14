 Мэр Днепра распорядился обеспечить "дезинфекцию и гигиену" места встречи Саакашвили и его сторонников. ДОКУМЕНТ

Об этом говорится в распоряжении городского головы, сообщает Цензор.НЕТ.
Среди прочего Филатов решил именно к приезду Саакашвили обеспечить на месте проведения акции дезинфекцию, а также отлавливать бродячих животных. Кроме того, мэр города посчитал возможным приурочить к приезду экс-президента Грузии разрешить в Днепре функционирование передвижных цирков.
"Обращаюсь в полицию обеспечить общественный порядок. Даю распоряжение соответствующим службам обеспечить дезинфекцию территории и гигиену проведения мероприятия. Выделяю дополнительных дворников и специалистов коммунального предприятия "Зооконтроль", отлавливающих бродячих животных для стерилизации", - прокомментировал он решение на странице в Facebook.
"13 июня прошлого года своим распоряжением я запретил в Днепре гастроли передвижных цирков с животными. На время визита Михеила Саакашвили и "Руха новых сил" во вверенный мне земляками город, приостанавливаю действие вышеуказанного распоряжения", - добавил он.
Как известно, Саакашвили вчера покинул Львов и посетил Черновцы. До этого он анонсировал ряд поездок по городам Украины, обещал также посетить Днепр. Точной даты посещения Днепра Саакашвили на сайте "Руха новых сил" нет.
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они с филатовым давно разосрались , и если правда, даже не общаются.
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Поважаю його як людину перш за все.
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заметил, что в последнее время он оборзел нахер.
а я за него голосовал. даже не думал, что об этом пожалею.
больше это чмо моего голоса не увидит.
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я тебя трогал?
я сделал вывод о филатове совсем не по грузину, а по его ФБ
раньше, после выборов, он был открыт для избирателей.
во всех его постах были открыты камменты. люди высказывали свое мнение о том, что сделано, что бы может еще сделать.
сейчас он закрыл камменты, закрыл подписку.
люто, с матами и ненавистью срет постами на недовольных, ответить некак, ибо камменты открыты только для избранных, которые жопу ему целуют.
фу, измразился он.
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На то как от него слюни летят во все стороны.
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Ура товарищи!
Самое смешное будет когда его начнут бить.
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Бить будешь, демократ хренов?
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И да, а демократ - это, в твоём понимании, ругательство?
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Переводя на язык Филатова: чё, мразота, совсем охренел?
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Питаннячко до гризунофілів - ви дебіли?
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А если их?
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