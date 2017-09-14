EN|RU|UK
Темы дня: Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко"
 Курьезы, Общество
  2568  100
Все про:Днепр_город (2866) Саакашвили (2112) Филатов (236)

 Мэр Днепра распорядился обеспечить "дезинфекцию и гигиену" места встречи Саакашвили и его сторонников. ДОКУМЕНТ

днепропетровск филатов

Мэр Днепра Борис Филатов распорядился обеспечить в городе порядок во время визита экс-главы Одесской ОГА, руководителя "Руха новых сил" Михеила Саакашвили.

Об этом говорится в распоряжении городского головы, сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Правоохранители вручили подозрение Сакварелидзе. ВИДЕО

Среди прочего Филатов решил именно к приезду Саакашвили обеспечить на месте проведения акции дезинфекцию, а также отлавливать бродячих животных. Кроме того, мэр города посчитал возможным приурочить к приезду экс-президента Грузии разрешить в Днепре функционирование передвижных цирков.

"Обращаюсь в полицию обеспечить общественный порядок. Даю распоряжение соответствующим службам обеспечить дезинфекцию территории и гигиену проведения мероприятия. Выделяю дополнительных дворников и специалистов коммунального предприятия "Зооконтроль", отлавливающих бродячих животных для стерилизации", - прокомментировал он решение на странице в Facebook.

"13 июня прошлого года своим распоряжением я запретил в Днепре гастроли передвижных цирков с животными. На время визита Михеила Саакашвили и "Руха новых сил" во вверенный мне земляками город, приостанавливаю действие вышеуказанного распоряжения", - добавил он.

Смотрите также: "Петр Алексеевич, хотите заниматься моей личной жизнью и сексуальными историями?", - Саакашвили заявил о попытке СБУ прослушивать его номер в гостинице. ВИДЕО

Как известно, Саакашвили вчера покинул Львов и посетил Черновцы. До этого он анонсировал ряд поездок по городам Украины, обещал также посетить Днепр. Точной даты посещения Днепра Саакашвили на сайте "Руха новых сил" нет.

Мэр Днепра распорядился обеспечить дезинфекцию и гигиену места встречи Саакашвили и его сторонников 01
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Остроумно, а то я уж подумала в стране остались только идиоты ведущиеся на этого Остапа Бендера.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
реально думаете, что столько людей на него ведется? Тут не за сааку, в основном, а против зажравшейся банды, которая на крови людей барыжит и считает себя пупами земли.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
помню когда то Михо Саакашвили бил морду этому филатову .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
морда здоровая . много времени надо . а Михо человек занятой .
 показать весь комментарий
Ответить
 
И когда, и где? Помню как Саакашвили пел диферамбы Коломойскому, Филатову, Корбану и команде. И пытался пристроить туда своих пацанов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ох видно круто послал Михаил каламойского при встрече ! )))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
при чем тут беня?
они с филатовым давно разосрались , и если правда, даже не общаются.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А ты сфоткал как они рассерались ? Ну или вещдоки прихватил ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну если у тебя мозгов нет, что бы элементарно проанализровать ситуацию, то ищи фотки....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Хотя бы кал принес...С того места где рассерались.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тебе своего дерьма мало, чужим интересуешься?! Кому что интересно!
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Михо и руха... безыдейное броуновское движение. Можно было бы еще и воду решетом носить как и веревку из каната плести, одно и тоже занятие по смыслу
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
мозги лечи, жертва сакашвильная, они у тебя в режиме комнатного выключателя работают вкл/выкл, совсем ты плох стал
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Откуда мозги у свидетелей секты святого Михуйла?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Только не движение, а БРОЖЕНИЕ - как будто кто-то в сельский туалет ящик дрожжей бросил. Где-то так.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ні до чого. В нього на ФБ прочитала.
Поважаю його як людину перш за все.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нравится его хамство и быдловатость в общении со своими горожанами?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Подобное притягивает подобное. Еще один самовлюбленный хам-нарцисс и балабол, как и Петя.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Запитай в Леоніда.Йому мер Дніпра теж подобається.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сектанты обезвреживают воздух для мессии
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Наверно этот Филатов считает себя таким остроумным,а умишка не хватает понять , что иногда лучше просто промолчать чем чушь нести
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Удивительно, насколько идиоты бывают серьезными. Улыбнись дурилка. У него то есть чувство юмора, а с тобой то что.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Молодца Филатов! И Пете лизнул и сам пропиарился.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Похоже Вилкул таки не хуже Филатова,тот хоть открытый подлец,а этот сука зашифрованая.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ты хотел сказать, что Филатов не лучше Вилкула?
 показать весь комментарий
Ответить
 
филатов походу, лег под шоколадных.
заметил, что в последнее время он оборзел нахер.

а я за него голосовал. даже не думал, что об этом пожалею.
больше это чмо моего голоса не увидит.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Может он просто в отличии от тебя умный и думает не о революции а о государстве?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
заткни хавало, высер шоколадный!
я тебя трогал?

я сделал вывод о филатове совсем не по грузину, а по его ФБ
раньше, после выборов, он был открыт для избирателей.
во всех его постах были открыты камменты. люди высказывали свое мнение о том, что сделано, что бы может еще сделать.

сейчас он закрыл камменты, закрыл подписку.
люто, с матами и ненавистью срет постами на недовольных, ответить некак, ибо камменты открыты только для избранных, которые жопу ему целуют.

фу, измразился он.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Что понять что такое срать, посмотри как саакашвили отвечает на неудобные вопросы.
На то как от него слюни летят во все стороны.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот к чему приводит вера михуилова..... Человек весь изошелся...
 показать весь комментарий
Ответить
 
У них еще есть карбоновая собачка ,лупатая ))) Недавно отгавкалась
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Саакашвили я так понял ударит автопробегом по бездорожью и разгильдяйству?
Ура товарищи!
Самое смешное будет когда его начнут бить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Самое смешное будет, когда все персональные данные Стэць_кив опубликуют в открытом доступе )))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И что дальше?
Бить будешь, демократ хренов?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да не боись... бить не буду... только лечить... я надеюсь, лоботомия тебе поможет...
И да, а демократ - это, в твоём понимании, ругательство?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Спорим если я прийду на митинг к Саакашвили и задам ему любой вопрос он назовет меня проплаченой титушкой?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Надо хлорки побольше посыпать, всякие отбросы уже надоели.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
хлорка ещё понадобится , может гидрант наведается
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ось і в Дніпрі буде явлєніє Христа народу. Аж завидки беруть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Окремі представники влади при появі Саакашвілі справою хочуть довести, що головні клоуни у своєму регіоні саме вони.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Взрывчатку стало быть заложить на месте встречи Саакашвили и его сподвижников решил? Ну так не он первый.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А это вообще нормально когда мэр(должностное лицо, представитель власти) так похабно высказывается о гражданах?
Переводя на язык Филатова: чё, мразота, совсем охренел?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А разве забота о гигиене народа (граждан) не благое дело? Мало ли какую заразу занесут гости с солнечной страны. Уже наблюдается признаки эпидемии саакализания.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тут деякі гризунофілм вважають так - якщо людина проти Сааки, то вона порохобот.
Питаннячко до гризунофілів - ви дебіли?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Борец с олигархами саакашвилли как ни странно очень гордиться своей дружбой с трижды-олигархом ТРАМПОМ. Это какойто психологический синдром или я чегото не понимаю в этой жизни??
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Трамп - це не олігарх ,а бізнесмен. Різницю розумієте?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Олигархия точно знает кто у нее враг. Их с толку как вас не собъешь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вся ця мразь стає проти змін як тільки добереться до кормушки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Интересно. Вот сторонники Саакашвили угрожают всех несогласных бить и т.д.
А если их?
 показать весь комментарий
Ответить
 
тю на тебя - ты шо прямой эфир не видел - когда редиски пограничников били и валили на землю?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
((век живи - век учись - таки мне до Филатова далеко ))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ШаКАЛадников плющит непадетцки!!! 😀😀😀
 показать весь комментарий
Ответить
 
Если Саакашвилли свалить барыгу то филатову прийдётся самому в шапито работать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Расскажите мне тут басни что и Трамп и семейство Кеннеди и Бушей никакие не олигархи))) Вот обамка и рейген не были. Чего не було, того не було)))
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиКурьезыМэр Днепра распорядился обеспечить "дезинфекцию и гигиену" места встречи Саакашвили и его сторонников. ДОКУМЕНТ
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти